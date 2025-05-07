Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Feyza Civelek hakkında neden soruşturma başlatıldı, sebebi ne?

Kızılcık Şerbeti Feyza Civelek Neden Soruşturmadan Geçiyor?

İddialara göre, Feyza Civelek‘in eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medya hesabında ilişkilerine dair bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın altına Mert Wang isimli bir kullanıcı “Saçmalama lan” şeklinde bir yorumda bulundu. Bu yorumu gören oyuncu, Wang’a yönelik sert ifadeler içeren mesajlar gönderdi.

Mert Wang, bu mesajlar üzerine Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikayet üzerine ünlü oyuncu hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Ünlü oyuncu, savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve Wang’ı tanımadığını ifade etti.

Feyza Civelek, ifadesinde şu sözleri kullandı: “İsmini ilk kez duyuyorum. Bahsi geçen mesajları ben göndermedim. Hakkımdaki iddialar asılsızdır.”

Bu olay, ünlü oyuncunun kariyerini nasıl etkileyecek? Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolü devam edecek mi? Bu soruların yanıtları, soruşturma sürecinin ilerleyişine bağlı olarak netlik kazanacak.

Feyza Civelek‘in sosyal medya üzerinden yaptığı iddia edilen tehdit içerikli mesajlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu tür olaylar, ünlü isimlerin sosyal medya kullanımında daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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