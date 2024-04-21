Cyberpunk 2077 mod konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Oyun dünyasının en tartışmalı yapımlarından biri olan Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in titiz desteği ve mod geliştiricilerin emeğiyle sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Yalnızca oyunun lansman sonrası destek değil, aynı zamanda mod geliştiricilerin yoğun çalışmaları sayesinde, Cyberpunk 2077 bugüne kadar piyasaya sürülen en etkileyici açık dünya oyunlarından biri haline geldi. İşte yeni Cyberpunk 2077 Ultra Gerçekçi modu.

Yeni Cyberpunk 2077 Mod, NVIDIA DLSS Desteği ile Oyunu Ultra Gerçekçi Hale Getirdi

Digital Dreams tarafından hazırlanan yeni 8K çözünürlüklü video, Cyberpunk 2077’nin mevcut en iyi grafik modlarından biri olan Ultra Plus Better Path Tracing moduyla nasıl birleştiğini gözler önüne seriyor. Bu modun en son sürümü, oyunun görsel kalitesini önemli ölçüde artıran çeşitli iyileştirmelerle birlikte geldi. Mod, geliştirilmiş gerçekçilik ve 20 GB VRAM seçeneği gibi özelliklerle donatılmış durumda. Tüm bu yenilikler sayesinde, Cyberpunk 2077 oyun dünyasında görsel açıdan etkileyici bir konuma yükseliyor.

CD Projekt Red, oyunun geliştirilmesi sürecinde The Witcher serisinin yanı sıra farklı projelere de odaklanmış olsa da, Cyberpunk 2077 için hala görsel iyileştirmeler sunmaya devam ediyor. NVIDIA’nın en son sürümü olan DLSS 3.7, oyuna yeni bir soluk getiriyor. Bu güncelleme, daha keskin bir görüntü sağlamanın yanı sıra gölgelenmeyi de azaltarak daha akıcı bir deneyim sunuyor. Modlanmış bir uygulamaya dayalı olarak yapılan karşılaştırmalı videolar, bu yeni sürümün etkileyici sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Cyberpunk 2077 dünya genelinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One gibi çeşitli platformlarda oynanabiliyor. Yenilenen grafik modları ve NVIDIA DLSS gibi teknolojik yeniliklerle desteklenen oyun, oyunculara daha önce yaşamadıkları bir deneyim sunmaya devam ediyor. Cyberpunk 2077 mod konusunda geniş bir yelpaze sunmaya devam edecek.

Bu gelişmelerle birlikte, Cyberpunk 2077’nin, oyun dünyasında görsel açıdan öne çıkan bir yapıt olmaya devam edeceği kesin. Oyunseverler, güncellemelerden ve yeni teknolojilerden faydalanarak oyunun tadını çıkarmaya devam edebilirler. Cyberpunk 2077 mod konusunda etkileyici yapımlardan biri olmaya devam edecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce CD Projekt Red’in efsane oyunu bu başarısını devam ettirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!