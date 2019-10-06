İnceleme
Taşınabilir Android’li projeksiyon: BenQ GV1 incelemesi
BenQ GV1 modeli taşınabilir projeksiyon modelini inceliyoruz. Android işletim sistemine sahip GV1 hem Netflix, Google Filmler ve diğer uygulamaları kullanmanızı hem de dilediğiniz yerde sinema deneyimi yaşamanızı sağlıyor.
BenQ GV1 özellikleri
BenQ GV1 taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda USB Tip-C, Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden farklı cihazlara bağlanabilen cihaz, odanızda, mutafığınızda, işyerinizde ve kampta bile rahatlıkla kullanım vadediyor. Üzerindeki 5 watt gücündeki hoparlörü ile ekstra bir ses sistemine gerek kalmadan yeterli deneyim sağlayan GV1, dilerseniz Bluetooth hoparlör olarak ve hatta powerbank olarak da kullanım vadediyor.
100 inç boyutunda görüntü sağlayan GV1, 200 ANSI lümen parlaklık sunuyor. Varsayılan olarak 480p görüntü destekleyen ürün 1080p desteğini de sunuyor.
Donanım
ASUS’tan Gaming Cafe’ler için uzun ömürlü modeller
ASUS, yüksek performans ve uzun ömürlü sistemler isteyen Gaming Cafe’ler için uygun donanım çözümleri sunmaya devam ediyor.
ASUS’un gaming kafeler, özel sipariş üzerine üretilen oyun sistemleri isteyen ve kaliteye öncelik veren işletmeler için en iyi tercih olan Expedition Serisi anakartları, disksiz sistem kullanımı, en iyi oyunlar, 100’den fazla çevre birimi, 1000’den fazla işlemci, bellek modülü, ekran kartı ve daha fazlası için yeniden başlatma ve uyumluluk testlerinden geçerek ASUS iCafe LAB sertifikasına sahip olmasıyla göze çarpıyor. 7 gün 24 saat çalışmak için özel olarak tasarlanan uzun ömürlü anakartlar, kafeler tarafından sıklıkla tercih edilen Windows 7 işletim sistemlerini de destekliyor.
ASUS’un uzun ömürlü modelleri neler?
Intel’in en son duyurulan yongaseti olan B365’e sahip olan EX-B365-V ve EX-B365-V5 modelleri, B360 yongasetinde bulunmayan RAID desteği ile pazara sunuluyor. Bu sayede RAID kurulumuyla birlikte ekstra güvenlik ve daha yüksek hızla birlikte çalışmaya imkân tanıyor. SafeSlot ve SafeSlot+ tasarımıyla zorlanmalara karşı daha dayanıklı PCI Express slotu sunan anakartlar, ön panel için USB 3.1 Gen 1 desteğiyle birlikte geliyor. EX-H310M-V3 R2.0 modeli ise Intel işlemciler için daha uygun fiyatlı anakart isteyen kafe sahipleri için mükemmel bir alternatif sunuyor.
AMD tarafında ise A320 chipsete EX-A320M-GAMING ön plana çıkıyor. RGB ışıklandırmaya ve VRM’ler üzerinde pasif soğutmaya sahip anakart, uzun süren oyun seansları için uygun bir altyapı sağlıyor. Üzerindeki AIO girişi ile sıvı soğutma montajına imkân tanıyan EX-A320M-GAMING, AMD’nin yeni çıkan 3. Nesil işlemcilerine de tam destek veriyor.
ASUS Expedition serisi anakartlar, en iyi bileşenleri, mükemmel devre tasarımını, anakartın uzun süre dayanmasını ve kalitesini garanti eden hassas standartlardan meydana gelen sektör lideri 5X Protection III ile üretiliyor. ASUS’un uzun yıllara dayanan tecrübesi, sistemler için olağanüstü koruma ve kararlılık sunuyor. Üstün dayanıklılık sunan 5X Protection III, SafeSlot Core ile güçlendirilmiş PCI slotu, ESD koruyucuları, yüksek voltaj koruması, kararlı güç kaynağı ve paslanmaz çelik arka I/O çıkışlarıyla dikkat çekiyor.
Akıllı Telefon
BİM’de 1150 TL’ye satılacak Meizu Note 8 alınır mı?
Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 4 Ekim Cuma günü BİM’de 1150 TL‘ye satılacak Meizu Note 8 modelini değerlendirdik.
Meizu Note 8 alınır mı?
Öncelikle fiyat karşılaştırması yaptığımızda, Hepsiburada gibi web sitelerinde ürünün fiyatının 1299 TL olduğunu görüyoruz. Yani BİM‘in fiyatı 150 TL daha uygun.
Tasarım tarafında ürünün mavi ve kırmızı gibi farklı renk seçenekleri olsa da, BİM’de sadece siyah renginin satılacağını belirtelim. Yekpare metal kasa kullanan cihaz, bu anlamda bulunduğu fiyat segmentine göre kaliteli bir tasarımı sunmayı başarıyor. Ön taraftan baktığınızda ise geleneksel çerçeve tasarımıyla birlikte %80.5’lik bir ekran kasa oranı görüyoruz. Arka bölümde yer alan parmak izi sensörü bize biraz küçük geldi. Ayrıca hız konusunda da çok verimli değil. Ancak cihazda yüz tanıma teknolojisi de yer alıyor ve parmak izi sensörüne göre günlük hayatta daha hızlı sonuçlar veriyor.
6 inç boyutlu ekranda Full HD+ ve IPS LCD çözünürlük kullanılmış. Telefonda Snapdragon 632 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.
Arka tarafta Sony IMX362 sensörünü kullanan F/1.9 diyafram değerine sahip 12 MP‘lik ana kamera ile birlikte 5 MP‘lik derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak 3600 mAh batarya kapasitesi ile gelen Meizu Note 8 modelinde, kutu içeriğinden çıkan 24W şarj adaptörüyle birlikte hızlı mCharge teknolojisi kullanıcılara sunuluyor.
Aksesuar
TP-Link UP540 inceleme: 5 yuvalı 40W USB şarj istasyonu
TP-Link UP540 inceleme makalemizde, şirketin 5 yuvada toplamda 40W güç sunan USB şarj istasyonunu inceliyoruz. Bakalım bu küçük ama işlevsel ürün, bizlere neler sunuyor?
TP-Link UP540 inceleme – Tasarım ve genel bilgiler
Akıllı telefon, tablet, aksiyon kamerası ve el oyun konsolu derken günümüzde bir kişinin kullandığı teknolojik cihaz sayısı ciddi anlamda arttı. Haliyle bu ürünleri tek tek kendi şarj adaptörleriyle beraber priz üzerinden şarj etmektense, bir USB şarj istasyonu sayesinde tek bir prizle tüm cihazları şarj edebilmek konforlu bir yöntem. İnceleme konuğumuz TP-Link UP540 da tam olarak bunun için üretilmiş bir şarj istasyonu.
Ürünü satın aldığınızda kutu içeriğinden cihazın kendisi ve güç kablosu çıkıyor. Cihaz 40W‘lık bir güç sağladığı ve 5 farklı cihazı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip olduğu için priz bağlantısı üzerinden güç alıyor. O nedenle bu ürünü bir USB çoklayıcı ile karıştırmamak gerekiyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan TP-Link UP540 modelinin üzerinde, yuvarlak yüzeyin çevresine sıralanmış beş adet USB yuvası yer alıyor.
5.0V = 8.0A yani 40W çıkış gücü sunan modelin her bir USB yuvası maksimum 5V = 2.4A çıkış gücü sağlıyor.
Teknik detaylar ve performans testleri
Testimizi aynı anda 4 akıllı telefon ve bir dizüstü bilgisayarla yaptık. Ürün, tüm cihazları aynı anda şarj edebilmeyi başarıyor.
TP-Link “Akıllı şarj teknolojisi” sayesinde ürünün, 5V = 2.4A çıkış gücü sunan yuvalarla birlikte bağlı olan cihaza mümkün olan maksimum çıkış gücünün verilerek %65 oranında daha hızlı şarj ettiğini belirtiyor. Burada verilen %65 oranı, iPhone 6s Plus akıllı telefonu referans alınarak elde edilmiş bir değer. Zira bildiğiniz gibi iPhone 6s Plus modelinin kutu içeriğinden çıkan orijinal şarj aleti hızlı şarj destekli değil. O nedenle orijinal şarj aletiyle 4.2 saatte şarj olan iPhone 6s Plus modeli, TP-Link UP540 modeliyle 2.4 saatte şarj olabiliyor.
Yukarıda anlatmış olduğumuz durum, her akıllı telefon için değişiklik gösterecektir. Zira kullandığınız modelde Qualcomm Quick Charge 4 gibi özel bir teknoloji ile şarj olma imkanı varsa, TP-Link UP540 modelinin adaptöre göre daha yavaş kaldığı durumlar olabilir. Burada belirtilen “hızlı şarj” ibaresi, 5V=1A değerlerini sunan adaptörlere karşın her yuvada 5V=2.4A çıkış gücü olduğundan kullanılmakta.
Fiyat ve son sözler
TP-Link UC540, birden fazla teknolojik cihaz kullanan ve bunları tek noktadan şarj etmek isteyenler için hayatı kolaylaştıran güzel bir çözüm olmuş. Tüm yuvaların 2.4 A güç sunuyor olması da zamandan tasarruf anlamında değerli.
Yakın zamanda ülkemizde satışta olacak model için belirlenen fiyat KDV dahil 27,30 dolar. Yani cihazın satış fiyatı tahminen 150 TL civarında olacak.