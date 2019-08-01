Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+, 7 Ağustos’ta düzenlenecek olan etkinlikte resmi olarak duyurulacak. Samsung’un en yeni telefonlarının teknik özelliklerinin ardından yeni renk seçenekleri de ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Note 10 ailesine iki yeni renk seçeneği!

Ortaya çıkan yeni basın görsellerinde Samsung Galaxy Note 10 Rose Gold, Note 10+ ise Aura White renk seçenekleriyle görülüyor. Samsung Galaxy S10 ile benzer bir beyaz tonu kullanan telefonun bu haliyle oldukça şık gözüktüğünü söyleyebiliriz. Öte yandan yenilenen S Pen de görsellerden anlaşılacağı üzere telefonun gövde rengine sahip olacak.

Samsung Galaxy Note 10’un teknik özelliklerini kısaca sıralamak gerekirse; telefonda 6.3 inçlik Full HD Dynamic AMOLED ekran yer alacak. Türkiye versiyonunda gücünü Samsung Exynos 9825’ten alacak olan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile gelecek. Kamera tarafında 12+12+16 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kameranın dikkat çektiği Note 10’un gövdesinde 3.500 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak.

Serinin odak modeli olan Galaxy Note 10+ ise bazı özellikleri ile diğer modelden ayrılıyor. 6.8 inç boyutunda Quad HD Dynamic AMOLED bir ekrana sahip olacak telefon, 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile beraber gelecek. Dörtlü arka kamera diziliminde ise diğer modelden farklı olarak bir de ToF sensör bulunuyor. Ayrıca Note 10+ modelinde 45W hızlı şarj destekli 4.300 mAh bataryaya da yer verilecek.

Önümüzdeki hafta duyurulacak iki telefonun 23 Ağustos’ta satışa çıkacağı bildiriliyor. Öte yandan fiyatlandırma olarak Note 10’un 256 GB depolamaya sahip başlangıç versiyonunun 999 Euro, Note 10+’ın ise 1.149 Euro’dan satışa sunulacağını belirtelim.