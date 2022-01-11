Bir OnePlus Telefonu Daha Patladı: OnePlus Nord CE

Bundan yaklaşık 2 ay önce OnePlus Nord 2 akıllı telefonu patlamış ve büyük olay olmuştu Biz de bunun haberini sizinle paylaşmıştık. Şimdi ise yine bir OnePlus marka telefon (Nord CE) patladı ve tehlike yarattı.

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Beklenmedik anda patlayan OnePlus telefonlarının garip durumu yeni bir olay değil. Hindistan’da başka bir cihaz parçalara ayrıldı. Bu sefer OnePlus Nord CE modeli patlamaya sebeo oldu. Neyse ki kazada kimse yaralanmadı. Şanssız OnePlus kullanıcısı Dushyant Goswami, patlamışOne Plus Nord CE’sinin resimlerini Twitter’da yayınladı ve oldukça kötü görünüyorlar. Goswami, cihaz patladığında telefonunu cebinden çıkardığını söylüyor.

Dushyant Goswami, tweetini daha sonra sildi, ancak 91mobiles internet sitesi kişinin neler yazdığını ele geçirmeyi başardı: “En iyi kaliteyi vaat eden çok popüler ONEPLUS markasına ait bir telefonum var. Telefonum sadece 6 aylık ve dün cebimden çıkarırken kelimenin tam anlamıyla patladı. Olay sadece kötü değil, aynı zamanda ölümcül. Marka bu patlamadan sorumlu olacak mı?” açıklamasını yapmış .

Goswami patlama sırasında yaralanmayacak kadar şanslıymış ve ayrıca OnePlus’ın kendisiyle temasa geçtiğini (belki de tweet’in silinmesinin nedeni bu) ve patlayan telefonu değiştirmeyi teklif ettiğini iddia ediyor. Ayrıca Goswami: “Destek için herkese teşekkür ederim. Dün akşam saat 20.00’de Oneplus ekibi beni aradı ve Salı gününe kadar yeni bir ürün göndereceklerine söz verdi.” açıklamasını yapıyor. Bu aynı zamanda OnePlus’ın ilk kez patlamış bir modelin yenisiyle değiştirilen ürün olduğunu iddia ediliyor.

OnePlus telefonlar neden patlıyor?

Bu konu hakkında net olmamakla beraber birçok iddia olsa da OnePlus geçtiğimiz aylarda patlayan Nord 2 modeli için; “En büyük önceliğimiz müşterilerimizin sağlığı ve güvenliğidir. Bu olayı duyduktan hemen sonra ilgili kullanıcıya ulaştık ve kapsamlı bir şirket içi soruşturma başlattık. Sonuçlar, bu cihazdaki hasarın, herhangi bir üretim veya ürün sorunu nedeniyle değil, dış etkenleri içeren münferit bir olaydan kaynaklandığını göstermektedir. Ancak, bu kullanıcıyla yakın temas halindeyiz ve endişelerini gidermek ve refahlarını sağlamak için desteğimizi sunduk.” açıklamasını yapmıştı.

Yukarıdaki görseldeki Nord 2 telefonun sahibi Gaurav Gulati’nin cebinde patlamıştı. Cebinin ısındığını hissettiğinde işte olan Gulati, sıcak dayanılmaz hale gelince paltosunu çıkarmayı başardı ama cildinde ciddi yanıklar oluştu. Hikayeyi ilk yayınladığı site olan LetsGoDigital’e yazan Gulati: “Ölüm sertifikam (Nord 2) cebimdeymiş gibi hissediyorum. Hala hayatta olduğum için çok mutluyum” açıklamasını yapmıştı.