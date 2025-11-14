Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv (NYSE: VRT), Digital Realty’nin İtalya’daki ilk veri merkezi olan ROM1 için yeni nesil altyapı çözümleri sağlayacağını duyurdu. 3 MW’ın üzerinde planlanan kapasitesiyle öne çıkan bu tesis, Digital Realty ’nin Avrupa’daki varlığını güçlendiren önemli bir yatırım niteliği taşıyor. Bu anlaşma, Vertiv’in Paris, Madrid ve Amsterdam dahil olmak üzere Avrupa genelinde Digital Realty ile yürüttüğü mevcut iş birliklerini genişleterek, şirketin kapsamlı çözüm portföyünün bölgedeki etkisini daha da ileriye taşıyor.

ROM1 tesisi, özellikle yüksek performanslı bilişim (HPC) ortamlarına yönelik olarak tasarlanmış gelişmiş soğutma ve güç altyapı sistemleriyle donatılacak. Proje kapsamında, Roma’nın iklim koşullarından faydalanan yenilikçi serbest soğutma (free-cooling) teknolojileri ile yüksek yoğunluklu işlem yüklerini desteklemek üzere geliştirilen yüksek enerji verimliliğine sahip güç yönetim sistemleri kullanılacak.

Proje aşamalı olarak hayata geçirilecek ve tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. ROM1, yapay zekâ (AI) ve makine öğrenimi (ML) iş yükleri için optimize edilmiş, operatörden bağımsız (carrier-neutral) bir tesis olarak hizmet verecek.

Stratejik konumuyla Roma’yı bölgenin önde gelen dijital merkezlerinden biri haline getirmesi hedeflenen tesis, fiber ağlar ve deniz altı kabloları aracılığıyla Akdeniz’in kilit şehirleriyle bağlantı kuracak. Genişleme planları kapsamında, 2026’nın başlarında devreye alınması planlanan Barselona bağlantısı da bu dijital ekosisteme dahil edilecek.

Yeni tesis, Marsilya, Atina ve Girit’teki mevcut veri merkezleriyle entegre biçimde çalışarak, şirketin Akdeniz bölgesindeki liderliğini güçlendirmesini destekleyecek.

Digital Realty İtalya Genel Müdürü Alessandro Talotta, “Roma, Avrupa ile Akdeniz arasındaki dijital altyapı için kritik bir geçit haline geliyor. ROM1 tesisinde kullanılan öncü teknolojiler, bu tesisi stratejik bir yapay zekâ merkezi olarak konumlandırırken, yüksek performanslı bilişim alanında enerji verimliliği ve performans konusunda yeni standartlar belirlememize yardımcı olacak.” dedi.

Vertiv EMEA Başkanı Karsten Winther, “Yapay zekâ uygulamalarının hızla benimsenmesi, daha gelişmiş veri merkezi altyapılarına olan ihtiyacı artırıyor. Soğutma ve güç çözümlerimiz, yıllara dayanan deneyimimizle en zorlu uygulamaları destekleyecek şekilde geliştirildi. Bu çözümler, ölçeklenebilir yapılarıyla müşterilerimizin verimlilik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt verecek şekilde tasarlandı.” dedi.

ROM1 tesisinin teknik yenilikleri, değişken iş yükü taleplerine dinamik biçimde uyum sağlayan yapay zekâya hazır soğutma sistemleri ile yoğun bilişim süreçleri için tasarlanmış yüksek verimlilikte güç dağıtım altyapısını kapsıyor. Tesis ayrıca, gerçek zamanlı koşullara tepki veren akıllı çevresel kontrol sistemleri ve alternatif enerji kaynaklarıyla entegre yapısıyla öne çıkıyor.

Bu iş birliği, her iki şirketin de gelişmiş bilişim gereksinimlerini karşılayacak çözümler sunarken enerji tüketimini ve çevresel etkileri en aza indirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.