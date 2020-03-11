BenQ, 144Hz HDRi destekli oyun monitörünü tanıttı!

BenQ, 144Hz ekran tazeleme oranı sunan dünyanın ilk HDRi teknolojisine sahip oyun monitörünü tanıttı.

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Dijital yaşam için ürettiği ürünlerle öne çıkan BenQ’nun EX2780Q modeli akıllı optimizasyon sunan özel HDRi teknolojisi, 2.1 kanallı Hi-Fi ses performansı, 27 inç IPS panele sahip olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, 144Hz yenileme hızı, FreeSync, Black eQualizer, Color Vibrance ve USB-C Port desteği bulundurmaktadır.

HDRi ile akıllı ve sürükleyici oyun deneyimine yeni bakış açısı getirecek!

BenQ’nun öncü HDRi teknolojisi, görüntü kontrastını ve netliğini vurgulamak için akıllı parlaklık kontrolü, renk doygunluğu ve denge optimizasyonu sunuyor. Tescilli HDR görüntü tekniklerini ustaca bir araya getiren BenQ, dahili bir sensör vasıtasıyla odanızdaki ortam ışığı seviyesine göre monitörün parlaklığının ayarlanabilmesini sağlamış.

HDRi teknolojisi ayrıca, tüm karanlık alanlardaki gözükmeyen ayrıntıları netleştirmek için görüntü kontrastını ve netliğini arttırıyor. Böylece, aşırı pozlama ve lezyonlarda parlak alanların dengelenmesiyle ortadan kalkmış oluyor. HDRi modu, oyun, sinema ve ekran olmak üzere üçe ayrılıyor. Kişisel tercihinize göre bu üç seçenekten birini seçebiliyorsunuz.

Sınıfının en iyisi gerçek ses performansı: treVolo

BenQ’nun beğeni toplayan treVolo ses ekibi, göze batmayan dahili 2.1 hoparlör sistemi ile geniş bir ses performansını monitör ile entegre bir şekilde sunmaktadır. Oyun, Sinema, Pop / Live, Dialog / Vokal ve Rock / Party dahil olmak üzere beş özel ses modu en iyi şekilde tanımlanmış baslar ve tizler ile sürükleyici bir performans sunmaktadır.

Oyun deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor

Net görüntüler, akıcı oynanış ve azaltılmış motion blur gibi oyun monitörlerinde olması gereken temel özellikler EX2780Q’da da bulunuyor. Yüksek hızlı oyunlar oynarken daha net ve akıcı görüntü için 144Hz yenileme hızı, görüntü yırtılmalarını ortadan kaldıran FreeSync ile buluşuyor. Karanlık sahnelerde daha iyi görünürlük veren Black eQualizer ve arkaplandan bağımsız tüm oyun içi detaylar daha da netleşiyor.

Ayrıca sürükleyici bir eğlence sunmak için tasarlanan oyuncu monitöründe, hassas bir uzaktan kumanda, beş farklı işlevi kontrol edebiliyor.

HDRi ve treVolo ile Oyun ve Eğlence Serisi

HDRi teknolojisi ve treVolo gerçek ses deneyimi ile donatılmış yeni oyun serisi ve eğlence serisi monitörler; eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir. Firma, ayrıca 2020 yılında farklı monitör modelleri de yelpazesine ekleyeceğini belirtti.