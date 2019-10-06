Taşınabilir Android’li projeksiyon: BenQ GV1 incelemesi

ASUS, yüksek performans ve uzun ömürlü sistemler isteyen Gaming Cafe’ler için uygun donanım çözümleri sunmaya devam ediyor.

ASUS’un gaming kafeler, özel sipariş üzerine üretilen oyun sistemleri isteyen ve kaliteye öncelik veren işletmeler için en iyi tercih olan Expedition Serisi anakartları, disksiz sistem kullanımı, en iyi oyunlar, 100’den fazla çevre birimi, 1000’den fazla işlemci, bellek modülü, ekran kartı ve daha fazlası için yeniden başlatma ve uyumluluk testlerinden geçerek ASUS iCafe LAB sertifikasına sahip olmasıyla göze çarpıyor. 7 gün 24 saat çalışmak için özel olarak tasarlanan uzun ömürlü anakartlar, kafeler tarafından sıklıkla tercih edilen Windows 7 işletim sistemlerini de destekliyor.

ASUS’un uzun ömürlü modelleri neler?

Intel’in en son duyurulan yongaseti olan B365’e sahip olan EX-B365-V ve EX-B365-V5 modelleri, B360 yongasetinde bulunmayan RAID desteği ile pazara sunuluyor. Bu sayede RAID kurulumuyla birlikte ekstra güvenlik ve daha yüksek hızla birlikte çalışmaya imkân tanıyor. SafeSlot ve SafeSlot+ tasarımıyla zorlanmalara karşı daha dayanıklı PCI Express slotu sunan anakartlar, ön panel için USB 3.1 Gen 1 desteğiyle birlikte geliyor. EX-H310M-V3 R2.0 modeli ise Intel işlemciler için daha uygun fiyatlı anakart isteyen kafe sahipleri için mükemmel bir alternatif sunuyor.

AMD tarafında ise A320 chipsete EX-A320M-GAMING ön plana çıkıyor. RGB ışıklandırmaya ve VRM’ler üzerinde pasif soğutmaya sahip anakart, uzun süren oyun seansları için uygun bir altyapı sağlıyor. Üzerindeki AIO girişi ile sıvı soğutma montajına imkân tanıyan EX-A320M-GAMING, AMD’nin yeni çıkan 3. Nesil işlemcilerine de tam destek veriyor.

ASUS Expedition serisi anakartlar, en iyi bileşenleri, mükemmel devre tasarımını, anakartın uzun süre dayanmasını ve kalitesini garanti eden hassas standartlardan meydana gelen sektör lideri 5X Protection III ile üretiliyor. ASUS’un uzun yıllara dayanan tecrübesi, sistemler için olağanüstü koruma ve kararlılık sunuyor. Üstün dayanıklılık sunan 5X Protection III, SafeSlot Core ile güçlendirilmiş PCI slotu, ESD koruyucuları, yüksek voltaj koruması, kararlı güç kaynağı ve paslanmaz çelik arka I/O çıkışlarıyla dikkat çekiyor.