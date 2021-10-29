Bitcoin İşlem Hacmi Aylık En Düşük Seviyede

Bitcoin işlem hacmi, 20 Ekim’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek (ATH) fiyatı olan 67 bin dolardan geri çekildiğinden beri biraz durulmuş durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin, düşük işlem hacmine dayalı bir konsolidasyon durumunda bulunuyor.

Zincir içi analitik sağlayıcısı Glassnode şu açıklamayı yaptı:

📉 #Bitcoin $BTC Transaction Volume (7d MA) just reached a 1-month low of 128,266.846 BTC Previous 1-month low of 128,707.088 BTC was observed on 28 October 2021 View metric:https://t.co/jWlmFzXFCK pic.twitter.com/tFiYJRU1pR — glassnode alerts (@glassnodealerts) October 29, 2021

“Bitcoin işlem hacmi (7d MA) 1 ayın en düşük seviyesi olan 128.266.846 BTC’ye ulaştı.”

Bildirildiğine göre, bu düzeltme uzun vadeli sahiplerin kar elde etmesiyle tetiklendi. Öte yandan, borsalardaki Bitcoin bakiyelerinin üç yılın en düşük seviyesine düştüğü göz önüne alındığında, bir yükseliş sinyali ortaya çıkıyor. Glassnode ekledi:

“Borsalarda tutulan Bitcoin bakiyesi bu hafta düşmeye devam etti. Bakiyeler, Ağustos 2018’de en son görülen seviyelere geri dönerek 2.474 milyon $BTC’ye düştü. Şubat 2020’den bu yana, aylık ortalama çıkış oranı 30.85K $BTC oldu.”

Kripto paraların genellikle soğuk depolama ve dijital cüzdanlar için kripto borsalarını terk ettiği göz önüne alındığında, bu bir yükseliş sinyali olarak görülmektedir.

Bitcoin Piyasası Daha Az Kaldıraçlı Mı?

Ekonomist Alex Kruger, Bitcoin piyasasının analistlerin düşündüğünden daha az kaldıraçlı olduğuna inanıyor çünkü CME, geçen ay tanık olunan açık faiz (OI) artışını tetikledi. Kruger şu ifadeleri kullandı:

“Geçen ayın bitcoin OI artışının çoğu CME tarafından yönlendirildi. CME, marjda %40-50 gerektirir, bu nedenle maksimum kaldıraç yaklaşık 2x’tir. Buna karşılık, kripto borsalarında kaldıraç *çok daha yüksek.* Sonuç: Piyasa analistlerin düşündüğünden çok daha az kaldıraçlı.”

Bu arada, zincir içi analist Will Clemente, Bitcoin balinalarının son iki haftadır bir harcama çılgınlığı içinde olduğu için BTC pazarındaki sarsıntıların kripto topluluğunun moralini bozmaması gerektiğini öne sürüyor.

Don't let these shakeouts break your longer-term conviction. Over the last 2 weeks, BTC whales have actually been adding to their bags. Minnows also stacking, as always. pic.twitter.com/OTyML139zD — Will Clemente (@WClementeIII) October 28, 2021

Lider kripto para biriminin aylar sonra 64 bin dolarlık rekorunu kırmasının ardından ulaştığı 67 bin dolar seviyesi yeni bir ATH seviyesi olmuştu. Bu seviyeye ulaştıktan sonra BTC fiyatı konsolidasyon durumuna geçti ve yazı sırasında 61,241 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yıl sonuna kadar 100 bin dolar hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı, grafiğin kısa vadede nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.