OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! Yenilikler Neler?

Merakla beklenen gün geldi çattı ve bu sabah saat 9.00 da OnePlus, 10 Pro’yu yaptığı lansmanla yeni amiral gemisini dünyaya tanıttı. Birçok sızıntı ile birlikte nerdeyse tüm özellikleri belli olan telefonu markanın kendisi bile OnePlus 10 Pro daha çıkmadan özelliklerini sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu. Ama daha fazlası var!

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Oneplus 9 Pro modeliyle birlikte kamerada Hasselblad ile çalışan marka 10 Pro modelinde de yine bu iş birliğini devam ettiriyor. Tasarım kısmında 9 Pro’ya göre daha farklı bir arka tasarım sunarken genel itibariyle 7 Pro, 8 Pro, 9 Pro modelleriyle aynı tasarım dilini koruyor. En kalın noktasında 8,55mm kalınlıkta olan akıllı telefon 200,5 gram ağırlığıyla da bir amiral gemisi telefonun ortalama ağrılığında olduğunu gösteriyor.

Daha önceki modellerde olduğu gibi 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ 2K (1440p) çözünürlüğünde LTPO 2.0 ile birlikte 120Hz ekran tazeleme oranına sahip E4 AMOLED panele sahip olan bir ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

OnePlus 10 Pro performansı

2022 yılında çıkacak olan neredeyse tüm akıllı telefonlar gibi OnePlus’da Snapdragon’un en son çıkan ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden gücünü alıyor. Google ve Samsung’un 2022 senesi içerisindeki amiral gemisi akıllı telefonlarını henüz görememiş olsak da genele itibariyle en çok sevilen ve güvenilen işlemci olarak görülüyor. LPDDR5 ile birlikte 8 GB RAM ve 12 GB RAM’li versiyonlarını seçebiliyorsunuz. Ayrıca UFS 3.1 teknolojisine sahip olan 128GB depolama veya 256GB depolama ile birlikte satın alabiliyorsunuz. Ancak microSD kart ile hafıza arttırma yapamıyorsunuz. Yani performans kısmında OnePlus amiral gemisi cihazlar arasında yine en iddialı modellerden birisi olmuş gibi görünüyor.

Yazılım tarafında ise OnePlus 10 Pro, Çin’de Android 12 ve ColorOS ile birlikte gelecek iken, global marketlere ise ColorOS tabanında OxygenOS ile birlikte gelecek. Bu da global modellerin arayüz kısmında ColorOS işletim sisteminden esintiler göreceğimiz anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi ColorOS OPPO’nun arayüzü. OnePlus’ın böyle bir birlikteliğe gitmesi daha kolay ve sorunsuz bir arayüzü kullanıcılarına sunmak istemesi olarak nitelendirebiliriz.

OnePlus 10 Pro’da Hasselblad işbirliği sürüyor

Geçtiğimiz sene OnePlus 9 Pro ile birlikte markanın en iyi kamera paketini kullandığını görmüştük. Şimdi ise Hasselblad iş birliği devam ediyor. 9 Pro’da ana kamera, ultra geniş açı kamerası, telefoto kamera ve monokrom sensör gördük. OnePlus 10 Pro ile şirket, monokrom kamerayı bırakıyor ve üçlü kamera kurulumu ile devam ediyor. Mekapiksel değeri olarak 9 Pro’dan farklı bir değer sunmuyor. Zira ana kamerada IMX 789 sensörü 48MP çözünürlüğü, JN1 sensöründe 50MP çözünürlük sunan 150 derecelik bir geniş açı kamerası ve Omnivision 08A10 8MP çözünürlüğü sunan bir telefoto kamera bulunuyor. Diğer özellikleri arasında, üç lensin tamamında 10 bit renkli yakalama ve 12 bit RAW yakalama desteği yer alıyor. Ek olarak ana kamerada ve telefoto lens optik görüntü sabitlemeye (OIS) de sahip. Ön tarafa baktığımızda ise 32 MP IMX615 sensörüne sahip bir kamera bulunuyor.

Bataryada gelişme sağlanmış

OnePlus’ın yumuşak karnı olarak görülen bataryaları 10 Pro modelinde iyileştirilmiş durumda. OnePlus 10 Pro, 9 Pro’dan yaklaşık %11 daha büyük olmak üzere 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Ayrıca OnePlus, 10 Pro işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin, Snapdragon 888’den çok daha verimli olmasıyla daha iyi bir pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Ek olarak ekranın LTPO 2.0 ile birlikte değişken ekranın 1Hz seviyesine kadar düşmesiyle önemli ölçüde daha iyi bir bataryanın olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte şarj olma hızında da iyileştirmeler mevcut. OnePlus 9 Pro’ya göre (65W) iyileştirmeler yapılan model 80W hızlı şarj değerini sunuyor. Böylece %100’e 32 dakikada tam dolum sağlayabiliyor. Ayrıca 50W kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Kablosuz olarak da 47 dakikada tam dolum sağlayabiliyor.

OnePlus 10 Pro fiyatları neler ve nerelerde satışa sunulacak?

Çin’de, OnePlus 10 Pro’nun fiyatı 8GB/128GB varyantı için 4.699 yuan (~737$), 8GB/256GB modeli için 4.999 yuan (~785$) ve 12GB/256GB varyantı için 5.299 yuan (~832$) olarak açıklandı. Yakın zamanda global marketlerde (ABD, Avrupa, Hindistan vb) de satışa çıkacak. Fiyatları birebir açıklanan fiyatlar olmasa da Çin fiyatlarına yakın bir fiyatla satışa çıkacağı biliniyor. Ayrıca OnePlus’ın, standart model 10 hakkında herhangi bir tanıtım yapmadığını da hatırlatalım.