Alman otomobil devi Audi, içten yanmalı motor teknolojisindeki uzmanlığını ve yenilikçi tasarım anlayışını bir araya getirdiği yeni Audi A6 Sedan modelini resmi olarak tanıttı. Zarif ve akıcı hatlarıyla dikkat çeken bu yeni Audi A6, aynı zamanda sınıfının en iyi aerodinamik değerlerinden birine sahip. Yüksek sürtünme katsayısı optimizasyonu sayesinde yakıt verimliliğini üst düzeye taşıyan yeni Audi A6 Sedan, gelişmiş donanım seviyesi ve konfor odaklı özellikleriyle de lüks sedan segmentinde yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Markanın köklü sedan geleneğini modern bir yorumla buluşturan bu model, hem iş hem de özel yaşamın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

Yeni Audi A6 Sedan: Teknik Detaylar, Tasarım ve Motor Seçenekleri

Yeni Audi A6 Sedan, Audi‘nin A5 modeliyle paylaştığı Premium Platform Combustion (PPC) altyapısı üzerine inşa edildi. İlginç bir şekilde, tamamen elektrikli olan Audi A6 E-Tron modeliyle aynı ismi taşımasına rağmen, bu iki araç farklı platformlara ve tamamen özgün tasarım felsefelerine sahip. Yeni Audi A6 Sedan’ın dış tasarımında, geniş bir LED ışık şeridi, sportif siyah kanatçıklar ve artık tam anlamıyla işlevsel hale getirilmiş çift egzoz çıkışları dikkat çekiyor. Araç, 4.99 metrelik uzunluğuyla önceki nesline göre 60 mm daha uzun bir siluet sunarken, 2.927 mm’lik dingil mesafesi korunmuş. Jant seçenekleri 21 inçten başlayıp 23 inçe kadar uzanırken, dövme alaşımlı ve üç renkli özel jant alternatifleri de sunularak kişiselleştirme imkanları artırılmış.

İç mekanda ise Audi A6 Avant versiyonuyla benzer bir tasarım anlayışı hakim. Standart olarak sunulan 11.9 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.5 inçlik geniş bilgi-eğlence ekranı, sürücü ve yolculara modern bir deneyim sunuyor. Sürüş konforunu ve kabin içindeki sessizliği artırmak amacıyla kapsamlı iyileştirmeler yapılmış. Arka camlarda kullanılan akustik kaplama ve şanzıman bağlantılarındaki yeni burçlar sayesinde çok daha sessiz bir yolculuk mümkün hale gelmiş. Ayrıca çift kavramalı şanzımanın dişli yapısında yapılan değişikliklerle araç içindeki ses seviyesinde %30’a varan bir azalma sağlanmış.

Yeni Audi A6 Sedan’ın motor seçenekleri de oldukça çeşitli. Giriş seviyesinde 201 beygir gücü ve 340 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo benzinli bir motor bulunuyor ve bu versiyon önden çekişli olarak sunuluyor. Daha yüksek performans arayanlar için ise 362 beygir gücü ve 550 Nm tork üreten hafif hibrit destekli 3.0 litrelik V6 motor seçeneği mevcut ve bu motor Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte geliyor.

Dizel motor seçeneği de unutulmamış; 2.0 litrelik dizel ünite 201 beygir güç ve 400 Nm tork değerleri sunuyor ve bu motor da 48 voltluk hafif hibrit teknolojisine sahip. Dizel versiyon, kullanıcıların tercihine göre önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor. Yeni Audi A6 Sedan, Almanya’da 55.500 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda ve ilk teslimatların yaz aylarında yapılması planlanıyor. Bu yeni model, Audi‘nin lüks sedan segmentindeki iddiasını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

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