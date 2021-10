Bitcoin İşlem Hacmi Aylık En Düşük Seviyede

Bitcoin işlem hacmi, 20 Ekim’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek (ATH) fiyatı olan 67 bin dolardan geri çekildiğinden beri biraz durulmuş durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin, düşük işlem hacmine dayalı bir konsolidasyon durumunda bulunuyor.

Zincir içi analitik sağlayıcısı Glassnode şu açıklamayı yaptı:

Bildirildiğine göre, bu düzeltme uzun vadeli sahiplerin kar elde etmesiyle tetiklendi. Öte yandan, borsalardaki Bitcoin bakiyelerinin üç yılın en düşük seviyesine düştüğü göz önüne alındığında, bir yükseliş sinyali ortaya çıkıyor. Glassnode ekledi:

Kripto paraların genellikle soğuk depolama ve dijital cüzdanlar için kripto borsalarını terk ettiği göz önüne alındığında, bu bir yükseliş sinyali olarak görülmektedir.

Ekonomist Alex Kruger, Bitcoin piyasasının analistlerin düşündüğünden daha az kaldıraçlı olduğuna inanıyor çünkü CME, geçen ay tanık olunan açık faiz (OI) artışını tetikledi. Kruger şu ifadeleri kullandı:

Bu arada, zincir içi analist Will Clemente, Bitcoin balinalarının son iki haftadır bir harcama çılgınlığı içinde olduğu için BTC pazarındaki sarsıntıların kripto topluluğunun moralini bozmaması gerektiğini öne sürüyor.

Don't let these shakeouts break your longer-term conviction. Over the last 2 weeks, BTC whales have actually been adding to their bags. Minnows also stacking, as always. pic.twitter.com/OTyML139zD

— Will Clemente (@WClementeIII) October 28, 2021