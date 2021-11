Binance Bazı Kullanıcılarından DOGE’larını İade Etmesini İstedi!

Binance ‘in bazı kullanıcılarından ilk işlemlerden yıllar sonra aldıkları DOGE ‘larını iade etmelerini talep ettiği bildirildi.

Dogecoin ağındaki en son güncelleme, dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance’de sorunlara yol açtı. Şirketin, kullanıcılarından bazılarından, sözde yıllarca sıkışmış ve şimdi yeniden ortaya çıkan kripto paraları iade etmelerini istediğine dair raporlar ortaya çıktı.

Popüler memecoin, bu haftanın başlarında bazı güvenlik sorunlarını çözmeyi, işlem ücretlerini düşürmeyi ve genel performansı iyileştirmeyi amaçlayan 1.14.5 güncellemesinden geçti. Beklendiği gibi, hareket Dogecoin’in en ünlü savunucusu Elon Musk’ın da desteğini aldı.

Ancak, firma “DOGE ağ çekimleriyle ilgili küçük bir sorun” keşfettiğini bildirdiği için güncelleme Binance için bazı sıkıntılara neden oldu. Sonuç olarak, borsa DOGE ağından para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldı ve ayrıca sorunu çözmek için Dogecoin’in geliştirici ekibiyle iletişime geçti.

Ancak bu durum bazı Binance kullanıcıları için daha da kötü bir hale gelmiş gibi görünüyor. Öyle ki bazı kullanıcılar, Twitter üzerinden Binance’ın kendilerinden DOGE’larını istediği iddiasıyla şikayetlerini paylaştılar.

Çinli gazeteci Colin Wu da bu konu ile ilgili bir paylaşım yaptı ve yıllar önce başarısız olan bazı işlemlerin şimdi gerçekleştiğini, bunun da daha yaşlı kullanıcıların görünüşte kayıp DOGE tokenları aldığı anlamına geldiğini söyledi. Wu ayrıca Binance’in fonları iade etmek için bu müşterilerle temasa geçtiğini de sözlerine ekledi.

According to the Chinese community, due to the upgrade of Binance dogecoin, some of the transactions that failed in previous years were also issued. Someone said that they suddenly obtained many Dogecoin. Binance requires users to return, the withdrawal of doge is suspended.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 12, 2021