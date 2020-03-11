Basın Bülteni
BenQ, 144Hz HDRi destekli oyun monitörünü tanıttı!
BenQ, 144Hz ekran tazeleme oranı sunan dünyanın ilk HDRi teknolojisine sahip oyun monitörünü tanıttı.
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Dijital yaşam için ürettiği ürünlerle öne çıkan BenQ’nun EX2780Q modeli akıllı optimizasyon sunan özel HDRi teknolojisi, 2.1 kanallı Hi-Fi ses performansı, 27 inç IPS panele sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 144Hz yenileme hızı, FreeSync, Black eQualizer, Color Vibrance ve USB-C Port desteği bulundurmaktadır.
HDRi ile akıllı ve sürükleyici oyun deneyimine yeni bakış açısı getirecek!
BenQ’nun öncü HDRi teknolojisi, görüntü kontrastını ve netliğini vurgulamak için akıllı parlaklık kontrolü, renk doygunluğu ve denge optimizasyonu sunuyor. Tescilli HDR görüntü tekniklerini ustaca bir araya getiren BenQ, dahili bir sensör vasıtasıyla odanızdaki ortam ışığı seviyesine göre monitörün parlaklığının ayarlanabilmesini sağlamış.
HDRi teknolojisi ayrıca, tüm karanlık alanlardaki gözükmeyen ayrıntıları netleştirmek için görüntü kontrastını ve netliğini arttırıyor. Böylece, aşırı pozlama ve lezyonlarda parlak alanların dengelenmesiyle ortadan kalkmış oluyor. HDRi modu, oyun, sinema ve ekran olmak üzere üçe ayrılıyor. Kişisel tercihinize göre bu üç seçenekten birini seçebiliyorsunuz.
Sınıfının en iyisi gerçek ses performansı: treVolo
BenQ’nun beğeni toplayan treVolo ses ekibi, göze batmayan dahili 2.1 hoparlör sistemi ile geniş bir ses performansını monitör ile entegre bir şekilde sunmaktadır. Oyun, Sinema, Pop / Live, Dialog / Vokal ve Rock / Party dahil olmak üzere beş özel ses modu en iyi şekilde tanımlanmış baslar ve tizler ile sürükleyici bir performans sunmaktadır.
Oyun deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor
Net görüntüler, akıcı oynanış ve azaltılmış motion blur gibi oyun monitörlerinde olması gereken temel özellikler EX2780Q’da da bulunuyor. Yüksek hızlı oyunlar oynarken daha net ve akıcı görüntü için 144Hz yenileme hızı, görüntü yırtılmalarını ortadan kaldıran FreeSync ile buluşuyor. Karanlık sahnelerde daha iyi görünürlük veren Black eQualizer ve arkaplandan bağımsız tüm oyun içi detaylar daha da netleşiyor.
Ayrıca sürükleyici bir eğlence sunmak için tasarlanan oyuncu monitöründe, hassas bir uzaktan kumanda, beş farklı işlevi kontrol edebiliyor.
HDRi ve treVolo ile Oyun ve Eğlence Serisi
HDRi teknolojisi ve treVolo gerçek ses deneyimi ile donatılmış yeni oyun serisi ve eğlence serisi monitörler; eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir. Firma, ayrıca 2020 yılında farklı monitör modelleri de yelpazesine ekleyeceğini belirtti.
Basın Bülteni
TP-Link, yeni akıllı prizi Tapo P100’ü tanıttı!
TP-Link, yeni akıllı prizi Tapo P100’ü tanıttı. Tapo P100 akıllı prize bağlanan tüm cihazlar, programlanabiliyor; akıllı telefonlardan her yerden açılıp kapatılabiliyor.
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Kablosuz ağ çözümlerinin yanı sıra akıllı ev ürünleri de üreten TP-Link, daha uygun fiyatlı yeni akıllı ev serisi olan Tapo’nun akıllı prizini de Türkiye’de satışa sundu.
Firmanın akıllı priz modeli; küçük bir tasarıma sahip. Bu tasarım dahilinde hem az yer kaplıyor hem de kolay kurulum imkanı sunuyor. Tapo P100’e takılı tüm elektronik cihazlar, akıllı cihazlar ile kontrol edilebiliyor.
TP-Link’in mobil uygulaması sayesinde hem akıllı prizinizi programlayabiliyor hem de evinizi güvenli kılabiliyorsunuz. Evlerde kullanılan ve herhangi bir akıllı işleve sahip olmayan cihazları; her yerden ve her türlü senaryo dahilinde kullanabiliyorsunuz.
Mesela, evde bulunan çay makinesini, senaryolar dahilinde belli zamanlarda açılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece evinizi hem daha akıllı hale getiriyorsunuz hem de otomasyon sistemi oluşturmuş oluyorsunuz.
TP-Link yeni akıllı ev serisi Tapo’yu, geçtiğimiz ay Tapo C200 akıllı IP kamera cihazlarıyla Türkiye’ye giriş yapmıştı. Evde olmasınız bile uzaktan kontrol imkanı sunan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu ürüne priz sistemleri de eklenmiş oldu.
TP-Link, Tapo ürün ailesinin ilk akıllı prizi olan Tapo P100; kompakt tasarım, kolay uygulama kullanımı ve sesle kontrol seçenekleriyle rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor.
Prize takılıp çalışan tüm ürünler Tapo P100 akıllı prize entegre edilebiliyor. Abajur, vantilatör, hava nemlendirici, çay-kahve makinesi, fırın, modem, televizyon ve ekipmanları vb. tüm cihazlarla kullanılması mümkün hale geliyor. Akıllı priz, ayrıca evdeki diğer akıllı ürünlerle çeşitli senaryolarla da kullanılabiliyor.
Önceden programlanabilir yapısıyla, istediğiniz saatte açılması ve kapanmasını ayarlayabilmeniz mümkün. iOS ve Android destekli Tapo uygulamasıyla P100’e bağlı tüm cihazlar uzaktan kontrol edilebiliyor. Yine aynı uygulama ile programla, geri sayım sayacı gibi seçenekler de kontrol edilebiliyor.
Hem güvenlik hem de tasarruf için akıllıca çözüm!
Tapo P100 akıllı priz, olası güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak ve hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış. Prizde unutulan ve kapanması gereken bir elektrikli cihazı (örneğin ütü, çay-kahve makinesi vb.) evden uzaktayken de kapatarak hem yangın tehlikesi önleniyor hem de gereksiz elektrik tüketimi ortadan kalkıyor.
Ek olarak, kullanılmadığı zamanlar prizde olan ve bekleme modunda bile elektrik sarfiyatı yaratan cihazlar, akıllı prize bağlanıp programlanarak tasarruf edilebiliyor.
Tatile veya seyahata gittiğinizde, evdeki akıllı prize aydınlatma cihazlarını bağlayıp, uygulama üzerinden “Dışarıda Modunu” seçebiliyorsunuz. Böylece, belli zamanlarda evde ışığın yanması sağlanabiliyor. Böylece, hırsızlık gibi dış unsurlardan sıyrılabilir hırsızlara karşı evinizi daha korunaklı hale getirebiliyorsunuz.
TP-Link Tapo uygulamasıyla kolay kurulum ve kullanım!
Tapo P100 akıllı priz, son derece kolay kurulup çalıştırılıyor. Ürünü prize takıp Tapo uygulamasını akıllı telefonunuza indiriyorsunuz ve birkaç adım sonrasında kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
Akıllı prizi kullanmak için başka herhangi bir cihaz, hub vb gerekmiyor; tak-çalıştır özellikli bir ürün. Aynı zamanda küçük tasarımı sayesinde priz üzerinde az yer kaplıyor. Bitişik prizlerde de minik yapısı sayesinde, herhangi bir sığmama sorunu yaratmıyor.
Tapo P100 akıllı priz, sesli komut özelliğine de sahip. Google Asistan ve Amazon Alexa destekli olan akıllı priz, ses ile de yönetilebiliyor. Örneğin, “iki dakika sonra tost makinesini çalıştır”, “ışığı kapat” gibi sesli komutlar ile cihazlar açılıp kapanabiliyor.
Tapo P100, güvenli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın verdiği bilgilere göre, laboratuvarlarda sıkı kontrol süreçlerinden geçerek, üretim gerçekleşiyor. Ürün, yanma tehlikesine karşı ABS iç malzemeyle güçlendirilmiş. Sürgülü güvenlik kapağı da elektrik çarpmalarını önleyebiliyor.
TP-Link’in yeni akıllı ev serisi olan Tapo’nun ilk akıllı prizi Tapo P100 Türkiye’de KDV dahil 17,50 USD (114,90 TL) fiyatla raflarda yerini alacak.
Basın Bülteni
adidas GMR, gerçek dünyayı sanal performansla birleştiriyor!
adidas GMR oyun teknolojisi, futbol ile dijital oyunu birleştirerek oyuncuların, FIFA Mobile’da sanal performansı gerçek dünya oyunuyla etkileşim kurmasını sağlıyor.
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Dünyada bir ilk olan adidas GMR özel oyun içi ödüllerin kilitlerini açmak. Takım genel derecelendirmelerini artırmak ve skor tabelalarında rekabet etmek için bir oyuncunun vuruşlarını, şut gücünü, mesafeyi ve sahadaki hızını ölçüyor.
adidas, FIFA Mobile ve Jacquard™ by Google ile iş birliğiyle gerçekleşen, fiziksel futbolla dijital oyunun birleştirildiği bir yenilik olan adidas GMR’yi satışa sundu. adidas GMR, Jacquard™ by Google Tag’i kullanarak gerçek dünyadaki oyunla FIFA Mobile Ultimate Team™ genel değerlendirmelerini artırarak oyunculara bağlı oynama gücü veriyor.
GMR teknolojisi, her tür ayakkabıyla çalışabiliyor!
GMR, iç tabanı her tür ayakkabının içine yerleştirilebiliyor. Bu yenilik ayakkabıya yerleştirildiğinde oyuncuların oyun içindeki ödüllerin kilitlerini açmak. Takım genel derecelendirmelerini artırmalarını ve skor tabelalarında yarışmak için sokaktaki ve sahadaki zorlukları aşmalarını sağlayacak.
adidas, GMR teknolojisi için Google ile işbirliğine gitti!
Jacquard by Google Tag’in ileri makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen GMR teknolojisi, vuruşları, şut gücünü, mesafeyi belirliyor. Hızı ölçerek futbolcuların sahada yaptığı gerçek fiziksel hareketleri tanıyor. Böylece farklı zorlukları tamamlayıp uzun vadeli başarıya ulaşan kullanıcılar, gerçek dünyadaki başarılarıyla ödül kazanıp Ultimate Team’lerini yükseltebilecekler.
İlk zorluklardan biri, FIFA Mobil Oyunu’nda para ve yetenek güçlendirici kazanmak. Bir hafta içinde penaltı kutusuna 40 güçlü atış yapma görevini yapan oyuncular “Master Finisher” olarak belirlenecek . En sert şut farklı skor tabelalarında sıralanıyor ve oyuncuların rakiplerine karşı övünme hakkı kazanmasını sağlıyor.
FIFA Mobile Yapımcısı Matt Lafreniere şöyle yorum yaptı: “Her zaman, oyuncularımıza gerçek dünya futboluyla FIFA Mobile’daki sanal dünyamız arasında bir köprü oluşturan yeni deneyimleri nasıl getirebileceğimize bakıyoruz. Kullanılan yazılım ile oyuncuların hem sahada hem de saha dışında sevdikleri oyun aracılığıyla Ultimate Team’lerini büyütmelerini sağlayan yepyeni bir oyun yöntemini tanıtıyoruz.”
Yapay zeka, gündelik hayata entegre ediliyor
Google’dan Ivan Poupyrev şunları söyledi: “Jacquard™ by Google, adidas GMR iç tabanı gibi etkileşimi, bağlantıyı ve yapay zekayı gündelik hayata entegre ederek bunları daha yararlı ve keyifli hale getiriyor. Sahada yaptığınız hareketleri tanıyarak sizleri FIFA Mobile’da benzersiz bir oyun deneyimiyle ödüllendirmek için ayakkabınızın içine yerleştirilen Jacquard™ by Google Tag’i ileri makine öğrenme algoritmaları kullanarak geliştirdik. Jacquard™ by Google teknolojisinin oyunculara yepyeni bir dizi deneyim sağlayabileceği için heyecan duyuyorum. Fırsatlar sonsuz.”
FIFA eFootball & Gaming Direktörü Christian Volk ise şunları ekledi: “Dünyadaki FIFA Mobile oyuncuları için deneyimi artıracak bir yenilik olan GMR projesini desteklemekten heyecan duyuyoruz. Futbol taraftarlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanan yenilikler FIFA’nın stratejisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.”
adidas GMR buradaki adresinden ve seçili adidas mağazalarından satın alınabiliyor. FIFA Mobile App Store’dan (iOS) ve Google Play Store’dan (Android) indirilebiliyor, ve oyuncuların adidas GMR’ye doğrudan bağlanmasını sağlıyor.
Basın Bülteni
TP-Link, 10. yıl etkinlikleri başlıyor!
TP-Link, Türkiye’deki ofis açılışının onuncu yılını kutluyor. TP-Link, iş ortakları ve gençlerle bir araya gelerek “geleceği” konuşuyor.
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Firma, bu yıl Türkiye’de ofis açışının 10. yılını kutluyor. Onuncu yılında çeşitli etkinliklerle iş ortakları ve gençlerle bir araya gelmeyi hedefleyen şirket, ilk buluşmalarını gerçekleştirdi.
Türkiye pazarında elde ettikleri başarıda iş ortaklarının çok önemli bir rolü olduğuna inanan TP-Link, bu yıl farklı illerde bayileri ile buluşacak. Bu etkinliklerin ilkini 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Diyarbakır’da yapan şirket, bölgedeki bayileri ile bilgi paylaşımında bulundu.
2020 trendleri başta olmak üzere, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini Diyarbakır’da bayileri ile paylaştıklarını belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, “Ürün grubumuz sürekli büyüyor, yeni ürünler ekleniyor. Bu toplantılarda satış kanalımızı ürünler hakkında daha iyi bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca onların istek ve beklentilerini de alarak stratejilerimizi güncelliyoruz” diyor.
Başarılı bir on yıldan sonra, şimdi daha zor hedeflerinin olduğunu dile getiren Dinçer, “Artık önümüzdeki on yıla odaklanmış durumdayız. Dünya değişiyor, tüketicilerin beklentileri ve istekleri değişiyor, biz de buna uygun olarak değişip gelişiyoruz. İş ortaklarımızla bu değişimi beraber biçimlendiriyoruz. İlkini Diyarbakır’da yaptığımız iş ortakları buluşmalarını bu yıl sürdüreceğiz” diyor.
Beykoz Üniversitesi’nde gençlerle ‘Değişim’ konuşuldu
TP-Link, Türkiye 10. yılında gençlerle de bir araya gelip değişimi, dönüşümü konuşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 5 Mart 2020 tarihinde Beykoz Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen şirket, “TP-Link ile Akıllı Yaşam” konulu seminerde Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı ve yaşamımızı nasıl etkileyeceğini aktardı.
TP-Link’in sadece ağ çözümleri üretmediğini aynı zamanda akıllı ev çözümleri ile de adından söz ettirdiğini vurgulayan Ali Dinçer, “Gençlerle bir araya gelmeyi ve karşılıklı bilgilenmeyi çok önemsiyoruz. Bilgi, paylaşıldıkça büyür.
Bu nedenle biz bildiklerimizi elimizden geldiğince gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Onların yaklaşımları, beklentileri ise bizim için çok önemli. Bu nedenle başta üniversite etkinlikleri olmak üzere gençlerle bir arada olunacak her etkinliğe gideceğiz” diyor.
TP-Link, yıl boyunca gerek iş ortakları gerek gençlerle bir araya gelinecek etkinlikleri sürdürecek.