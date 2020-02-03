BlackBerry cihazlar, artık TCL tarafından üretilmeyecek!

BlackBerry sevenlerine kötü bir haberimiz var. Firmanın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre artık TCL tarafından BlackBerry markasını taşıyan herhangi bir cihaz üretilmeyecek.

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TCL İletişim’in yaptığı açıklamalarda; artık cihazların dizaynlarında, gelecekte üretilecek telefon ailelerinin yapımı ve satımında BlackBerry markasıyla iş birliğinde bulunulmayacak. TCL yapımı modellerine verilen son destek tarihi ise 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmiş.

Yani TCL üretimi bir BlackBerry cihazınız var ise bu tarihten sonra TCL firmasından garanti için herhangi bir hak talep edemiyorsunuz. TCL’in Twitter paylaşımı, bu antlaşmanın neden sona erdiğiyle ilgili herhangi bir sebep belirtmiyor.

We’d like to thank TCL Communication @BBMobile and their team for a successful partnership over the past few years. Together we produced great things. Many thanks and appreciation to our BlackBerry community for your continued support. https://t.co/fn2iM3bvzR — BlackBerry (@BlackBerry) February 3, 2020

Tüm partnerlerine, şu ana kadar olan destekleriyle ilgili marka teşekkür ederken, BlackBerry’e son bir kaç senedir desteğini esirgemeyen sevenlerine de özel teşekkürler içeriyor. BlackBerry ise kendi attığı Twitter paylaşımında, “Birkaç yıldır bizle olan başarılı bir partner idi. Güzel şeyler ürettik.” ifadelerine yer verildi. BlackBerry’de 2016’dan beri partneri olan TCL’le olan iş birliklerinin neden bozulduğuna dair yine bir açıklamada bulunmadılar.

TCL, 2017 yılında KeyOne serisi yeni nesil akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. Klasik BlackBerry dizaynına sahip Qwerty klavye ve Android tabanlı işletim sistemiyle bizi karşılayan model oldukça da başarılı hatlara sahipti. 2018 yılında ise Key2 ile çok daha geniş Qwerty klavye alanıyla sevenlerini yine firma yalnız bırakmamıştı.

Bu demek oluyor ki, BlackBerry yolun sonuna çok yaklaştı. Donanım lisanslarını TCL’den karşılayan şirket üretim protokolleri için yeni bir firmayla antlaşması gerekiyor. Bunu da en erken yılın son döneminde gerçekleştirebilir. Yılların efsanevi markası, ne oldu da bu hale geldi sorusunun cevabı oldukça basit. Kendini geliştirmeyi beceremedi ve piyasadan silinmek üzere.