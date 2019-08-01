Google, Play Pass abonelik servisini test ediyor

Google, Play Pass adını alacak ve insanların aylık ücretlendirme ile birçok uygulama ve oyuna erişebileceği bir abonelik sistemini test ediyor. Bildiğiniz gibi dijital servisler son dönemde ciddi bir abonelik furyası altında. Netflix, Spotify ve YouTube Premium gibi farklı platformların onlarca abonelik servisi bulunuyor. Görünüşe bakılırsa şimdi de sıra Android kullanıcılarında.

Play Pass aboneliği neler sunacak?

Ortaya çıkan görsellere göre bu aboneliğe sahip olduğunuzda uygulama ve oyunlarda reklamlar olmayacak, ödeme yapmanız gerekmeyecek ve uygulama içi satın alınabilir içerikler açılmış olacak. Sızıntı görsellere göre aboneliğin 10 günlük bir ücretsiz deneme süresi olacak ve sonrasında kullanıcıların aylık 4.99 dolar ödemesi gerekecek.

Tabii ki tam olarak hangi oyunların veya uygulamaların aboneliğin içerisinde olacağına dair kesin bir bilgi yok. Ekran görüntüleri Stardew Valley ve Marvel Pinball gibi isimleri gösteriyor.

Bakalım Google’ın test ettiği yeni abonelik servisini resmi olarak ne zaman görebileceğiz?