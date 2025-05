Universal Pictures ve DreamWorks, yıllardır animasyon dünyasında büyük başarıya ulaşan bir seriyi canlı aksiyon formatına taşıyor. Merakla beklenen yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin fragmanı kısa süre önce çıktı. Peki yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi ne zaman çıkacak, konusu ne olacak, oyuncuları kimler?

Yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi fragman izle

Universal Pictures, CinemaCon’da gösterilen ilk izlenimlerin ardından Ejderhanı Nasıl Eğitirsin live-action fragmanını nihayet yayınladı. Fragmanda Toothless ile Hiccup’un karşılaşma sahnesi, birçok kişiyi duygulandıracak gibi görünüyor.

Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Yeni fragmanla birlikte, filmle ilgili beklentiler daha da arttı. Hem aksiyon sahneleri hem de duygusal anlatımıyla, Disney’in uyarlama başarılarına meydan okuyacak bir yapım yolda olabilir.

Yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi konusu ne?

Film, ejderhalarla savaşın normal kabul edildiği Berk adasında geçiyor. Kabilenin liderinin oğlu Hiccup, diğerlerinden farklı olarak bir ejderhayı öldürmek yerine onunla dostluk kuruyor. Gece Öfkesinden Toothless (Dişsiz) ile kurduğu bağ, Viking toplumunun yıllardır süregelen inançlarını sarsacak türden. Bu ikili, sadece iki türü değil, liderlik ve cesaret kavramlarını da yeniden tanımlıyor.

Yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi oyuncuları kimler?

Yeni uyarlamada Hiccup karakterine Mason Thames hayat verirken, Astrid rolünde ise Nico Parker yer alıyor. Orijinal seride de seslendirme yapan Gerard Butler, Stoick karakteriyle geri dönüyor.

Filmin yönetmenliğini, orijinal animasyon üçlemesini de yöneten Dean DeBlois üstleniyor. Böylece hikâye, hem ruhuna sadık kalıyor hem de daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Kadrodaki diğer dikkat çeken isimler arasında şu oyuncular yer alıyor:

Nick Frost – Gobber

Julian Dennison (“Deadpool 2”)

Gabriel Howell (“Bodies”)

Bronwyn James (“Wicked”)

Harry Trevaldwyn (“Smothered”)

Ruth Codd (“The Midnight Club”)

Peter Serafinowicz (“Guardians of The Galaxy”)

Murray McArthur (“Game of Thrones”)

Açıkçası oyuncu seçimi, hem genç izleyicileri hem de nostalji peşinde koşan hayranları mutlu edecek gibi duruyor. Filmde, daha önce dev yapımlarda da rol almış birçok kişiyi yeniden göreceğiz.

Yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi ne zaman çıkacak?

Yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi çıkış tarihi 13 Haziran 2025 olarak açıklandı. Yaz sezonunun ortasında vizyona girecek film, gişe yarışına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Bu film ile ilk kez bir DreamWorks animasyon filmi canlı aksiyon formatına uyarlanıyor. 13 Haziran 2025’te vizyona girecek olan How to Train Your Dragon, IMAX kameralarıyla çekilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor.

How to Train Your Dragon, hem eski hayranları hem de yeni izleyicileri sinemalara çekebilecek güçlü yapısıyla yaz aylarının favori yapımlarından biri olmaya aday.

