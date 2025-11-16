Futbol oyunlarıyla yatıp kalkan pek çok oyuncu için EA Sports FC 26 son dönemin en büyük fenomenlerinden biri haline geldi. Peki bu kadar popüler olan bir oyunun aniden dev bir indirime girmesi ne anlama geliyor? EA Sports FC 26 Türkiye’de oyuncuların cebini rahatlatan bu kampanyayla yeniden zirveye mi koşacak?

EA Sports FC 26 dev kampanya! %50 indirime girdi

EA Sports FC 26, kısa süreli bir kampanyayla Xbox ve PlayStation’da yüzde ellilik büyük bir oyun indirimi sunmaya başladı. Normalde oldukça yüksek fiyatları nedeniyle Türkiye’de birçok oyuncunun beklemeye geçtiği bu yapım, şimdi yarı fiyatına alınabilir hale geldi. Özellikle futbolseverlerin uzun süre vakit geçirdiği oyun bu kampanyayla yılın en çok konuşulan oyun fırsatlarından birine imza attı.

İndirimin ardından EA Sports FC 26 fiyatlarında ciddi bir düşüş oluştu. PlayStation cephesinde fiyat 2.899,99 TL’den 1.449,99 TL’ye gerilemiş durumda. Xbox tarafında ise etiket 1.450 TL olarak güncellenmiş. Bununla birlikte Xbox’taki %50 indirimin yalnızca Game Pass abonelerine özel olması, oyuncuların bir kısmında tartışma yarattı.

PlayStation tarafında ise herkes indirime erişebiliyor. Bu kampanya aralık başına kadar devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu kampanya satın almayı uzun süredir erteleyenlerin tam da aradığı fırsat bu olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu indirimin oyun dünyasındaki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?