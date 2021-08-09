Bitcoin lobisi yenildi: Çocuklar kavga etti ve Senato’dan red kararı çıktı!

Kripto Para
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Altyapı yasasına son anda eklenen ve kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğini yeniden gözden geçirmek için yapılan toplantıda oylamaya red kararı çıktı. Böylece kripto endüstrisini savunan Cynthia Lummis, Pat Toomey ve Ron Wyden’ın çabaları boşa gitmiş oldu.
Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından desteklenen yasa değişikliğine göre Proof of Stake (PoS) mekanizmasını benimsemiş kripto paralara vergilendirme ve müşterilerini gelir idaresine bildirme zorunluluğunun gelmesi için ilk adım atılmış oldu. Kripto geliştiricilerinden cüzdan sağlayıcılarına kadar birçok kurum yasadan etkilenecek. Yasa değişikliği ve yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!
Yasa değişikliğinin yeniden gözden geçirilmesi için senatörler bugün oylamaya davet edildi. Oy birliğinin sağlanması gereken oylamaya Senatör Richard Shelby karşı çıkarak oylamanın geçersiz sayılmasını sağladı. Böylece yasa değişikliği altyapı yasasına dahil edilmiş oldu. Altyapı yasasının son oylaması yarın yapılacak. Ancak iki partinin de ortaklaşa sunduğu yasanın onaylanması bekleniyor.
Senato, kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili son dakika anlaşmasına vardı!
Çin tarafından kripto para madenciliğinin yasaklanmasının ardından ABD’nin kucaklayıcı bir politika izleyeceği düşünülürken bu yasa değişikliğiyle niyetlerin böyle olmadığı görüldü. Kripto para endüstrisinin avukatları tarafından yasa değişikliğinin dilinin çok geniş olduğu ve sektördeki yenilikleri sonlandırabileceği bildirildi.
Senatör Toomey, Lummis ve Portman yasa değişikliğinde ortak bir karara varacakları konusunda bir açıklama yapmışlardı. Hatta buna karşı çıkacağı düşünülen Senatör Ted Cruz da benzer şekilde düşündüğünü belirtmişti. Ancak kripto paralara yumruk başka bir yerden geldi. Senatör Richard Shelby öncelikle kripto yasa değişikliğine askeri harcamalardan 50 milyar dolar daha ekleyecek olan kendi yasa değişikliğinin değerlendirmeye aldırmaya çalıştı. Senatör Toomey odadakileri oylamaya davet ederek Shelby’nin isteğine izin verdi. Ancak Senatör Bernie Sanders bunu reddetti ve Shelby’nin yasa değişikliği gün yüzü göremeden reddedilmiş oldu. Shelby ise bunun üstüne kripto yasa değişikliğinin gözden geçirilmesi için istenen oylamayı yaktı.
Senatör Cruz olayların ardından kripto paraların yararına olan ilk yasa değişikliğine saldıran kendi yasa değişikliğini oylamaya götürmek istedi. Bunun üstüne Shelby ise kendi yasa değişikliğinin Cruz’unkine dahil edilmesini talep etti. Ancak Cruz, temiz bir oylama istediğini söyleyerek bu isteği reddetti. Böylece Shelby, Cruz’un yasa değişikliğini de reddetti.
Kimilerinin düşüncesine göre;
“Bir avuç çocuğun toplandığı bir odada hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığı şeyler hakkında karar alıyor (şartlar altında alamıyor) olmaları sistemin ne kadar bozuk ve saçma olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun sonuçlarına kripto endüstrisi katlanmak durumunda veya başka yöntemler aranacak. İnsanların yararına hareket etmesi gereken, yine insanlar tarafından seçilen kişilerin yalnızca kendi çıkarlarına göre her fırsatta manipülatif hareketlerde bulunmaları hayal kırıklığı yaratıyor.”
Kripto endüstrisinden tepkiler çığ gibi yağıyor. Baş Hukuk Danışmanı Jake Chervinsky‘den de tepki gelirken Shelby‘nin dönem sonunda emekli olacağına parmak bastı.
Senator Richard Shelby (R-AL) has objected to the compromise amendment.
He didn't get his own amendment for $50b in defense spending, so he's against all others. Unless he changes his mind, that's it. The compromise amendment is dead.
FYI, he's retiring at the end of this term.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 9, 2021
Kar amacı gütmeyen kripto para derneği Coin Center‘ın kurucusu Jerry Brito‘da mücadelelerinin burada bitmediğini söyledi.
1/ The bad news is that the amendment did not receive unanimous consent, so it will not make it into the bill.
The good news is we’re not giving up. Next stop is the House where we can try to get a whole new amendment from scratch that can address all our concerns.
— Jerry Brito (@jerrybrito) August 9, 2021
Blockchain derneği baş yöneticisi Kristin Smith ise teknik olarak Senatör Shelby‘nin yarın yapılacak son oylamada düşüncesini değiştirebileceğini belirtti.
So technically it's not over… if @SenShelby changes his mind between now and the final vote on the bill (likely tomorrow morning), they could try again. That being said Shelby is known for being a pretty stubborn guy.
— Kristin Smith (@KMSmithDC) August 9, 2021
Kongre üyesi Tom Emmer ise Blockchain parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte altyapı yasasının fonunun kripto endüstrisi tarafından sağlanacak olmasıyla ilgili yaşadıkları endişeleri açık mektup ile senato üyelerine gönderdi.
I, along with bipartisan Blockchain Caucus co-chairs @RepDarrenSoto, @RepDavid, and @RepBillFoster sent a letter to every single Representative in the House raising concerns about the Senate infrastructure bill being paid for by our crypto industry. pic.twitter.com/MzsEmBbosr
— Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 9, 2021
Bu yasa değişikliğinin yeniden gözden geçirilmesi için günlerdir çok yüksek çaba sarf eden Senatör’lerin emekleri sadece bir anlaşmazlık ile çöpe gidebiliyor. Eğer altyapı yasası yarın onaylanırsa bir sonraki aşama Temsilciler Meclisi olacak.
Yaşanan olaylara Bitcoin fiyatından aşırı bir tepki gelmedi. 45000 dolar seviyelerine kısa süreliğine gerileyen Bitcoin yeniden 46000 dolar’a yaklaştı. Ancak altyapı yasasından ayrı tutarak bu yasa değişikliğinin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiği biliniyor. Senato’dan sonucun özellikle bu şekilde çıkıyor olması da kripto endüstrisinde ve yatırımcılarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan hayal kırıklığının kripto paralara olan güveni azaltmadığı onun yerine meclis üyelerine ve otoritelere olan güveni sarstığı düşünülüyor.
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Kripto Para
Senato, kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili son dakika anlaşmasına vardı!
ABD Senato’sunda geçen haftadan beri kripto paralar tartışılıyor. Mecliste oylamaya giren yeni altyapı yasasına son anda dahil edilen ve kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili henüz son karara varılabilmiş değil. Ancak kripto paraları savunan tarafta yer alan Senatörler Cynthia Lummis ve Pat Toomey’den ortak bir anlaşmaya yakın olduklarına dair bir açıklama geldi.
Hala süren olaylar geçen hafta Cynthia Lummis, Pat Toomey ve Ron Wyden tarafından kripto endüstrisini bir süredir korkutan “borsacı” tanımının kripto paralardan muaf tutulması gerektiğini belirten yasa değişikliği ortaya atıldı. Ancak bunun ardından kısa bir süre sonra Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından “borsacı” tanımından yalnızca Proof of Work (PoW) mekanizmasını kullanan kripto paraların muaf tutulması ve Proof of Stake (PoS) mekanizmasına sahip kripto paraların tanıma dahil edilmesi gerektiğine dair bir karşıt yasa değişikliği geldi ve bu yasa değişikliği Beyaz Saray’dan yapılan açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden’ın da desteğini kazanarak sağlam bir yere oturmuştu. Bu yasa değişikliğinin kabulü halinde ise yasaya dahil edilen çoğu kişi ve kurumun uymasının nerede imkansız olduğu müşterilerinin ayrıntılı bilgilerinin paylaşıldığı formların doldurulması gerekecek ve önemli vergiler ödemek zorunda kalacaklar. Gelişen olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!
Senators Toomey and Lummis Hold Press Conference on Agreement to Fix Digital Asset Reporting Requirements in the Infrastructure Bill https://t.co/oqJLIIIQw7
— Senator Pat Toomey (@SenToomey) August 9, 2021
Bugün gerçekleşen basın toplantısında Senatör Cynthia Lummis ve Pat Toomey, maliye bakanlığı ile kripto endüstrisine düşmanlık içeren yasa değişikliğiyle ilgili anlaşma ile ortak bir karara varıldığı duyuruldu. Yasa tartışmalarının sürdüğü süreçte Lummis ve Toomey kripto endüstrisini savunan tarafta yer almış ve kripto geliştiricilerinden cüzdan sağlayıcılara kadar endüstrideki bir çok kurumun büyük yara alacağı değişikliği protesto etmişti. Basın toplantısında yapılan açıklamalar ise karşı tarafla bir son dakika anlaşması yapıldığı şeklinde algılandı. Ancak bu değişikliğin uygulamaya konabilmesi için yeterli zaman olup olmadığı henüz belli değil. 1 trilyon dolar’lık yeni altyapı yasasının son oylaması Salı günü gerçekleşecek. Dolayısıyla yapılacak değişikliklerin o tarihe kadar uygulamaya konması gerekiyor.
Kripto endüstrisini savunan tarafta yer alan diğer bir isim olan Senatör Ron Wyden ise bugün attığı tweet ile oy birliği ile bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtmişti. Yine de iki partinin de desteğini alan yasaya bazı Senatörlerin itirazları göz önüne alındığında oy birliği sağlamanın zor olduğu düşünülebilir. Gelecek olan yasa değişikliğinin net sonuçları önümüzdeki saatlerde belli olacak.
We’ve been working hard to get a deal. I don’t believe the cryptocurrency amendment language on offer is good enough to protect privacy and security, but it’s certainly better than the underlying bill. Majority Leader Schumer says he won’t block a unanimous consent request on it
— Ron Wyden (@RonWyden) August 9, 2021
Senato’nun Lummis’in değişikliğini geçirmede başarısız olması halinde kripto endüstrisi odağını, yasa tasarısının kendi versiyonunu geçirmesi gereken temsilciler meclisine çevirecek. Temsilciler meclisinden bu konuda beklenti düşük olsa da kripto endüstrisi, kripto yasasını uygulamakla yükümlü maliye bakanlığına “kripto” tanımını daraltmak için baskıda bulunabilir. Gelecek saatler kripto piyasasıyla ilgili önemli sonuçlar ortaya koyabilir.
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Bitcoin
Altın’ın fiyatı 1 saatte %5 çakılırken, Bitcoin %5 arttı.
Altın ve kripto para piyasaları hareketli günlerden geçiyor. Altın’ın ons fiyatı hafta sonundan beri toplamda %7 değer kaybı yaşarken dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Altın’ın düşüşü ABD’nin açıkladığı işsizlik oranlarına bağlansa da düşüş sebebiyle kaldıraçlı işlemlerde bir çok kişinin likidite olduğu düşünülüyor. Öbür yandan Bitcoin ise bu durumdan etkilenmemiş gözüküyor.
6 Ağustos tarihinde açıklanan işsizlik rakamları ABD’de işsizliğin %5.9 azaldığını gösteriyor. Beklenenin %0.5 üstünde açıklanan işsizlik oranının açıklanmasının ardından altının ons fiyatı 1800 dolar’dan 1760 dolar’a geriledi. Bir kaç saat bu seviyelerde dalgalandıktan sonra ise daha büyük bir düşüş dalgası geldi ve altın’ın fiyatı 1680 dolar’lara kadar düştü. Buradan hızlı bir toparlanma yaşayan altının onsu şu anda 1730 dolar civarında işlem görüyor.
Altın, negatif fiyat hareketini sürdürürken Bitcoin ise son 24 saatte 43000 dolar seviyesinden 46000 dolar seviyelerine çıkarak %8’lik bir artış gösterdi. Bitcoin’in fiyatı şu anda da 46000 dolara yakın seviyelerde seyrediyor.
Altının yaşadığı düşüşün ardından yatırımcılardan da çeşitli açıklamalar geldi. En erken Bitcoin yatırımcılaından biri olan George Mandrik, Bitcoin ve altının son 10 yıldaki fiyatlarının karşılaştırıldığı bir tweet’in altına “Altın piyasası ‘analog bitcoin’ öyküsünü bir an önce pazarlamaya başlamalı.” diyerek dalga geçti.
Gold marketing needs to start pushing the "analog bitcoin" narrative.
— Mandrik (@Mandrik) August 9, 2021
Ünlü Forex yatırımcısı Peter Brandt ise altında yaşanan bu şok düşüşün ardından bir çok büyük kaldıraçlı işlem pozisyonlarının likidite olduğunu söyledi ve yaşanan bu düşüşte banka veya aracı kurumlar gibi büyük kaldıraçlı işlem manipülatörlerinin parmağı olabileceğini belirtti.
The leverage in the futures market for trading Comex (CME) Gold is about 15 to 1. Thus, a leveraged position can get into serious trouble with the type of decline experienced on Friday — resulting in forced liquidation on Sunday's open
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 9, 2021
Kaldıraçlı işlemler, yatırımcıların aracı kurumlardan bir nevi ekstra para ödünç alarak yatırım aracının ne yöne seyredeceğini tahmin ettikleri bir yatırım yöntemi. Kaldıraçlı işlem yatırımcıları sahip olduklarından daha fazla para ile yatırım yaptıkları için kazançları da doğru yatırımlarda daha büyük oluyor. Ancak kötü yatırımlar da likidite denilen olay ile paranın tamamen kaybedilmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bu işlemler, fiyat dalgalanmalarına karşı oldukça hassas oldukları için yalnızca tecrübeli yatırımcılara tavsiye ediliyor.
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