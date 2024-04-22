Huawei Pura 70 Xiaoyi asistan ile yapay zeka konusunda Samsung Galaxy AI ile rekabet edecek. Bu seride, AI fotoğraf rötuşlama, makale özetleme, el yazısı kaldırma, tablo çıkarma, lehçe tanıma ve daha fazlası gibi birçok yapay zeka özelliğini destekleyen güçlü bir 5nm Kirin 9010 yonga seti bulunuyor. İşte Pura 70 yapay zeka özellikleri.

İçindekiler Huawei Pura 70 Xiaoyi Asistan ile Yapay Zeka Destekli Yenilikçi Özelliklerle Tanıtıldı

Huawei Pura 70 Xiaoyi Asistan ile Yapay Zeka Destekli Yenilikçi Özelliklerle Tanıtıldı

Huawei Pura 70 serisi, yapay zeka destekli fotoğraf rötuşlama özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, görüntülerdeki uyumsuz unsurları ortadan kaldırarak fotoğrafları daha temiz hale getiriyor. Ayrıca, bulut tabanlı bir görüntü geliştirme özelliğiyle çeşitli görüntülerin kalitesini artırıyor. Tek bir kaydırmayla dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak, çevresel koşullara göre boş kalan alanları dolduruyor.

Pura 70 serisinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, “Xiaoyi Cilt Bakımı Soru-Cevap” özelliği. Bu özellik, kullanıcıların bir cilt bakım ürününün fotoğrafını çekip Xiaoyi Asistan ile paylaşabilmelerine olanak tanıyor. Asistan, içerik analizi yaparak uygun cilt tipini ve etkinlik ayrıntılarını paylaşıyor. Ayrıca, Huawei Pura 70 Xiaoyi Asistan ile makaleleri ve diğer belgeleri özetleyebiliyor ve metni farklı dillere çevirebiliyor.

Pura 70 serisinin bir diğer önemli özelliği ise “Akıllı Görüş”. Bu özellik, belgeleri tarayabilen, el yazısını kaldırabilen ve metin ile tabloları çıkarabilen bir yapay zeka destekli özellik sunuyor. Bu, belge işleme ve veri çıkarma süreçlerini hızlandırarak kullanıcıların daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Huawei Pura 70 serisi, dört farklı modelle kullanıcıların beğenisine sunuluyor: Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra. Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra, lansman gününden bu yana satışa sunulurken, diğer iki model olan Pura 70 ve Pura 70 Pro+ için raflardaki yerini almaya başladı.

Bu yeni serinin, yapay zeka destekli özellikleriyle kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor. Huawei Pura 70 Xiaoyi asistan ile yapay zeka canavarı olacak gibi görünüyor. Bakalım Huawei bu konuda rakiplerini geçebilecek mi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei yapay zeka konusunda rakiplerini geçebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!