GeForce Now platformu, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına her hafta yeni oyunları kütüphanesine eklemeye devam ediyor. GeForce Now yeni oyunlar listesi bu hafta dikkat çekici isimlerle dolu. Özellikle Mafia serisinin tüm önemli versiyonları, bulut oyunculuğu sevenler için artık bir tık uzağınızda.

GeForce Now yeni oyunlar listesi açıklandı

Nvidia’nın güncel duyurusuna göre, GeForce Now yeni oyunlar listesine bu hafta toplam 9 oyun ekleniyor. Bu oyunlar arasında öne çıkan yapım ise hiç kuşkusuz yıllardır oyunseverlerin favorisi olan Mafia serisi.

Artık Mafia, Mafia II (Classic), Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition, GeForce Now kullanıcıları için oynanabilir durumda.

Survival Machine (Steam)

(Steam) Revenge of the Savage Planet (Steam, Xbox, PC Game Pass)

(Steam, Xbox, PC Game Pass) Spirit of the North 2 (Steam)

(Steam) Mafia (Steam)

(Steam) Mafia II (Classic) (Steam)

(Steam) Mafia: Definitive Edition (Steam, Epic Games Store)

(Steam, Epic Games Store) Mafia II: Definitive Edition (Steam, Epic Games Store)

(Steam, Epic Games Store) Mafia III: Definitive Edition (Steam, Epic Games Store)

(Steam, Epic Games Store) Towerborne (Steam, Xbox, PC Game Pass)

GeForce Now yeni oyunlar ile hem nostaljik serilere dönüş yapabilir hem de farklı türleri deneyimleyebilirsiniz. Özellikle Steam ve Epic Games kullanıcıları için bu entegrasyonlar, satın alınan oyunların bulut platformuna taşınmasını kolaylaştırıyor.

GeForce Now Türkiye fiyatları ne kadar?

GeForce Now hizmetinden tam performansla faydalanmak isteyen oyuncular için Premium ve Ultimate olmak üzere iki farklı abonelik seçeneği sunuluyor. Mevcut Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

Premium Paket: Aylık 380 TL, 6 Aylık 940 TL, 12 Aylık 1.720 TL

Aylık 380 TL, 6 Aylık 940 TL, 12 Aylık 1.720 TL Ultimate Paket: Aylık 760 TL, 3 Aylık 2.000 TL, 6 Aylık 2.720 TL

Özellikle yüksek çözünürlük ve düşük gecikme ile oyun oynamak isteyen kullanıcılar için Ultimate paket öneriliyor. RTX 4080 destekli altyapı, bu paketle erişilebilir hale geliyor.

GeForce Now’a oyunlar nasıl eklenir?

Oyuncular, desteklenen mağazalardan sahip oldukları oyunları GeForce Now hesabı ile senkronize ederek kolayca oynayabilirler. Tek yapmanız gereken NVIDIA hesabınızla giriş yaparak platforma dahil oyunları kütüphanenize eklemek.

