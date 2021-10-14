Bitcoin Madencisi Elektrik Hırsızlığından Hapse Atıldı

İngiltere’de bir Bitcoin madencisi Bitcoin kazmak için kaçak olarak 400 bin lira değerinde elektrik kullandığı için hapse atıldı. Leicestershire Live haberine göre, Elektriği çalan kişi iki farklı mülkünde benzer hırsızlığı yaparak elektrik şirketini dolandırdı.

Sanjay Singh (40), İngiltere’nin Leicestershire şehrinde bulunan iki mülkünde kaçak elektrik ile Bitcoin madenciliği gerçekleştirmiş. Ve bunun sonucunda elektrik şirketini 32,000 sterlin (yaklaşık 400 bin TL) kadar dolandırdığı tespit edilmiş. Kraliyet Savcılığından Andrew Baxter olay ile ilgili şu ifadeleri kullanmış:

“Şahıs, Bitcoin girişimini para kazanmak amacıyla gerçekleştiriyordu. Ancak operasyonunu sürdürmek için gereken makinelerin maliyetlerini karşılama konusunda yeterince dürüst değildi,”

Singh, 13 ay ve 2 hafta hapis cezasına çarptırıldı. 11 Ekim tarihinde davası görülecekti. Ancak kendisi suçunu kabul ederek anlaşma yoluna gitti.

Suçun Tespit Edilmesi

Elektrik şirketinin sistemlerinde aşırı yükleme sebebiyle hatalar meydana gelmeye başlamış. Bunun üzerine şirket araştırma başlatınca Singh’in madencilik aktiviteleri tespit edilmiş. Singh’in mülkünde incelemeler yapıldığında Singh’in kullandığı elektrik hatlarında bazı oynamalar yapıldığı belirlenmiş. Singh, mülklerindeki elektrik kablolarıyla oynayarak elektrik sayacını baypas ettirmiş. Ve kazarak çıkardığı elektrik kablolarını da öylece açıkta tehlike oluşturacak bir biçimde bırakmış.

Olaylar, Coalville yakınındaki endüstriyel bir bölgede meydana gelmiş. Araştırmalar sürerken Singh’in aynı suçu yerel bir gece kulübünde gerçekleştirdiği de anlaşılmış. Bunun üzerine Baxter şu ifadeleri kullanmış:

“Dürüstlük olmamasının yanında Singh’in iki mülkünde de kabloları tehlikeli bir biçimde açıkta bırakması insanlara ciddi zararlar oluşturabilecek bir risk altına sokmuştur,” “Bu oldukça sıra dışı bir vaka. Genellikle elektrik hırsızlığını esrar yetiştirme gibi yasa dışı aktivitelerde görürüz. Bitcoin madenciliği yasal bir faaliyet ve Sanjay Singh yalnızca açgözlülüğünden ötürü bu suçu işliyor,” “Mahkemede de güç kaynağından sayacı baypas ettirmek için gereken planlama seviyesini gösterdik. Bunun için pratik işi yapabilmek için 2 çalışan gerekiyor.”

Hapis cezası, günün geç saatlerinde suçun kabul edilmesiyle gerçekleşti. Ve Singh’in inceleme altındayken bile suçu işlemeye devam ettiği de anlaşıldı.