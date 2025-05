Samsung Galaxy S25 kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı. Samsung’un Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8 Beta için testler başladı. Galaxy S25 One UI 8 beta sürümünün test sunucularında görüntülendiği ortaya çıktı. Galaxy S25 One UI 8 beta yenilikleri neler? One UI 8 güncellemesi hangi cihazlara ne zaman gelecek?

Galaxy S25 One UI 8 beta güncellemesi neler sunuyor?

Test sunucularında tespit edilen Galaxy S25 One UI 8 beta sürümü S938BXXU3ZYEA/S938BOXM3ZYEA/S938BXXU3BYEA versiyon numaralarıyla listelendi. Bu sürüm, ilk aşamada Galaxy S25 serisinin beta sürecine dahil olduğunu doğruluyor.

Henüz güncellemenin içerdiği özellikler paylaşılmasa da, önceki sürümlere bakıldığında performans optimizasyonları, pil yönetimi iyileştirmeleri ve görsel arayüzde sadeleştirme gibi değişikliklerin olması bekleniyor.

One UI 7 ile ciddi bir yenilenme sürecine giren Samsung’un, One UI 8 ile önemli değişiklerden ziyade, daha akıcı animasyonlar, geliştirilmiş kişiselleştirme seçenekleri ve sistem geneli bulanıklık iyileştirmeleri gibi yenilikler yapmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy S25 modeli, amiral gemisi serinin en güncel versiyonu olarak bu güncellemeyle ilk test edilen cihazlardan biri oldu. Bu, Samsung’un yazılım testlerinde yeni modelleri önceliklendirdiğini de gösteriyor. Zaten önceki yıllarda da şirket benzer bir politika izlemiş ve en güncel sürümü ilk olarak amiral gemisi modelleriyle buluşturmuştu.

Galaxy S25 One UI 8 beta ne zaman herkese açılacak?

Test sunucularındaki hareketlilik, Galaxy S25 One UI 8 beta sürümünün Haziran 2025 başında kullanıcılarla buluşabileceği anlamına geliyor. Önce Kore ve Almanya gibi bölgelerde beta süreci başlatılacak, ardından diğer pazarlara yayılacak. Türkiye’nin ise genellikle bu sürecin dışında bırakıldığını hatırlatalım. Ancak bu yıl genişleyen cihaz listesi ve beta kapsamı, Türkiye’deki kullanıcılar için de umut verici olabilir.

One UI 8 alacak telefonlar

2025 yılı içerisinde Android 16 tabanlı One UI 8 alacak telefonlar listesi şu şekilde:

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

İlerleyen dönemlerde bu listenin genişleyebileceğini söylemek mümkün. Zira S21 serisinde bile güncellemeyi çalıştırabilen kullanıcılar görmüştük.

One UI 8 beta ile ilgili daha fazla detay önümüzdeki günlerde sızdırıldıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak için takipte kalın.

One UI 8 nasıl yüklenir?

Güncellemeyi bekleyen kullanıcıların, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi bölümünden düzenli olarak kontrol yapmaları tavsiye ediliyor. Ancak güncelleme büyük ihtimalle 2026 başına kadar kullanılabilir olmayacak ve Samsung’un Türkiye’de Beta testleri yapmadığını da biliyoruz, bu nedenle güncelleme hakkında heyecanlanmak için biraz erken.

