Aylar Sonra Bitcoin Fiyatı 60 Bin Dolara Ulaştı!

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yükseliş ivmesini devam ettirirken nisan ayından bu yana ilk kez 60.000 dolar seviyesini kırmayı başardı. Uzun zamandır 0 bin dolar seviyesinin altında seyreden Bitcoin fiyatı 60 bin dolar seviyesinin ardından hafif bir geri çekilme yaşadı ve yazı sırasında 59,128 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Zincir içi analist Will Clemente, uzun vadeli tutucu arz şok oranının tüm zamanların en yüksek seviyesinde (ATH) olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç ayın Bitcoin için vahşi olacağına inanıyor:

“Uzun vadeli tutucu Arz Şok oranı şimdi açıkça şimdiye kadarki en yüksek seviyede. Önümüzdeki birkaç ay vahşi geçecek.”

Long term holder Supply Shock ratio is now clearly at the highest it's ever been. These next few months are gonna be wild. pic.twitter.com/fP6TPVA8EC — Will Clemente (@WClementeIII) October 15, 2021

Arz şok oranının yüksekliği Bitcoin pazarında yakın bir arz sıkışıklığını gösteriyor. Önde gelen kripto para biriminin kıtlığı, likit olmayan veya hareketsiz arzın son üç ayda %85’e ulaşması nedeniyle zirveleri ölçeklendiriyor. Bilindiği gibi arz azalır ve talep artarsa, piyasa güçlerine bağlı olarak fiyatın artması beklenir.

Uzun vadeli sahipler, piyasa değerinin %70’ine sahip oldukları için Bitcoin ekosisteminde dikkate değer oyunculardır. Kripto analitik firması Glassnode şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin 59 bin doların üzerine çıktıkça, Uzun Vadeli Sahipler etkileyici gerçekleşmemiş kârlara geri döndüler. LTH kohortu şu anda gerçekleşmemiş kazançlarda piyasa değerinin %70’ini elinde tutuyor. Bu metrik %75’in üzerine çıkarsa, 2013 çifte ralli senaryosuna benzemeye başlayacak.”

As #Bitcoin breaks above $59k, Long-Term Holders have returned to impressive unrealised profits. The LTH cohort currently holds 70% of the market cap in unrealised gains. If this metric rallies above 75%, it would start to resemble the 2013 double rally scenario. pic.twitter.com/pxitBvrBZH — glassnode (@glassnode) October 15, 2021

Bitcoin’in Yükselişindeki En Önemli Etkenler Neler, Kimler?

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju’ya göre, BTC balinaları Bitcoin fiyatı artışının arkasındaki en büyük itici güçlerden biri oldu.

“Bu ralli, kısa süreli sıkışmadan değil, balina alımından kaynaklandı. Türev borsalardaki büyük BTC alım piyasası emirleri, kısa tasfiyelerden değildir. Bu şunu gösterir: 1. Şu ana kadar tasfiye edilen büyük açık pozisyon yoktur. 2. Balinalar dipten beri uzun pozisyonlar oynadılar.”

This rally has been driven by whale buying, not short squeeze. Massive $BTC buying market orders in derivative exchanges are not from short liquidations. This indicates:

1/ There are no big short positions liquidated so far

2/ Whales punted long positions since the dip pic.twitter.com/Bbdvi9ag9n — Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) October 15, 2021

Piyasa analisti Jan Wuestenfeld de benzer ifadeler ve duygularla şunları söyledi:

“Zincir üzerindeki balina aktivitesi artmakla kalmıyor, aynı zamanda aktif Bitcoin adreslerinin 7 günlük hareketli ortalaması da yükseliş eğilimi gösteriyor.”

Not only is whale activity on-chain increasing, but the 7-day moving average of the number of active #Bitcoin addresses is trending upwards as well. pic.twitter.com/OuHqDVJmxI — Jan Wuestenfeld (@JanWues) October 14, 2021

Lider kripto para birimi Bitcoin 64 bin 800 dolarlık rekor seviyesinden artık sadece birkaç adım uzaklıkta. En büyük kripto paranın yeniden bu seviyeye ulaşıp bu seviyeyi aşıp aşamayacağını hep beraber göreceğiz. Pek çok piyasa uzmanına göre gidişat olumlu ve hedef 64 bin dolar seviyesinin ardından 100 bin dolar. Fakat yine de her an yaşanabilecek olumsuz gelişmeler olabilir ve piyasa sarsılabilir. Dikkatli davranmakta fayda var.

*Yatırım tavsiyesi içermez.