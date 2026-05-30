Global yapay zeka yarışında dengeler değişirken, Avrupa Birliği de kendi stratejik hamlelerini devreye sokmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin teknolojik gücü ve Çin’in ölçek ekonomisiyle domine ettiği pazarda Avrupa, artık üretici konumuna yükselmek istiyor. Peki AB yapay zeka pazarında ABD ve Çin ile arasındaki makası kapatabilecek mi?

AB yapay zeka yatırımları için düğmeye bastı: Hedef giga fabrikalar

Küresel rekabette zayıf kalan üretim kaslarını güçlendirmek isteyen AB yapay zeka ekosistemine yönelik devasa bütçeli bir planı devreye alıyor. Bu plan kapsamında, 2027 yılına kadar süper bilgisayar altyapılarına tam 10 milyar avroluk bir kaynak ayrılması öngörülüyor.

Altyapı yatırımları bununla da sınırlı kalmayacak. Birlik genelinde kurulacak 5 büyük yapay zeka fabrikası için 20 milyar avroluk bir yatırım harekete geçirilecek. Bu tesisler, mevcut yapay zeka fabrikalarından en az dört kat daha fazla çip kapasitesine sahip olacak.

Dev fabrikalar; süper bilgisayarları, üniversiteleri, KOBİ’leri ve sanayi devlerini bir araya getirecek. Avrupa Komisyonu, bu sayede hem özel sektör yatırımlarını çekmeyi hem de en az 9 yeni süper bilgisayarı devreye almayı planlıyor.

Regülasyon gücü üretimde neden karşılık bulmuyor?

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan güncel bir araştırma, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sert gerçeği gözler önüne seriyor. Verilere göre ABD merkezli şirketler 59, Çin ise 35 dikkate değer yapay zeka modeli üretirken, tüm Avrupa kıtası sadece 3 model geliştirebildi.

Avrupa’nın bu alandaki en büyük kozu, Fransa merkezli Mistral AI tarafından geliştirilen Mistral Large ve Pixtral Large gibi modeller oluyor. Almanya’da Aleph Alpha kamu odaklı projelere odaklanırken, Black Forest Labs ise görsel üretim alanında kendine yer edinmeye çalışıyor.

İngiltere, İtalya, İsveç, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler de sürece dahil olmak için kendi stratejilerini hazırlıyor. Ancak üretimin bu kadar kısıtlı kalması, kıtanın teknoloji alanında tamamen dışa bağımlı hale gelme riskini artırıyor.

Yapay Zeka Yasası ve sıkılaşan denetim mekanizmaları

Avrupa Birliği, 1 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren Yapay Zeka Yasası (AI Act) ile sektöre sert sınırlar çizdi. Birlik, son olarak rızasız cinsel içerik üreten uygulamaların yasaklanması konusunda ortak karara vardı.

Şeffaflık kurallarına uyum için geçiş süresi 6 aydan 3 aya düşürülürken, son tarih ise 2 Aralık 2026 olarak netleştirildi. Bağımsız yüksek riskli sistemlerin entegrasyonu ise 2027 ve 2028 yıllarına kadar ertelendi.

Bu katı regülasyonlar, veri güvenliği ve vatandaş haklarını korumak açısından değerli olsa da girişimlerin hareket alanını kısıtlayabiliyor. Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlar için de bu standartlar gelecekteki yerel düzenlemelere doğrudan referans olacaktır.

Giga fabrika nedir?

Giga fabrikalar, devasa bilgi işlem gücünü ve veri merkezlerini tek bir çatı altında birleştiren yüksek teknolojili tesislerdir. Yapay zeka modellerinin eğitilmesi için gereken milyarlarca parametrelik veri işleme süreçlerini, yüksek verimli çiplerle çok daha kısa sürede gerçekleştirmek üzere tasarlanmışlardır.

İlginizi Çekebilir: Yapay zeka tehlikesi kapıda! Papa XIV. Leo düzenleme için hükümetlere nasıl seslendi?

İlginizi Çekebilir: Google, YouTube Shorts için yapay zeka araçlarını genişletiyor! İçerik üreticilerini neler bekliyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AB yapay zeka yatırımları ve sıkı denetim politikaları ile küresel pazarda ABD ve Çin ile rekabet edebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!