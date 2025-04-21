Apple’ın son güncellemesi olan iOS 18.4.1, güvenlik açıklarını kapatma amacıyla yayınlanmıştı ancak bazı kullanıcılar için tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Türkiye’deki teknoloji kullanıcıları arasında da konuşulmaya başlanan bu durum, iOS 18.4.1 yükledikten sonra iPhone’un tamamen kullanılamaz hale geldiği yönünde iddialar büyüyor. Peki, iOS 18.4.1 güncellemesi telefonları bozuyor mu?

iOS 18.4.1 Güncellemesi Telefonları Bozuyor mu?

Sosyal medya ve teknoloji forumlarında ortaya çıkan iddialar, iOS 18.4.1 yükledikten sonra bazı iPhone’ların IMEI numarasını göremediği ve bu nedenle tamamen kilitlendiği yönünde. Kullanıcılardan biri, cihazını Mac üzerinden geri yüklemeye çalıştığını fakat Apple servis merkezinde bile bu sorunun çözülemediğini söylüyor. iOS 18.4.1 güncellemesinin ardından cihazın anakart değişimi dışında bir çözüm sunulmaması, özellikle garanti dışı kullanıcılar için ciddi bir maliyet anlamına geliyor.

Benzer sorunları yaşayan başka iPhone sahipleri de iOS 18.4.1 sonrası telefonlarının çalışmaz hale geldiğini dile getiriyor. Konunun uzmanları, bunun modem çipiyle ilgili donanımsal bir sorun olabileceğini öne sürerken, bazı teknik uzmanlar ise yazılım güncellemelerinin daha önce de cihazlara zarar verdiğini hatırlatıyor. iOS 18.4.1‘in söz konusu sorunları doğrudan tetikleyip tetiklemediği henüz netlik kazanmış değil.

Apple tarafından henüz iOS 18.4.1 hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olması, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretlerini daha da artırıyor. Daha önce iPadOS 18 güncellemesi sırasında M4 iPad modellerinde benzer bir kilitlenme yaşanmış ve bu olay Apple’ın kamuoyuna açıklama yapmasına neden olmuştu. Şimdi benzer bir senaryonun iOS 18.4.1 ile de yaşanabileceği konuşuluyor.

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Bu tür yazılım ve donanım uyumsuzlukları, artık nadir olmaktan çıkıp kullanıcılar için önemli bir risk haline geliyor. iOS 18.4.1 gibi büyük güncellemelerin bu tarz sorunlar oluşturması, kullanıcıların otomatik güncellemeleri kapatmasını bile gündeme getiriyor.

Türkiye’deki iPhone kullanıcıları için de iOS 18.4.1 güncellemesini yüklemeden önce dikkatli olmakta fayda var. Her ne kadar güvenlik yamaları önemli olsa da, cihazınızın tamamen kullanılamaz hale gelmesi ihtimali göz önünde bulundurulmalı.

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