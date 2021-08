Bitcoin lobisi yenildi: Çocuklar kavga etti ve Senato’dan red kararı çıktı!

Altyapı yasasına son anda eklenen ve kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğini yeniden gözden geçirmek için yapılan toplantıda oylamaya red kararı çıktı. Böylece kripto endüstrisini savunan Cynthia Lummis, Pat Toomey ve Ron Wyden’ın çabaları boşa gitmiş oldu.

Senatör Rob Portman ve Mark Warner tarafından sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından desteklenen yasa değişikliğine göre Proof of Stake (PoS) mekanizmasını benimsemiş kripto paralara vergilendirme ve müşterilerini gelir idaresine bildirme zorunluluğunun gelmesi için ilk adım atılmış oldu. Kripto geliştiricilerinden cüzdan sağlayıcılarına kadar birçok kurum yasadan etkilenecek. Yasa değişikliği ve yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.

Yasa değişikliğinin yeniden gözden geçirilmesi için senatörler bugün oylamaya davet edildi. Oy birliğinin sağlanması gereken oylamaya Senatör Richard Shelby karşı çıkarak oylamanın geçersiz sayılmasını sağladı. Böylece yasa değişikliği altyapı yasasına dahil edilmiş oldu. Altyapı yasasının son oylaması yarın yapılacak. Ancak iki partinin de ortaklaşa sunduğu yasanın onaylanması bekleniyor.

Çin tarafından kripto para madenciliğinin yasaklanmasının ardından ABD’nin kucaklayıcı bir politika izleyeceği düşünülürken bu yasa değişikliğiyle niyetlerin böyle olmadığı görüldü. Kripto para endüstrisinin avukatları tarafından yasa değişikliğinin dilinin çok geniş olduğu ve sektördeki yenilikleri sonlandırabileceği bildirildi.

Senatör Toomey, Lummis ve Portman yasa değişikliğinde ortak bir karara varacakları konusunda bir açıklama yapmışlardı. Hatta buna karşı çıkacağı düşünülen Senatör Ted Cruz da benzer şekilde düşündüğünü belirtmişti. Ancak kripto paralara yumruk başka bir yerden geldi. Senatör Richard Shelby öncelikle kripto yasa değişikliğine askeri harcamalardan 50 milyar dolar daha ekleyecek olan kendi yasa değişikliğinin değerlendirmeye aldırmaya çalıştı. Senatör Toomey odadakileri oylamaya davet ederek Shelby’nin isteğine izin verdi. Ancak Senatör Bernie Sanders bunu reddetti ve Shelby’nin yasa değişikliği gün yüzü göremeden reddedilmiş oldu. Shelby ise bunun üstüne kripto yasa değişikliğinin gözden geçirilmesi için istenen oylamayı yaktı.

Senatör Cruz olayların ardından kripto paraların yararına olan ilk yasa değişikliğine saldıran kendi yasa değişikliğini oylamaya götürmek istedi. Bunun üstüne Shelby ise kendi yasa değişikliğinin Cruz’unkine dahil edilmesini talep etti. Ancak Cruz, temiz bir oylama istediğini söyleyerek bu isteği reddetti. Böylece Shelby, Cruz’un yasa değişikliğini de reddetti.

Kimilerinin düşüncesine göre;

“Bir avuç çocuğun toplandığı bir odada hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığı şeyler hakkında karar alıyor (şartlar altında alamıyor) olmaları sistemin ne kadar bozuk ve saçma olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun sonuçlarına kripto endüstrisi katlanmak durumunda veya başka yöntemler aranacak. İnsanların yararına hareket etmesi gereken, yine insanlar tarafından seçilen kişilerin yalnızca kendi çıkarlarına göre her fırsatta manipülatif hareketlerde bulunmaları hayal kırıklığı yaratıyor.”

Kripto endüstrisinden tepkiler çığ gibi yağıyor. Baş Hukuk Danışmanı Jake Chervinsky‘den de tepki gelirken Shelby‘nin dönem sonunda emekli olacağına parmak bastı.

Senator Richard Shelby (R-AL) has objected to the compromise amendment. He didn't get his own amendment for $50b in defense spending, so he's against all others. Unless he changes his mind, that's it. The compromise amendment is dead. FYI, he's retiring at the end of this term. — Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 9, 2021

Kar amacı gütmeyen kripto para derneği Coin Center‘ın kurucusu Jerry Brito‘da mücadelelerinin burada bitmediğini söyledi.

1/ The bad news is that the amendment did not receive unanimous consent, so it will not make it into the bill. The good news is we’re not giving up. Next stop is the House where we can try to get a whole new amendment from scratch that can address all our concerns. — Jerry Brito (@jerrybrito) August 9, 2021

Blockchain derneği baş yöneticisi Kristin Smith ise teknik olarak Senatör Shelby‘nin yarın yapılacak son oylamada düşüncesini değiştirebileceğini belirtti.

So technically it's not over… if @SenShelby changes his mind between now and the final vote on the bill (likely tomorrow morning), they could try again. That being said Shelby is known for being a pretty stubborn guy. — Kristin Smith (@KMSmithDC) August 9, 2021

Kongre üyesi Tom Emmer ise Blockchain parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte altyapı yasasının fonunun kripto endüstrisi tarafından sağlanacak olmasıyla ilgili yaşadıkları endişeleri açık mektup ile senato üyelerine gönderdi.

I, along with bipartisan Blockchain Caucus co-chairs @RepDarrenSoto, @RepDavid, and @RepBillFoster sent a letter to every single Representative in the House raising concerns about the Senate infrastructure bill being paid for by our crypto industry. pic.twitter.com/MzsEmBbosr — Tom Emmer (@RepTomEmmer) August 9, 2021

Bu yasa değişikliğinin yeniden gözden geçirilmesi için günlerdir çok yüksek çaba sarf eden Senatör’lerin emekleri sadece bir anlaşmazlık ile çöpe gidebiliyor. Eğer altyapı yasası yarın onaylanırsa bir sonraki aşama Temsilciler Meclisi olacak.

Yaşanan olaylara Bitcoin fiyatından aşırı bir tepki gelmedi. 45000 dolar seviyelerine kısa süreliğine gerileyen Bitcoin yeniden 46000 dolar’a yaklaştı. Ancak altyapı yasasından ayrı tutarak bu yasa değişikliğinin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiği biliniyor. Senato’dan sonucun özellikle bu şekilde çıkıyor olması da kripto endüstrisinde ve yatırımcılarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan hayal kırıklığının kripto paralara olan güveni azaltmadığı onun yerine meclis üyelerine ve otoritelere olan güveni sarstığı düşünülüyor.