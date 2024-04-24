Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Poco markası adı altında tablet piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco Pad sertifikalarını aldı, yakında da piyasaya sürülecek. Detaylara bakalım.

Poco Pad sertifikalarından neler öğrendik?

Poco Pad sertifikalarından tabletin batarya ve ekran özelliklerini öğrendik. Batarya özellikleri sızıntısı ise yeni yapıldı. Bu sızıntı Poco Pad sertifikalarından FCC sertifikasından geliyor. FCC Poco Pad sertifikasına göre tablet 2405CPCFBG numarasına sahip olacak. Burada dikkat çeken şey ise tabletin Redmi Pad Pro’nun yeniden markalandırılmış versiyonu olacağı yönünde. Yani Poco Pad ve Redmi Pad Pro’nun özellikleri aynı olacak.

Redmi Pad Pro neler sunuyor?

Redmi Pad Pro 2000 x 1200 piksel 2.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.1 inç LCD ekrana sahip. 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Bunların yanı sıra SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Snapdragon’un 7s Gen 2 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip. Cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan güç alıyor.

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Kameralara gelince, arkada 8 MP bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 105 derecelik geniş görüş alanına sahip 8 MP bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip.