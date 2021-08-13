Kripto Para
Arjantin Devlet Başkanı Bitcoin ile ilgili konuştu!
El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmeye başlaması, birçok farklı ülkenin de Bitcoin’i yasal hale getirme konusunu düşünmesini sağladı. Bu düşünce özellikle kontrol edemeyecekleri bir mali krizle mücadele edenler tarafından daha çok gündeme geldi. Arjantin, mali durumu enflasyonla boğuşan bir ülkenin mükemmel bir örneğidir. Arjantin Devlet Başkanı Bitcoin ‘in ülkenin enflasyonla enfekte olmuş sefaletinden kurtulmasına potansiyel olarak yardımcı olabileceğine inanıyor.
Arjantin Devlet Başkanı Bitcoin hakkında olumlu düşünüyor. Yakın tarihli bir röportaj sırasında Başkan, Bitcoin’e “Hayır” demek için hiçbir neden olmadığını söyledi. Başkan şu ifadeleri kullandı:
“Aşırıya kaçmak istemiyorum ama ‘hayır’ demek için hiçbir neden yok, kripto para birimlerinin avantajı enflasyonist etkinin sıfırlanmasıdır. Bu dünya çapında bir tartışma. Benim durumumda bunun bir dikkat meselesi olduğunu itiraf etmeliyim. 20 yıl önce kimse Youtube’un bugünkü gibi olacağını hayal bile edemezdi. Belki de iyi bir yoldur.”
Başkan, kendisine “ülkede Bitcoin’in benimsenmesini isteyip istemediğine” yönelik gelen sorulara da şu yanıtı verdi:
“Her şey mümkün. Avantajın, enflasyonist etkinin büyük ölçüde ortadan kaldırılması olduğunu söylüyorlar”
Başkan genel olarak kripto pazarından bahsederken, çoğunlukla Bitcoin’den bahsetti. Röportaj, Bitcoin’in ülkelerini finansal sefaletten kurtarmak isteyen hükümetlerin dikkatini çekmek için nasıl geliştiğine dair bir fikir verdi.
El Salvador’un Bitcoin’i yasal bir ihale yapma kararı, banka hesabı olmayan nüfusunun %70’inden fazlasının doğrudan telefonlarından finansal olanaklar elde etmesine yardımcı olmaktı. Bilindiği üzere El Salvador’un Bitcoin yasal ihalesi önümüzdeki aydan itibaren yürürlüğe girecek. Ancak ülke IMF, Dünya Bankası ve diğer pek çok dünyanın önemli finansal düzenleyicileri tarafından büyük bir muhalefetle karşılaştı. İlerleyen süreçlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz.
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Kripto Para
Poly Network hackerları çaldıkları 600 milyon dolarlık kripto paraların tamamını iade etti
Geçtiğimiz günlerde Poly Network 600 milyon dolar ile kripto tarihinin en büyük hacklenme olayına kurban olmuştu. Kurmuş oldukları sistemdeki bir açığı keşfeden hacker veya hacker grubu, sisteme girerek 600.3 milyon dolarlık kripto parayı kendi hesaplarına aktarmayı başarmışlardı. Çalınan kripto paraları parça parça iade etmeye başlayan hacker, Poly Network’ten gelen açıklama ile de bugün çalınan kripto paraların tamamının iade edildiği bildirildi.
Poly Network, farklı blok zinciri ağlarının birlikte çalışabilmesini sağlayan bir köprü protokolü ve Ethereum, Binance Smart Chain, 0xPolygon gibi önemli ağları hali hazırda kullanıyor. Şirketten gelen açıklamaya göre de çalınan kripto paraların 265 milyon doları Ethereum ağından, 250 milyon doları Binance Smart Chain’den ve 85 milyon doları da Polygon ağından çalındı.
Important Notice:
We are sorry to announce that #PolyNetwork was attacked on @BinanceChain @ethereum and @0xPolygon Assets had been transferred to hacker's following addresses:
ETH: 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963
BSC: 0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71
— Poly Network (@PolyNetwork2) August 10, 2021
Yaşanan bu hırsızlık olayı, kayıtlara çalınan miktara göre kripto tarihinin en büyük hacklenme olayı olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekor ise kripto para alım satım borsası olan Coincheck’e ait. Coincheck 2018’in Ocak ayında hackerlara yaklaşık 530 milyon dolar çaldırmıştı.
Hacklenmenin ardından hackera mesaj gönderen Poly Network ekibi tarafından çalınan kripto paraların binlerce insana ait olduğu, bu büyüklükteki bir hırsızlıkta tüm ülkelerin kolluk kuvvetlerinin alarm konumunda olacakları ve o kripto paralarla işlem yapılamayacağı bildirildi. Ayrıca hackerın kendisiyle iletişime geçmesini isteyen Poly Network ekibi ilk aşamada 5 milyon dolar değerindeki kripto parayı geri almayı başarmıştı. Sonraki aşamada 342 milyon dolarlık kripto parayı da iade alan Poly Network, bugün yaptığı açıklama ile de çalınan kripto paraların tamamının iade edildiğini duyurdu.
— Poly Network (@PolyNetwork2) August 10, 2021
Yaşanan tüm bu süreçte hacker, insanlarla bir AMA (ask me anything) yani “bana soru sor” etkinliği düzenleyerek insanlardan gelen soruları cevapladı. Özetle hacker kötü bir niyetinin olmadığını ve geliştiricilere bir ders vermek istediğini belirtti. Ayrıca geçici e-mail ve ip adresleri kullandığını belirten hacker, arkada bir parmak izi bırakmadığını ve kimliliğinin bulunamayacağını söylemişti.
And another… 😂 pic.twitter.com/HTFdM4w0s9
— Sam MacPherson (@hexonaut) August 11, 2021
Poly Network ekibi, iade işleminin henüz tamamiyle tamamlanmadığını ve kullanıcıların kripto paralarının güvenle iade alınması için hacker ile irtibatta kalmayı umduklarını belirtti. Ayrıca halka doğru bilgileri açıklamaya devam edecekleri de söylendi.
$342 million (As of 12 Aug 08:18:29 AM +UTC) of assets had been returned:
Ethereum: $4.6M
BSC: $252M
Polygon: $85M
The remaining is $268M on Ethereum
— Poly Network (@PolyNetwork2) August 12, 2021
DeFi platformlarında yaşanan ve özellikle 2021 yılında önemli bir artış gösteren hacklenme olayları bu platformların hala yollarının çok başında olduğunu ve teknolojik olarak geliştirmelerinin tamamlanmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Geçtiğimiz haftalarda da Popsicle Finance 25 milyon dolarlık kripto parayı hackerlara kaptırmıştı. Tüm bu yaşananlar gösteriyor ki DeFi platformlarına yatırım yapmak henüz çok riskli. Yapılan yatırımlar bunun gibi hacklenme vakaları ile kaybedilebilir. Bu sefer hacker insaflı çıkmış gibi görünse de bir sonraki vakada çalınan kripto paralarınız asla geri gelmeyebilir.
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Kripto Para
Cardano (ADA) 2 dolara göz kırptı!
Proof-of-Stake blok zincirinin yerel kripto para birimi Cardano (ADA), bugün erken saatlerde OKEx borsasında 12 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,99 dolara ulaştı. Yalnızca bir hafta içerisinde %42 yükseldikten sonra 16 Mayıs’ta kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,45 dolardan %20’den daha az uzakta.
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CoinMarketCap verileri, ADA’nın ilk 50 kripto para birimi arasında en iyi performans gösteren altcoin olduğunu gözler önüne seriyor. Piyasa değeri sıralamasına göre 5. Sırada yer alan ADA, 3. sıradaki BNB’yi yerinden edebilir.
Cardano için gündem oldukça yoğun. Listelenme şartlarının oldukça zor olduğu Japonya’da onay alan Cardano, büyük bir başarı elde etti. IOHK’nın gündemini yakından takip edenler için ADA yükselişi şaşırtıcı değil.
ADA fiyatı, piyasa düşüş trendi içerisinde iken bile 1 doların altına düşmedi. 1 dolar seviyesini güçlü bir şekilde koruyan ADA’nın 2 doları aşması, kripto parayı yeni bir ATH seviyesine ulaştırabilir. Günlük grafik incelendiğinde RSI aşırı alım bölgesinde seyrini sürdürüyor.
Bu sırada Hoskinson, Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin ikinci en büyük blok zincirini ısrarla reddetmesi nedeniyle yakın zamanda kaynama noktasına ulaşan Bitcoin ve. Ethereum tartışmasına katıldı. Cardano yaratıcısı, kripto evangelisti Anthony Pompliano’ya verdiği yanıtta, Bitcoin’den daha iyi olduğunu iddia ederek ortak bulunmasına yardımcı olduğu rakip projeyi övdü. Temmuz ayında Hoskinson, Lex Fridman röportajı sırasında kripto kralını, bira göbeği olan tükenmiş bir futbol yıldızına benzetmişti.
No it's better
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 13, 2021
Dün, Twitter CEO’su Jack Dorsey, projeyi “dolandırıcılık” olarak tanımlayan bir tweetin ekran görüntüsünü paylaştı. Tweet, Ethereum topluluğu tarafından tepkiyle karşılandı.
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