OnePlus Nord 2 Patladı! Peki Risk Altında Mısınız?

OnePlus’ın uygun fiyatlı serisi olarak adlandırılan Nord serisinden can sıkıcı haberler geliyor. Az sayıda da olsa Nord 2 modelinin yanarak patladığını bildiren kullanıcılara bir yenisi daha eklendi.

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OnePlus Nord 2 modeli kullananlar tehlike altında olabilir mi?

Geçmiş dönemde yüksek sayıda olmasa da bazı Nord 2 modellerinin patladığı dedikoduları ortalıkta dolanıyordu. Böyle bir olayda, sayı önemli olmaksızın en ufak ihtimalin bile göz ardı edilmemesi ve dünya üzerindeki diğer kullanıcıların tehlike altında kalmaması için gerekli soruşturma her koşulda yapılmalı diye düşünüyoruz. Fakat son gelen haberlerden birine göre, yine bir Nord 2 modelinde patlama yaşandı ve kullanıcısını da ciddi manada yaraladı. Vücudunda 1. derece yanıklar oluşan Hintli kullanıcının paylaştığı fotoğraflardan görüldüğü üzere, bu durum halının altına süpürülebilecek cinsten bir durum değil. Olayla ilgili aydınlatılması gereken pek çok konu hala mevcutken; cihazının patlaması sonucu yaralanan kullanıcının fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

Eğer OnePlus Nord 2 kullanıyorsanız, bizce yapmanız gereken ilk şey telefonunuzu kapalı konuma getirerek şarj aletini de takmamanız ve ulaşabileceğiniz yetkili bir servise durumu danışmanız olacaktır. Bizler kullanıcı olarak üstümüze düşeni bu şekilde yerine getirsek bile; bakalım OnePlus tarafı eğer bu problem dünya genelinde yayılmaya devam ederse nasıl bir aksiyon alacak.