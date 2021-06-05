Bir sağlık şirketi COVID-19 hızlı testi için Bitcoin kabul edecek!

Kişiselleştirilmiş bir sağlık teknolojisi firması olan Progressive Care, tüm PharmcoRX lokasyonlarında hızlı COVID-19 testleri için bir ödeme olarak Bitcoin ‘i kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Kripto para birimlerinin çeşitli alanlarda ödeme yöntemi olarak benimsenmeye başladığını görüyoruz. Bu benimsenmenin son haberi ise COVID-19 testi yaptırmak isteyenlerin Bitcoin ile ödeme yapabileceğinin duyurulması ile geldi. Kişiselleştirilmiş sağlık teknolojisi firması olan Progressive Care, tüm PharmcoRX lokasyonlarında hızlı COVID-19 testi yaptırmak isteyenler için Bitcoin ödemesinin kabul edilmeye başlanacağını duyurdu. Bitcoin ile ödemeler BitPay üzerinden yapılabilecek. Şirketin CEO’su Alan Jay Weisberg, pandemi ile birlikte nakit kullanımının azalması nedeniyle ülkeye gelen yabancı turistlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesine yönelik karar verildiğini söyledi.

“Bu, topluluklarımıza yurt dışından gelen pandemi sonrası turistler için mükemmel bir alternatif. Ayrıca, bu korkunç virüsün yeniden canlanmasına karşı bir kalkan sağlamaya çalışırken, ödeme sistemlerine alternatif bir bakış açısına sahip olanların ihtiyaç duydukları test hizmetlerini almalarına izin veriyor.”

Alınan karar, Miami’de 50.000’den fazla katılımcıyla devam eden Bitcoin konferansından da etkilendi. Ülkeye gelen turistlerin zorunlu bir COVID-19 negatif raporu sunmaları gerekiyor. Progressive Care’in bu girişimi de birçok kişinin bu konudaki imdadına yetişebilir. Firma ayrıca turistler için ödeme sürecini kolaylaştırmak ve COVID raporlarını almalarını daha hızlı hale getirebilmek için taranabilir bir QR kodu yayınladı.

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Ayrıca PharmcoRX, 2018 yılında kripto para ödemelerini kabul eden ilk eczanelerden. Çok çeşitli pandemik hizmetler için de alternatif ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.