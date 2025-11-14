Apple Intelligence, 2024’te tanıtıldı ve iOS 26 ile birlikte iPhone deneyimini tamamen yenileyen yapay zekâ özellikleri sunmaya başladı. Ancak bu özellikler tüm dillerde kullanılabilir durumda değil. Apple, başlangıçta yalnızca sınırlı birkaç dile destek verirken iOS 26.1 güncellemesiyle birlikte listeyi ciddi şekilde genişletti. İşte güncel Apple Intelligence desteklenen diller listesi.

Apple Intelligence hangi dilleri destekliyor?

Apple Intelligence başlangıçta yalnızca İngilizce ile sınırlıyken, artık dünyanın farklı bölgelerinden pek çok dil resmi olarak destekleniyor. Aşağıda iOS 26.1 itibarıyla Apple Intelligence’ın tüm özellikleri için genel destek sunulan dilleri bulabilirsiniz. Şimdiden söyleyelim, Türkçe de listede yer alıyor.

2025 Apple Intelligence destekli diller listesi:

İngilizce (ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan, Singapur, Güney Afrika)

(ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan, Singapur, Güney Afrika) Fransızca

Almanca

İtalyanca

İspanyolca

Portekizce (Brezilya)

Portekizce (Portekiz)

Çince (Basitleştirilmiş)

Çince (Geleneksel)

Japonca

Korece

Danca

Hollandaca

Norveççe

İsveççe

Türkçe

Vietnamca

Bu diller, Siri’nin yeni akıllı davranışlarından görüntü tabanlı analizlere, metin özetlemeye ve sistem genelindeki yapay zekâ özelliklerine kadar Apple Intelligence ekosisteminin tamamına erişim sağlıyor. Ancak Apple, her dilin tüm özellikleri eş zamanlı olarak desteklemeyebileceğini de belirtiyor. Bu nedenle bazı gelişmiş fonksiyonlar ilk etapta kademeli olarak kullanılabilir hâle gelebiliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple Intelligence’ın dil desteği sizce yeterince hızlı genişliyor mu? Türkçe desteğinin gelmesiyle birlikte yapay zekâ özellikleri daha erişilebilir hâle geldi mi? Yorumlarınızı paylaşabilir ve yeni Apple güncellemeleri için bizi takip etmeyi unutmayabilirsiniz.