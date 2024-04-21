Teknoloji devi Apple, bu yılın akıllı saat serisi için büyük bir güncelleme planlıyor. Yaklaşan Apple Watch X (veya Apple Watch Series 10 olarak da adlandırılabilir), tamamen yeni bir tasarıma, gelişmiş sağlık izleme özelliklerine ve yenilenmiş bir bant takma sistemi gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Apple Watch Series X gümbür gümbür geliyor.

Apple Watch X, Yenilenmiş Tasarım ve Gelişmiş Özelliklerle Geliyor

Uzmanlar, Apple’ın geleneksel adlandırma şemasını değiştirerek, orijinal Apple Watch’un 10. yıldönümünü anmak için yeni cihaza “Apple Watch X” adını verebileceğini öne sürüyorlar. Tanınmış YouTuber Sam Kohl, grafik tasarımcısı @ConceptCentral ile iş birliği yaparak Apple Watch X’in olası görünümünü ortaya koyan renderlar oluşturdu. Renderlar, mevcut modellere kıyasla %10-15 daha ince bir tasarım öneriyor ve Digital Crown’un iPhone 15 Pro’da gördüğümüz bir Eylem Düğmesi ile değiştirilmesi olasılığını gösteriyor.

Apple Watch X’te beklenen en büyük değişikliklerden biri yeni manyetik bant sistemi. Bu sistem, eski gruplarla uyumluluğu sona erdirebilir, ancak daha ince bir tasarım ve daha fazla özellik sunabilir. Manyetik bantlar, saat içindeki yoğunluğu azaltarak daha ince bir yapıya imkan tanırken, daha fazla özellik eklemek için de alan açabilir.

Apple Watch X’te kullanılması beklenen OLED ekranlar, daha parlak ve güç açısından daha verimli olacak. Bu da daha uzun pil ömrü anlamına gelebilir. Saatte kan basıncı takibi gibi yeni sağlık izleme özelliklerinin yanı sıra uyku apnesi izleme özelliği de bulunabilir. Apple Watch X pil ömrü konusunda dayanıklı bir cihaz olacak gibi.

Watch X ile ilgili bu bilgilerin sızıntılara ve söylentilere dayandığını hatırlatalım. Bazı özellikler ve tasarım detayları değişebilir veya güncellenmiş sürümde yer almayabilir. Bu nedenle, takipçilerin bu bilgilere temkinki yaklaşmaları önemli. Bizler de yeni Apple akıllı saat modelinin sunacağı yenilikleri merak ediyoruz. Bakalım Apple Watch Series 10 bizlere neler sunacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch Samsung Galaxy Watch ile rekabette nasıl bir konumda? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!