Yeni Android 15 özellikleri ve hata düzeltmeleri içeren Android 15 Beta 1.2 güncellemesi yayınlandı. Android 15’in kararlılığına ulaşması için daha aylar olsa da, Android 15 Beta 1 için yayınlanan güncellemelerle önemli sorunlar hızla çözülmeye devam ediyor. Bu hafta, Android 15 Beta 1.1’e yapılan önemli bir güncelleme ardından, Google Android 15 Beta 1.2 güncellemesini beta test kullanıcılarına sunmaya başladı.

Google, Android 15 Beta 1.2 Güncellemesini Yayınladı, İşte Android 15 Yenilikleri

Google’ın yayınladığı Reddit gönderisine göre, Android 15 Beta 1.2 güncellemesi, önceki beta sürümlerinde yaşanan bazı sorunları gidermek için tasarlandı. Şirket, bu güncellemeyi “küçük bir güncelleme” olarak nitelendiriyor. Zira bu güncelleme birkaç önemli hata düzeltmesi dışında herhangi bir yenilik içermiyor.

Bu güncelleme, Google Pixel telefon kullanıcılarının önceki beta sürümlerinde yaşadığı aşırı pil tüketimi gibi sorunları ele alarak performansı artırıyor. Ayrıca, yeni Android 15 Beta güncellemesi uygulamaların donmasına neden olan ve ekran titremesine yol açan sorunları da gideriyor. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar Beta 1 ve Beta 1.1’de bildirilen diğer bazı sorunların hala devam ettiğini belirtiyor.

Google’ın yayınladığı sürüm notlarına göre, güncelleme ayrıca geri hareketinin çalışmaması ve parmak izi eklemeye çalışırken ayarlar uygulamasının çökmesi gibi sistem sorunlarını da düzeltiyor. Bunlar kullanıcıların günlük hayattaki akıllı telefon deneyimini olumsuz yönde etkileyecek sorunlar. Bu nedenle günlük olarak kullandığınız ana telefonlarınıza bu güncellemeyi yüklemeniz tavsiye edilmiyor.

Android 15 Beta 1.2 güncellemesi, Google Pixel için Android Beta programına kayıtlı olan kullanıcılara OTA güncellemesi yoluyla otomatik olarak sunulacak. Güncelleme, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel Fold ve Pixel Tablet gibi çeşitli Google Pixel cihazları için kullanılabilir olacak.

Google, cihazınızın güncellemeyi almasının 24 saat kadar sürebileceğini ve güncellemeleri Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemeleri bölümünden kontrol edebileceğinizi belirtiyor. Bu hızlı güncelleme süreci, Android 15 Beta test kullanıcıları için gelecekteki iyileştirmelerin umut verici bir işareti olarak görülüyor.

Android 15 güncellemesi, kullanıcıların yüzünü güldürecek gizlilik özellikleriyle gelecek gibi görünüyor. Material You tasarımı bu sürümde de devam ederken, Google cephesi tasarımsal değişikliklerden ziyade platfrom kararlılığını ön planda tutacak diyebiliriz.

Google’ın Android 15 için beta test sürecini başlatması ile beraber Samsung gibi firmalardan da Android 15 tabanlı One UI 7 gibi sürümlerle bir beta atağı bekliyoruz. Büyük ihtimalle yıl sonuna doğru firmalar beta testlerini bitiriyor olacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 15 yenilikleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!