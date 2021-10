Aylar Sonra Bitcoin Fiyatı 60 Bin Dolara Ulaştı!

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yükseliş ivmesini devam ettirirken nisan ayından bu yana ilk kez 60.000 dolar seviyesini kırmayı başardı. Uzun zamandır 0 bin dolar seviyesinin altında seyreden Bitcoin fiyatı 60 bin dolar seviyesinin ardından hafif bir geri çekilme yaşadı ve yazı sırasında 59,128 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Zincir içi analist Will Clemente, uzun vadeli tutucu arz şok oranının tüm zamanların en yüksek seviyesinde (ATH) olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç ayın Bitcoin için vahşi olacağına inanıyor:

Long term holder Supply Shock ratio is now clearly at the highest it's ever been.

These next few months are gonna be wild. pic.twitter.com/fP6TPVA8EC

— Will Clemente (@WClementeIII) October 15, 2021