Samsung Galaxy Note 10/10+ modellerinin özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 10 ve 10+ modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Note sevenlerinin merakla beklediği ailenin yeni üyelerinin, heyecan verici tasarım ve özellikleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Galaxy Note 10 ve 10+, çok merak edilen cihazlar arasında yer alıyor. Çok yakında tanışacağımız telefonlar için resmi özellik tablosu yayımlandı. Yeni S Pen için de ses konusunda yenilikler ve performans iyileştirmelerinin olması bekleniyor.

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Galaxy Note 10’un yayınlanan özellikleri

Ekran: 6,3 inç büyüklüğünde 1080p ekran

İşlemci: Snapdragon 855 ya da Exynos 9825 işlemci

Kamera: 12 megapiksel ana / 12 megapiksel telefoto / 16 megapiksel geniş açıya sahip 3 ana kamera

Batarya: 3.500 mAh batarya ( 25W şarj desteği )

Dahili Depolama: 256GB

Ağırlık: 168 gr

Samsung Galaxy Note 10+’ın yayınlanan özellikleri;

Ekran: 6,8 inç büyüklüğünde 1440p ekran

İşlemci: Snapdragon 855 ya da Exynos 9825 işlemci

Kamera: 12 megapiksel ana / 12 megapiksel telefoto / 16 megapiksel geniş açıya sahip 3 ana kamera / ToF sensörü

Batarya: 4.300 mAh batarya ( 45W şarj desteği )

RAM: 12GB

Dahili Depolama: 256 GB

Ağırlık: 198 gr

Şirketin, 7 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen modellerinin fiyatları konusunda nasıl bir yol izleyecekleri de merak konusu. Galaxy Note 10‘un 256 GB kapasiteli sürümü 999 eurodan satışa sunulacak. Note 10 Plus söz konusu olduğunda ise 256 GB‘lık modeli için kullanıcıların 1149 euroyu gözden çıkarması gerekecek. Kutu içeriğinde AKG imzalı gürültü engelleme teknolojisine sahip kulaklıkla gelmesi beklenen Note 10 serisi, siyah, kırmızı ve beyaz renklerde karşımızda olacak.