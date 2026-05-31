İnternet kullanıcılarının arama alışkanlıkları, yapay zekanın arama motorlarına entegre edilmesiyle birlikte yeni bir döneme giriyor. Google’ın arama sonuçlarını yapay zeka özetleriyle doldurma kararı, sade arama deneyimi isteyen birçok kişinin alternatif arayışına girmesine neden oldu. Bu süreçte gizlilik odaklı alternatifler öne çıkarken, DuckDuckGo No AI seçeneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geleneksel ve yalın bir deneyim arayanların tercihi olan bu yapay zekasız arama yöntemi, son günlerde büyük bir popülarite kazandı. Peki DuckDuckGo No AI platformu, Google’ın yapay zeka dayatmasından kaçmak isteyen kullanıcılar için kalıcı bir sığınak olabilecek mi?

DuckDuckGo No AI arama trafiği neden üç katına çıktı?

Google’ın 19 Mayıs tarihindeki I/O etkinliğinde duyurduğu yapay zeka odaklı yeni arama arayüzünün ardından, DuckDuckGo No AI arama sayfasına olan talep yüksek seviyede arttı. Şirketin paylaştığı verilere göre, yapay zekasız arama sayfasını ziyaret edenlerin sayısı Google’ın lansmanından hemen sonra hızlı bir yükseliş trendine girdi. Bu durum, kullanıcıların her yerde karşılarına çıkan yapay zeka araçlarına karşı gösterdiği ilk ciddi dirençlerden biri olarak kabul ediliyor.

Arama motorunun MacRumors platformuna yaptığı açıklamaya göre, yapay zekasız arama sayfasına yönelik ziyaretler 28 Mayıs tarihinde normal seviyesinin tam üç katına ulaştı. Trafikteki bu yükseliş geçici bir dalgalanma olmanın ötesine geçerek istikrarlı bir hal aldı. Google’ın duyurusundan bu yana geçen süreçte, günlük ortalama ziyaretlerin taban çizgisinin yaklaşık yüzde 84 üzerinde seyrettiği açıklandı.

Yapay zekasız arama deneyimi kullanıcılara neler sunuyor?

DuckDuckGo No AI seçeneği, kullanıcılara yapay zeka tarafından üretilmiş otomatik yanıtlar veya sohbet arayüzleri olmadan arama yapma imkanı tanıyor. Ayrıca bu arama modunda, yapay zeka tarafından üretilen görseller de arama sonuçlarında çok daha az listeleniyor. Böylece kullanıcılar, aradıkları doğrudan bilgiye internet sitelerinin orijinal içerikleri üzerinden erişebiliyor.

Platformun kendi bünyesinde sunduğu bazı yapay zeka araçları bulunsa da, bu özel modu aktif hale getiren kullanıcılar için tüm yapay zeka özellikleri tamamen devre dışı bırakılıyor. Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olarak ayarlanabilen DuckDuckGo, ne yazık ki sadece bu “No AI” sayfası özelinde doğrudan varsayılan olarak tanımlanamıyor. Bu durum, kullanıcıların her defasında ilgili sayfayı manuel olarak ziyaret etmesini gerektiriyor.

Yapay zekanın hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte ortaya çıkan bu durum, kullanıcıların daha sade ve manipüle edilmemiş bilgiye ulaşma arzusunu gösteriyor. Sadece DuckDuckGo değil, aylık 5 ve 10 dolar gibi ücretlerle çalışan Kagi gibi diğer gizlilik odaklı arama motorları da benzer şekilde yapay zeka sonuçlarını gizleme opsiyonu sunuyor. Görünen o ki, teknolojinin sunduğu her yenilik her zaman son kullanıcı tarafından aynı heyecanla karşılanmıyor.

