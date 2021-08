Arjantin Devlet Başkanı Bitcoin ile ilgili konuştu!

Geçtiğimiz günlerde Poly Network 600 milyon dolar ile kripto tarihinin en büyük hacklenme olayına kurban olmuştu. Kurmuş oldukları sistemdeki bir açığı keşfeden hacker veya hacker grubu, sisteme girerek 600.3 milyon dolarlık kripto parayı kendi hesaplarına aktarmayı başarmışlardı. Çalınan kripto paraları parça parça iade etmeye başlayan hacker, Poly Network’ten gelen açıklama ile de bugün çalınan kripto paraların tamamının iade edildiği bildirildi.

Poly Network, farklı blok zinciri ağlarının birlikte çalışabilmesini sağlayan bir köprü protokolü ve Ethereum, Binance Smart Chain, 0xPolygon gibi önemli ağları hali hazırda kullanıyor. Şirketten gelen açıklamaya göre de çalınan kripto paraların 265 milyon doları Ethereum ağından, 250 milyon doları Binance Smart Chain’den ve 85 milyon doları da Polygon ağından çalındı.

Important Notice: We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses: ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963 BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71

Yaşanan bu hırsızlık olayı, kayıtlara çalınan miktara göre kripto tarihinin en büyük hacklenme olayı olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekor ise kripto para alım satım borsası olan Coincheck’e ait. Coincheck 2018’in Ocak ayında hackerlara yaklaşık 530 milyon dolar çaldırmıştı.

Hacklenmenin ardından hackera mesaj gönderen Poly Network ekibi tarafından çalınan kripto paraların binlerce insana ait olduğu, bu büyüklükteki bir hırsızlıkta tüm ülkelerin kolluk kuvvetlerinin alarm konumunda olacakları ve o kripto paralarla işlem yapılamayacağı bildirildi. Ayrıca hackerın kendisiyle iletişime geçmesini isteyen Poly Network ekibi ilk aşamada 5 milyon dolar değerindeki kripto parayı geri almayı başarmıştı. Sonraki aşamada 342 milyon dolarlık kripto parayı da iade alan Poly Network, bugün yaptığı açıklama ile de çalınan kripto paraların tamamının iade edildiğini duyurdu.

Yaşanan tüm bu süreçte hacker, insanlarla bir AMA (ask me anything) yani “bana soru sor” etkinliği düzenleyerek insanlardan gelen soruları cevapladı. Özetle hacker kötü bir niyetinin olmadığını ve geliştiricilere bir ders vermek istediğini belirtti. Ayrıca geçici e-mail ve ip adresleri kullandığını belirten hacker, arkada bir parmak izi bırakmadığını ve kimliliğinin bulunamayacağını söylemişti.

Poly Network ekibi, iade işleminin henüz tamamiyle tamamlanmadığını ve kullanıcıların kripto paralarının güvenle iade alınması için hacker ile irtibatta kalmayı umduklarını belirtti. Ayrıca halka doğru bilgileri açıklamaya devam edecekleri de söylendi.

$342 million (As of 12 Aug 08:18:29 AM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $4.6M

BSC: $252M

Polygon: $85M

The remaining is $268M on Ethereum

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 12, 2021