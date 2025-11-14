Apple Intelligence 2024 yılında resmi olarak iPhone ekosistemine girdi ve yapay zekâ nihayet artık iPhone modellerine de gelmiş oldu. Aşağıda hem destekleyen modelleri hem de işlemci–RAM yapılarını detaylı şekilde bulabilirsiniz. Peki güncel Apple Intelligence destekli iPhone modelleri neler?

Apple Intelligence destekleyen iPhone modelleri

Apple’ın yapay zeka özellikleri için net bir donanım şartı bulunuyor: güçlü bir işlemci ve en az 8 GB RAM. Bu nedenle pek çok model destek dışı kalırken yalnızca belirli iPhone modelleri Apple Intelligence’tan tam fayda sağlayabiliyor.

İşte güncel Apple Intelligence destekli iPhone modelleri:

Apple Intelligence yapay zeka destekli iPhone modelleri

iPhone Modeli İşlemci RAM iPhone 15 Pro A17 Pro 8 GB iPhone 15 Pro Max A17 Pro 8 GB iPhone 16 Pro A18 Pro 8 GB iPhone 16 Pro Max A18 Pro 8 GB iPhone 16e A18 8 GB iPhone 17 A19 8 GB iPhone 17 Pro A19 Pro 12 GB iPhone 17 Pro Max A19 Pro 12 GB iPhone Air A19 Pro 12 GB

Apple Intelligence’ın bu modellerle sınırlı tutulmasının temel nedeni, yapay zekâ işlemlerinin büyük bölümünün cihaz üzerinde (on-device) gerçekleşmesi. Bu da yüksek işlem gücü, modern bir nöral işlem birimi (NPU) ve geniş RAM kapasitesi gerektiriyor. Bu nedenle özellikle A17 Pro ve üzeri işlemciye sahip iPhone modelleri yapay zekâ özelliklerinden tam anlamıyla yararlanıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple Intelligence’ın yalnızca belirli modellere gelmesi sizce doğru bir karar mı? Cihaz gereksinimleri gelecekte daha da artar mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayabilirsiniz.