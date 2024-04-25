Türkiye’de oyun fiyatları dolar kurundaki artış nedeniyle sürekli olarak yükseliş gösterirken, Sony PlayStation Store dehşet zam yaptı. Geçtiğimiz ay bazı oyunlarda fiyat artışı yapan Sony platformunda, bu kez Electronic Arts yapımlarına ait oyunlarda önemli bir fiyat güncellemesi yapıldı. PlayStation Store zam geldi.

İçindekiler PlayStation Store Electronic Arts Oyunlarına Zam Geldi

PlayStation Store Electronic Arts Oyunlarına Zam Geldi

Bu zamlarla birlikte, Electronic Arts yapımlarının fiyatlarında %100’lere varan büyük artışlar yaşandı. Sony’nin en son ocak ayında zam yaptığını hatırlatmak gerekirse, 23 Şubat’ta yapılan bu yeni zamların Electronic Arts oyunlarına yönelik olduğu görülüyor.

Ancak bu zamlar, geçmiş kampanyalardan yararlanamayanların büyük bir fırsatı kaçırdığını gösteriyor. PlayStation Store’da şu anda devam eden “Mayıs Tasarrufları” kampanyası bulunuyor. 29 Şubat’a kadar sürecek bu kampanyada, oyuncular çeşitli indirimlerden yararlanabilirler.

Ancak, gelecekte olası fiyat artışlarına karşı önlem almak isteyenler istek listesine attıkları oyunları kontrol edebilirler. Aşağıda bazı popüler oyun fiyatları yer alıyor. Eğer PlayStation 5 konsolunuzda bu oyunları oynamak istiyorsanız yeni fiyatları aşağıda bulabilirsiniz.

Oyun Eski Fiyat Zamlı Fiyat Hogwarts Legacy 2.249 TL 2.749 TL EA SPORTS FC 24 Standart 1.425 TL 2.900 TL EA SPORTS FC 24 Ultimate 2.000 TL 4.000 TL UFC 5 1.879 TL 2.900 TL Star Wars Jedi: Survivor 1.423 TL 2.900 TL Dead Space 1.399 TL 2.600 TL Mass Effect Legendary Edition 700 TL 2.900 TL

PlayStation Store EA oyunlarına zam gelmesi ile beraber, oyun fiyatları resmen arşa çıktı. Yakın zamanda Epic Games zam haberini de sizlerle paylaşmıştık. Epic cephesi de bölgesel fiyatlandırma için kur güncellemesi yapacağının sinyallerini vermişti. Bu da oyun fiyatlarına zam anlamına geliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni oyun fiyatları alınabilir düzeyde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!