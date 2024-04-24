Akıllı telefonları ile ülkemizde oldukça rağbet gören Redmi, Redmi Note 13 serisini küresel pazarda tanıttı. Her akıllı telefonu ile birlikte ekosistem ürünü de tanıtan Redmi, Redmi Note 13 serisi ile birlikte de Redmi Buds 5 ve Redmi Buds 5 Pro’yu tanıttı. Bu kulaklıklar ülkemizde de satışa sunuldu. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, Redmi Buds 5 serisinin yeni kulaklığı olan Redmi Buds 5A modelini tanıttı. Detaylara bakalım.

Redmi Buds 5A neler sunuyor?

Kulaklıklar gövde ve silikon kulak uçlarıyla aynı yarı kulak içi tasarıma sahip. Kulaklıklar çıkarıldığında otomatik olarak müziği durdurma özelliğine de sahipler. Redmi Buds 5A IP54 dereceli toza ve suya dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor.

Aktif gürültü önleme teknolojisine sahip olan kulaklıklar 25 desibele kadar gürültüleri engelleyebiliyor. ANC teknolojisinin haricinde TWS kulaklıklarda şeffaflık modu da bulunuyor. Bu mod ile birlikte etraftaki sesler de oldukça net duyulabiliyor.

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Redmi Buds 5A 12 mm büyüklüğünde bir sürücü ile birlikte geliyor. Redmi’nin yeni kulaklığı bağlantı tarafında Bluetooth 5.4 teknolojisini kullanıyor. Batarya tarafında ise kulaklıklarda 34 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Kutuda ise 440 mAh büyüklüğünde bir batarya mevcut. Ayrıca kulaklığın Google Fast Pair özelliği de bulunuyor.