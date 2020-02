Samsung Galaxy S20 ailesiyle yeni kamera modları geliyor!

Samsung Galaxy S20 serisinin çıkışına sayılı günler kaldı. Çok yakın zamanda göreceğimiz firmanın amiral gemilerinin kamera özellikleri de şekillenmeye başladı.

Unpacked 2020 etkinliğine sayılı günler kala, yeni bayrak gemisi modellerin de ana hatları şekillenmeye başlıyor. Şimdi de kamera özellikleri hakkında detaylı bilgiler S20 ailesi için gelmeye başladı.

Haber, Twitter iddiacısı Max Weinbach tarafından geldi. Üçlü kamera kurulumuna sahip olacak cihazda, ana kamera, ultra-geniş ve tele foto özelliklerine sahip üç lens bulunuyor. Gelen bilgilere göre, “Çabuk Çekim” adlı üç kamerayı da aynı anda kullanmanıza yarayan mod, üç S20 modelimizin de bel kemiğinde yer edinecek.

also because you guys totally missed it in the S20 one, the S20 will take pics out of 2 or 3 of the lenses and will let you choose pictures after the fact. It's called Quick Take

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020