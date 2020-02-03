Samsung
Samsung Galaxy S20 ailesiyle yeni kamera modları geliyor!
Samsung Galaxy S20 serisinin çıkışına sayılı günler kaldı. Çok yakın zamanda göreceğimiz firmanın amiral gemilerinin kamera özellikleri de şekillenmeye başladı.
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Unpacked 2020 etkinliğine sayılı günler kala, yeni bayrak gemisi modellerin de ana hatları şekillenmeye başlıyor. Şimdi de kamera özellikleri hakkında detaylı bilgiler S20 ailesi için gelmeye başladı.
Haber, Twitter iddiacısı Max Weinbach tarafından geldi. Üçlü kamera kurulumuna sahip olacak cihazda, ana kamera, ultra-geniş ve tele foto özelliklerine sahip üç lens bulunuyor. Gelen bilgilere göre, “Çabuk Çekim” adlı üç kamerayı da aynı anda kullanmanıza yarayan mod, üç S20 modelimizin de bel kemiğinde yer edinecek.
also because you guys totally missed it in the S20 one, the S20 will take pics out of 2 or 3 of the lenses and will let you choose pictures after the fact. It's called Quick Take
— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020
Peki bu mod ne işe yarayacak? Üç kameradan da çekim alan yazılım sayesinde fotoğraflarınız daha detaylı olacak. Üç farklı mod ile çekimleriniz de galerinizde bulunacak.
Bu özellik, aslına bakarsanız ilk olarak LG’nin V40 modelinde “Üçlü Çekim” adıyla 2018’den beri bulunuyor. iPhone tarafında ise, DoubleTake adında App Store’dan indirebileceğiniz bir versiyonu mevcut.
S20 özelliklerine geri döndüğümüz taktirde, “Tekli Çekim” isminde bir başka kamera modu cihazlarda yer alacak. Cihazda yer alan üç kameradan aldığı fotoğrafları bu özellik dahilinde kısa videoya dönüştürebileceksiniz.
Şimdilik kameranın donanımı ve yazılımıyla ilgili elimize ulaşan bilgiler bunlarla sınırlı. Süre daraldıkça, S20 ailesiyle ilgili kapsamlı bilgiler gelmeye devam edecektir.
Samsung
Samsung, Unpacked 2020 etkinliği için yeni video yayınladı!
Samsung, bu sene tanıtacağı yeni nesil amiral gemi modellerini sergilediği Unpacked 2020 etkinliği giderek yaklaşıyor. Samsung’da süre yaklaştıkça, tanıtımlarını arttırmaya devam ediyor.
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Firma, her sene olduğu gibi yine görkemli bir etkinlik dahilinde yeni nesil cihazlarını Samsung severlere gösterecek. Etkinliğin tarihine çok kısa zaman kala, heyecanımızın tavan yaptığı şu günlerde şirket videolarıyla küçük ipuçları vermeye başladı.
Yayınlanan videoya baktığımızda herhangi bir süpriz bizi karşılamıyor. Herhangi bir telefon modelini bu videoda göremiyoruz. Fakat, video içerisinde başka detaylar mevcut. Galaxy kelimesinin her bir harfi kıvrımlarla bizi karşılıyor. Ardından da “geleceğin şeklini değiştir” ifadesinin yer aldığı yazı geliyor.
Bu da, katlanabilir cihaz modeli Galaxy Z Flip’in Unpacked 2020’de tanıtılacak iddialarını akıllara getiriyor. Model, tam olarak Motorola’nun razr’ına rakip olarak gelecek.
Şirketin ilk dikey katlanabilir cihazı olacak bu model ile birlikte tabii ki Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modellerini de sahnede görebileceğiz.
Unpacked 2020, San Francisco’da 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek. Etkinlik buradaki linkten canlı olarak izlenebilecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 ailesinin fiyat tahminleri
Samsung Galaxy S20 ailesinin tanıtımına sadece birkaç hafta kala, Max Weinbach tarafından atılan bir tweette, yeni jenerasyon Galaxy S serisi ve Galaxy Z Flip modellerinin tahmini fiyat değerleri paylaşıldı. Tabi ki de bu fiyatlar Avrupa’daki satış fiyatları olacak. Ülkemizdeki vergiler eklendiğinde daha farklı olacağı da kuvvetle muhtemel.
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Galaxy S20 modeli, Galaxy S10’dan daha ucuz olabilir
Yeni amiral gemisi modellerinin en altında yer alacak olan normal Galaxy S20 için fiyatlandırma konusunda 800 Euro ile 900 Euro arası bir fiyatta satılması bekleniyor. Geçen sene Galaxy S10 modelinin 899 Euro gibi bir fiyata çıkmasını göz önünde bulundurursak, Galaxy S20 az da olsa ucuz bir fiyata çıkacak gibi görünüyor.
Ayrıca standart modelin 5G versiyonu olan Galaxy S20 5G ise Weinbach’ın tahminlerine göre Samsung‘un 100 Euro gibi bir farkla, yaklaşık 900-1000 Euro gibi bir fiyata satacağını ön görüyor.
Normal Galaxy S20 modeli 6.2 inçlik Infinity-O ekran, Exynos 990 işlemcisi ve üçlü arka kamerayla gelecek. Bu üçlü kurulumda 12 MP ana kamera, 64 MP çözünürlüklü 3x telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kameralar yer alacak.
Ayrıca normal Galaxy S20 modeli 4000 mAh batarya, Android 10 sürümü üzerine One UI 2.1 arayüzü ve microSD kartlar ile 1 TB’a kadar arttırılabilir 128 GB dahili hafıza gibi özelliklere de sahip olacak.
Galaxy S20+ ile Galaxy S10+ arasında büyük fiyat farkı olmayacak
Yeni jenerasyonu tanıtılacak olan Galaxy ailesinin bir diğer üyesi olan Galaxy S20+ ise 950 euro ile 1050 Euro arası bir fiyata sahip olacak. Galaxy S20+ 5G ise 1050 Euro ile 1100 Euro arası bir etiketle gelecek. Geçen sene Galaxy S10+ modelinin 999 Euro gibi bir fiyatla satışa çıktığını da belirtelim.
Galaxy S20+ modeli elbette ki normal S20‘ye göre ufak tefek farklılıklarla gelecek. Bu modelde ekran 6.7 inç‘e büyüyecek ve arka kameralara ToF sensörü eklenecek. Depolama konusunda normal Galaxy S20 ile aynı kalacağı beklense de bataryanın 4500 mAh değerine çıkarılarak, daha büyük ekrandan kaynaklı olacak tüketimi dengelenecek.
Galaxy S20 Ultra fiyatıyla “ultra” ekinin hakkını verecek
Serinin en üstünde konumlandırılacak olan Galaxy S20 Ultra modeli maalesef 4G LTE modeliyle gelmeyecek. Sadece 5G‘li olarak üretilecek ve fiyat olarak ise 1300 Euro gibi uçuk bir fiyattan satışa çıkacak. Geçen sene Galaxy S10 5G modelinin 1249 Euro gibi bir fiyattan çıktığını da söylemeden geçmeyelim.
Peki Galaxy S20 Ultra ne gibi yenilikler sunacak?
6.9 inç boyutunda 120 Hz’lik bir ekranı bulunacak. Tamamen yeni dörtlü kamera kurulumuna yer verilcek. Bunlar sırasıyla, 108 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, 10 kat optik, 30 kat hibrit ve 100 kat dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip 48 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve ToF sensörü olacak.
Ayrıca siyah, mavi, pembe ve gri renkleriyle satışa çıkması bekleniyor. Tabi bölgeden bölgeye, satışa çıkacak renkler farklılık gösterebilir.
Galaxy Z Flip en büyük rakibi Motorola Razr’dan ucuz olabilir
11 Şubat’taki tanıtımda Galaxy S20 ailesine ek olarak, markanın katlanabilir yeni telefonu olan Galaxy Z Flip de tanıtılacak. Tanıtıldığına oldukça dikkat çeken katlanabilir ekranlı Motorola Razr, 1599 Euro gibi bir etikete sahipken, Galaxy Z Flip modelinin 1400 Euro gibi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.
Galaxy Z Flip‘te dayanıklılığı arttıran ince bir cam katmanıyla desteklenmiş, katlanabilir 6.7 inçlik Infinity-O ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 855 işlemcisinden alacağı söylenen cihazdaki 12 MP arka ve 10 MP ön kameraya 3300 mAh değerinde ufak sayılabilecek bir batarya olacak.
Genel
Samsung, Hindistan’da ekran paneli üretecek
Samsung tarafından planlanan Hindistan‘daki ekran paneli üretim tesisi, yeni bir fikir gibi gözükse de üzerinden oldukça uzun zaman geçmiş bir girişimdi. Hindistan Hükumeti‘nden ancak yeşil ışık alabilen Güney Koreli şirket, yatırımlarına Nisan 2020‘de başlayacak.
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Yaklaşık 500 milyon $ büyüklüğünde olacak yatırım, Samsung‘un halihazırdaki en büyük telefon üretim tesisinin de bulunduğu Noida‘ya yapılacak. Hindistan’da açılacak yeni fabrikasında ilk olarak akıllı telefonlar için ekran üreterek işe başlanacak. Daha sonra bunlara ek olarak Samsung ürünlerine ait aksesuar ve yedek parça, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerine de üretim yapacak.
Samsung bu yatırımı ile kendi üretim kapasitesini arttırmak için üçüncü parti üreticilerle olan bağlarını kuvvetlendirmeye çalışacak. Fakat Güney Koreli şirket, ilk olarak yıllık 120 milyon birim üretim kapasitesine sahip olacağı planlanan yeni fabrikasıyla, güncel siparişlerinin teslimat sürecini hızlandıracak.
Ayrıca Güney Koreli şirketin Hindistan‘da açacağı bu yerleşkede batarya üretimine de başlayacağına dair dedikodular da bulunuyor. Fakat henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.