Kripto Para
Binance Coin, Porto FC Ortaklığının Ardından Yükseldi!
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Avrupa’nın en iyi profesyonel futbol kulüplerinden biri olan Porto FC ile çok yıllı bir ortaklık duyurdu. Ortaklık duyurusunun ardından Binance Coin fiyatı yükseldi.
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Binance, FC Porto’nun resmi taraftar token ortağı olarak, kulübün taraftar tokenı PORTO’yu Binance Launchpad aracılığıyla yayınlayacak. Bu, markayı yeni zirvelere taşıyacak ve kulüp taraftarları için daha anlamlı bir taraftar katılımı ve coşku yaratacak. Kulüp oyuncularının 2021-2022 sezonu için giyecekleri FC Porto Jersey’in arkasına ve daha sonra formanın kollarına Binance adı basılacağından, ortaklık Binance markasına sonraki sezonlarda çok fazla farkındalık getirecek.
FC Porto taraftar tokenı ($PORTO), taraftarlara kulüple etkileşim kurmaları için yaratıcı yollar sağlayacak. Ayrıca PORTO, Binance kullanıcılarına Binance Launchpad ve ardından spot listeleme, banka kartı satın alımları ve P2P aracılığıyla sunulacak.
Binance ve FC Porto ortaklığı, kripto para piyasasında oldukça büyük yankı uyandırdı. Duyurunun ardından BNB fiyatı yükselişe geçti. Son 7 günde %26, son 24 saatte %10 yükselen BNB fiyatı yazı sırasında 658 dolardan işlem görüyor.
Kripto para piyasasının genelinde de haftanın son gününde yeşil renk hakimiyet sürüyor. Lider kripto para birimi geçtiğimiz günlerde yaşadığı hızlı yükseliş ile 64 bin dolarlık zirvesini aşarak 67 bin dolara kadar ulaşmıştı. Bu seviyeden konsolide olan BTC, 61,864 dolar seviyesinde bulunuyor.
ETH fiyatı da son 7 günde gösterdiği %9,28’lik yükseliş performansı ile 4,598 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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