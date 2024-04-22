Honor Magic Flip için geri sayım başladı. Honor, Çin pazarı için yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Honor Magic Flip olarak adlandırılan bu cihazın piyasaya sürülme zamanı hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, son sızıntılar bu konuda ipuçları veriyor. Honor Magic Flip özellikleri çok konuşulacak.

İçindekiler Honor Magic Flip ilk dikey katlanabilir Honor katlanabilir telefon olacak

Honor Magic Flip ilk dikey katlanabilir Honor katlanabilir telefon olacak

Yapılan sızıntılar, Honor Magic Flip’in Honor 200 serisinden sonra piyasaya sürüleceğini öne sürüyor. İlk olarak Honor 200 serisinin piyasaya sürülmesi bekleniyor, ardından markanın katlanabilir ekranla donatılmış ilk kapaklı telefonunu tanıtması bekleniyor. Bu bilgi, Huawei Nova 13 serisi, Oppo Reno 12 serisi, Vivo S19 serisi ve Honor 200 serisi gibi birkaç üst orta sınıf telefonun Haziran ayında Çin’de piyasaya sürüleceğini iddia eden sızıntılarla uyumlu.

Ne yazık ki, yeni sızıntı Honor 200 serisi ve Magic Flip’in teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi içermiyor. Ancak, daha önceki raporlar cihazın büyük bir kapak ekranınaa, çift kamera sistemine ve deri arka yüze sahip olacağını ortaya koymuştu. Ayrıca, cihazın 4.500mAh çift hücreli bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Önceki bir raporda, Magic Flip’in bu yılın 2. çeyreğinin sonunda piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Bu da Honor 200 ve Magic Flip’in potansiyel olarak Haziran ayında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. İlk olarak dijital seri tanıtılabilir ve Flip de potansiyel olarak Haziran ayının ikinci yarısında piyasaya çıkabilir.

Honor’un yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı iki katlanabilir telefon daha var. Bunlar muhtemelen geçen yılki Magic V2 ve V Purse katlanabilir telefonların halefleri olarak Honor Magic V3 ve Honor Magic V Purse 2 olacak. Bu cihazların kitap tarzı katlanabilir tasarımlara sahip olması bekleniyor.

Honor’un katlanabilir telefon stratejisinin gelişimi, pazarın rekabetçi doğasında önemli bir adım olarak görülüyor. Henüz resmi duyurular olmasa da, Honor’un yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çekeceği kesin. Honor Magic Flip ilk dikey katlanabilir Honor katlanabilir telefon olacak.



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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!