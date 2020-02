BlackBerry cihazlar, artık TCL tarafından üretilmeyecek!

BlackBerry sevenlerine kötü bir haberimiz var. Firmanın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre artık TCL tarafından BlackBerry markasını taşıyan herhangi bir cihaz üretilmeyecek.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 ailesiyle yeni kamera modları geliyor!

TCL İletişim’in yaptığı açıklamalarda; artık cihazların dizaynlarında, gelecekte üretilecek telefon ailelerinin yapımı ve satımında BlackBerry markasıyla iş birliğinde bulunulmayacak. TCL yapımı modellerine verilen son destek tarihi ise 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmiş.

Yani TCL üretimi bir BlackBerry cihazınız var ise bu tarihten sonra TCL firmasından garanti için herhangi bir hak talep edemiyorsunuz. TCL’in Twitter paylaşımı, bu antlaşmanın neden sona erdiğiyle ilgili herhangi bir sebep belirtmiyor.

We’d like to thank TCL Communication @BBMobile and their team for a successful partnership over the past few years. Together we produced great things. Many thanks and appreciation to our BlackBerry community for your continued support. https://t.co/fn2iM3bvzR

— BlackBerry (@BlackBerry) February 3, 2020