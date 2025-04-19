Xbox Bahar İndirimi kampanyası başladı. Bu indirim dalgası, konsol ve PC platformlarındaki yüzlerce oyunu %90’a varan oranlarda düşen fiyatlarla buluşturdu. Kampanya, 30 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek. Xbox indirim fırsatlarıyla bu dönemi oyun arşivinizi büyütmek için mükemmel bir zaman haline getiriyor.

Xbox Bahar İndirimi indirimdeki oyunlar neler?

Xbox indirimli oyunlar arasında öne çıkan yapımlar fiyatlarıyla dikkat çekiyor. EA Sports FC 25, tam %70 indirimle 869,99 TL’ye düşerken, NBA 2K25 de %75 indirimle 725 TL’ye alınabiliyor.

Xbox Bahar İndirim kampanyası indirimli konsol oyunları:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Back 4 Blood Ultimate Edition 999 TL 99,90 TL %90 Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL %85 Marvel’s Guardians of the Galaxy 1.249 TL 187,35 TL %85 NBA 2K25 2.900 TL 725 TL %75 Red Dead Redemption 2 469 TL 117,25 TL %75 Hogwarts Legacy Dijital Lüks Sürüm 2.999 TL 749,75 TL %75 Star Wars Jedi: Survivor 2.899,99 TL 724,99 TL %75 As Dusk Falls 199 TL 49,75 TL %75 Deathloop 600 TL 120 TL %80 Dishonored 2 800 TL 160 TL %80 EA Sports FC 25 2.899,99 TL 869,99 TL %70 It Takes Two 1.499,99 TL 449,99 TL %70 Avatar: Frontiers of Pandora 1.450 TL 478,50 TL %67 Dying Light 2: Stay Human 1.059 TL 349,47 TL %67 Subnautica 1.050 TL 346,50 TL %67 Atomic Heart 700 TL 245 TL %65 A Plague Tale Requiem 550 TL 220 TL %60 Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.499 TL 749,50 TL %50 Microsoft Flight Simulator 1.000 TL 500 TL %50 Death Stranding Director’s Cut 819 TL 409,50 TL %50 Hell Let Loose 1.499 TL 749,50 TL %50 Remnant 2 1.186,99 TL 593,49 TL %50 Stray 550 TL 330 TL %40 Elden Ring 1.099 TL 659,40 TL %40 Starfield 1.150 TL 690 TL %40 Baldur’s Gate 3 1.300 TL 1.040 TL %20

Xbox Bahar İndirim kampanyası indirimli PC oyunları:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Starfield 1.150 TL 690 TL %40 A Plague Tale Requiem 550 TL 220 TL %60 StarAtomic Heart 700 TL 245 TL %65 Subnautica 1.050 TL 346,50 TL %67 Death Stranding Director’s Cut 819 TL 409,50 TL %50 ARK: Survival Ascended 1.150 TL 575 TL %50 Hell Let Loose 1.499 TL 749,50 TL %50 Remnant 2 1.186,99 TL 593,49 TL %50 Resident Evil 2 1.749 TL 437,25 TL %75 As Dusk Falls 199 TL 49,75 TL %75 DOOM Eternal 470 TL 117,50 TL %75 Deathloop 600 TL 120 TL %80 Dishonored 2 800 TL 160 TL %80 Marvel’s Guardians of the Galaxy 1.249 TL 187,35 TL %85 Back 4 Blood Ultimate Edition 999 TL 99,90 TL %90

Bu büyük indirim dalgası, sadece fiyat düşüşüyle sınırlı değil. Aynı zamanda oyuncular için dijital oyunlara erişimi daha kolay ve ekonomik hale getiriyor. Steam ve PlayStation’dan sonra Xbox indirim kampanyası da sektörde büyük ses getirmiş durumda.

İlginizi Çekebilir: 27 yıllık PS Plus aboneliği aldı! PS Plus zammından kaçan kullanıcı gündem oldu!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.