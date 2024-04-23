Windows 11 sistem gereksinimleri son güncelleme ile yükseliyor. Microsoft’un Windows 11 24H2 sürümü için yaptığı çalışmalar, sistem gereksinimlerinde önemli değişikliklere işaret ediyor. Son Insider sürümlerini test eden kullanıcılar, artık eski bilgisayara Windows 11 yükleme durumunun mümkün olmayacağını tespit ettiler. Windows 11 eski bilgisayarda çalışır mı diye soranlar üzgün.

Windows 11 24H2 Sürümü ile Windows 11 Sistem Gereksinimleri Yükseldi

Microsoft, Windows 11’in 24H2 sürümü için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, erken erişim için son Insider sürümlerini test eden kullanıcılar, sistem gereksinimlerinde önemli bir yükselme olduğunu keşfettiler. PopCnt desteğinin ardından, şimdi de SSE4.2 desteği gereklilik listesine eklenmiş durumda. Bu özellikleri desteklemeyen işlemcilere sahip bilgisayarlar, Windows 11’e yükseltme yaparken ilk aşamada takılarak ilerleyemeyecekler.

Windows 11, yayınlanmadan önce nispeten yüksek sistem gereksinimleri ile dikkat çekmişti. Bu durum, bazı eski işlemcilerin Windows 11 için resmi destek almamasına neden oldu. Ancak, bazı kullanıcılar bypass adı verilen bazı yöntemleri kullanarak eski bilgisayarlara da Windows 11 kurabiliyordu. Ancak, Microsoft’un yaptığı son güncelleme ile bu tür bypass yöntemlerinin de engellendiği belirtiliyor.

Henüz bu sürüm Insider’lar için yayınlanmış durumda. Hatırlatmak gerekirse, Insider’lar güncellemeleri daha erken alabiliyor ve Microsoft’a sorun bildirimi yapabiliyor. Güncelleme takvimi yaklaşırken, tüm kullanıcıların Windows 11’in yeni sistem gereksinimlerine uyum sağlamaları gerekecek. Windows 11 sistem gereksinimleri giderek sıkılaşıyor.

Ancak, şu anda sistem gereksinimlerini karşılamayan ve bypass yöntemleri ile Windows 11 yüklenen cihazlar için ne olacağı belirsizliğini koruyor. Microsoft’un yeni güncellemesi, bu tür açıkları kapatma amacını taşıyor. Bakalım Windows 11 sistem gereksinimleri ilerleyen dönemde nasıl değişecek.

SSE 4.2 Desteği Nedir?

Windows 11 sistem gereksinimleri listesine eklenen SSE 4.2 desteği nedir sorusu çok sık soruluyor. SSE4.2, “Streaming SIMD Extensions 4.2”nin kısaltmasıdır ve modern işlemcilerde bulunan bir komut seti uzantısıdır. Bu teknoloji, Intel tarafından geliştirilen ve x86 işlemcilerde bulunan bir dizi talimat kümesidir. SSE4.2, işlemcilerin hesaplama yeteneklerini artırmak ve özellikle multimedya ve grafik işlemlerinde performansı artırmak için tasarlanmıştır.

SSE4.2, özellikle medya işleme, veri sıkıştırma, iş parçacığı optimizasyonu ve kriptografi gibi alanlarda performansı artırmak için kullanılır. Bu teknoloji, işlemcilerin daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlar, özellikle de yoğun hesaplama gerektiren uygulamalarda faydalı olabilir.

Bir işlemcinin SSE4.2’yi desteklemesi, belirli uygulamaların daha hızlı çalışmasını sağlayabilir ve genel sistem performansını artırabilir. Ancak, SSE4.2 destekleyen işlemciler, bu teknolojinin sağladığı avantajlardan yararlanabilmek için uygun yazılım desteği gerektirir. Windows 11 de burada öne çıkıyor. Bu nedenle, SSE4.2’nin hem donanım hem de yazılım tarafında uyumlu olması önemlidir.

SSE4.2 desteği genellikle Intel’in Core serisi işlemcilerinde bulunur. Bu işlemciler genellikle dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılır. Özellikle son yıllarda piyasaya sürülen birçok Intel Core işlemcisi, SSE4.2 desteğini içeriyor.

Ayrıca, AMD’nin bazı Ryzen işlemcileri de SSE4.2 desteği sunuyor. Ancak, SSE4.2’nin AMD işlemcilerindeki kullanılabilirliği ve performansı, Intel işlemcilerine kıyasla farklılık gösterebilir. Eğer bir sistem kurmayı düşünüyorsanız bu desteğin olup olmadığını iyi araştırın.

SSE4.2 desteğine sahip işlemcilerin genellikle teknik özelliklerinde belirtilir ve üreticinin web sitesinde bulunabilir. Bir işlemcinin SSE4.2’yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için genellikle işlemcinin teknik özelliklerini belirten resmi dokümantasyona bakmak en güvenilir yol. Windows 11 sistem gereksinimleri görünen o ki ilerleyen zamanlarda daha da sıkılaşacak.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S21 ekranda yeşil çizgi sorunu ortaya çıktı, güncelleme önerilmiyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows 11 yüklemek daha da zorlaşacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!