iPhone 17 Pro kılıfları internete sızdırıldı. Bu sızıntılar, Apple’ın alışılmış çizgisinden uzaklaşarak çok daha iddialı bir iPhone 17 Pro tasarımı sunmaya hazırlandığını gösteriyor. Peki iPhone 17 Pro tasarımı nasıl olacak? İşte sızdırılan iPhone 17 Pro kılıfları!

iPhone 17 Pro tasarımı ortaya çıktı!

Sızdırılan görsellere göre iPhone 17 Pro ile birlikte Apple, kamera sisteminde ciddi bir revizyona gidiyor. Klasik üçlü kamera düzeni korunurken, artık çok daha büyük ve dikkat çekici bir platform kullanılıyor.

Bu yeni sistem, Google Pixel serisindeki kamera çıkıntısını andırıyor. Yeni iPhone 17 Pro kılıfları ise bu kamera modülüne uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmış.

Tasarım anlamında atılan bu adım, Apple’ın geleneksel çizgisinden farklı olarak daha cesur bir stile yöneldiğini gösteriyor. iPhone 17 Pro tasarımı sadelikten uzaklaşıp daha dinamik bir yapıya bürünüyor. Bu tasarımın yalnızca iPhone 17 Pro modeline özel olacağı konuşuluyor.

Serinin diğer üyeleri olan standart iPhone 17’de mevcut tasarım korunurken, iPhone 17 Air modelinde daha zarif ve ince bir kamera çıkıntısı kullanılacağı iddialar arasında. iPhone 17 Pro özellikleri ve görünümüyle, alışılmış iPhone kalıplarını sarsmaya hazırlanıyor.

Kamera adasının büyümesiyle birlikte gelişmiş fotoğraf ve video performansı da beklentiler arasında yer alıyor. Kılıflarla ilgili ortaya çıkan detaylar, Apple’ın bu yeni tasarımı daha fazla öne çıkarmak istediğini kanıtlar nitelikte.

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