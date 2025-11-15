Apple’ın uzun süredir kullandığı LTPO ekranların artık yerini başka bir teknolojiye bırakacağı konuşuluyor. Peki bu değişim iPhone kullanıcılarını nasıl etkileyecek? Apple’ın ekran tarafındaki bu radikal adımı Türkiye’de fiyatları, performansı ve kullanıcı deneyimini nasıl şekillendirir? Şimdilik detaylar sınırlı olsa da iPhone cephesinde heyecanı artıracak birçok ipucu ortaya çıkmış durumda.

iPhone HMO ekran dönemi resmen başlıyor!

Yeni raporlara bakılırsa iPhone modelleri yakında LTPO yerine HMO ekranlarla sahneye çıkacak. Apple’ın amiral gemilerinde yıllardır gördüğümüz LTPO’un artık zirve noktasına ulaştığı konuşulurken, şirket daha yüksek hareket kabiliyeti sunan HMO panel teknolojisini yeni standart haline getirmeyi amaçlıyor. Bu geçişin birkaç yıl içinde tamamlanması bekleniyor ve ilk HMO panelli cihazların sınırlı modellerle başlayacağı tahmin ediliyor.

HMO teknolojisinin dikkat çeken en önemli noktası, daha yüksek çözünürlüğü enerji verimliliğini bozmadan destekleyebilmesi. Özellikle Türkiye’de büyük ekranlı modellere yönelim artarken, bu yeni panel yapısı sayesinde hem daha net görüntüler hem de daha stabil yenileme hızları elde edilebileceği konuşuluyor.

Ayrıca HMO panellerin aşırı ısınma problemlerini azaltması, uzun kullanımda ekran ömrünü uzatması ve yüksek parlaklık değerlerinde bile kararlılığı koruması bekleniyor. Şirketin geçmişte modellere LTPO ekran geçişinde olduğu gibi agresif ve hızlı bir adaptasyon planladığı biliniyor. HMO’nun yaygınlaşması hâlinde rakip şirketlerin de bu ekrana yönelmek zorunda kalacağı ve bunun küresel pazar dinamiklerini etkileyeceği belirtiliyor.

Türkiye’de ise özellikle ekran kalitesi ve pil performansı odaklı kullanıcıların bu geçişten olumlu etkilenmesi bekleniyor. Yüksek çözünürlük artarken pil tüketiminin düşmesi, yeni nesil iPhone için en büyük artılardan biri olabilir. Ayrıca Apple’ın ileride tanıtacağı “iPhone Air” gibi daha hafif ve zarif modellerde HMO ekranı temel yapı taşı yapmayı planladığı da konuşuluyor.

Peki siz bu ekran devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple’ın yeni nesil ekran teknolojisiyle telefon deneyimini nasıl geliştireceğini tahmin ediyorsunuz? iPhone dünyasındaki bu değişimi merakla takip ediyor musunuz?