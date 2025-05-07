GTA 6 ile ilgili haberler gündemi sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde beklenen ikinci fragmanın yayınlanmasıyla beraber GTA 6 heyecanı yeniden zirveye çıktı. Fragmanın ardından Rockstar Games, hayranlarını memnun edecek yeni bir içerik daha sundu. Oyunun resmi web sitesinde tam 15 farklı duvar kağıdı erişime açıldı.

15 farklı GTA 6 duvar kağıdı erişime açıldı!

GTA 6 için uzun süredir devam eden beklenti, son haftalarda art arda gelen gelişmelerle birlikte daha da hız kazandı. Yaklaşık 1,5 yıldır sessiz kalan Rockstar Games, önce erteleme açıklamasıyla gündeme geldi. Oyunun çıkış tarihi 2025 sonlarından 2026 Mayıs ayına ötelenmişti.

Oyunun resmi sayfasında yayınlanan 15 adet yüksek çözünürlüklü GTA 6 duvar kağıdı, hayranların masaüstlerini şimdiden süslemeye başladı. Görseller arasında Vice City sokakları, ana karakterler ve oyunun neon temalı gece manzaraları yer alıyor. Bu içerikler, henüz oyuna kavuşamayan oyuncular için küçük ama etkili bir jest niteliğinde.

GTA 6 duvar kağıtları hem masaüstü hem de mobil cihazlara uygun farklı çözünürlüklerde indirilebiliyor. Görseller, oyunun stiline dair ipuçları sunarken aynı zamanda grafik motoru ve tasarım dili hakkında da fikir veriyor.

GTA 6 Duvar Kağıtlarına Nasıl Ulaşılır? Hemen İndir!

GTA 6 yayınlanana kadar ekranlarınızda kullanabileceğiniz GTA 6 duvar kağıtlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Jason Ve Lucia

İndirmek için buraya tıklayınız.

Cal Hampton

İndirmek için buraya tıklayınız.

Boobie Ike

İndirmek için buraya tıklayınız.

Dre’Quan Priest

İndirmek için buraya tıklayınız.

Real Dimez

İndirmek için buraya tıklayınız.

Brian Heder

İndirmek için buraya tıklayınız.

Raul Bautista

İndirmek için buraya tıklayınız.

Kartpostallar

İndirmek için buraya tıklayınız.

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