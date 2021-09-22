Apple, Fortnite’ın App Store’a Dönmesine İzin Vermeyecek!

Apple, Epic’in ‘İki yüzlü davranışı’ nedeniyle hukuki savaş sona erene kadar Fortnite’ın App Store’a geri dönmesine izin vermeyecek!

Apple’ın avukatları bu hafta Epic’in avukatlarına verdiği demeçte, Apple’ın yakın gelecekte Fortnite’ın App Store’a dönmesine izin verme planı olmadığını söyledi. Ayrıca Apple, mahkeme kararı “nihai ve temyiz edilemez” olana kadar, yıllar sürebilecek bir süreç olan Epic Games geliştirici hesabının eski haline getirilmesi taleplerini dikkate almayı düşünmüyor.

Apple, Epic CEO’su Tim Sweeney’in Apple’dan Phil Schiller’e e-posta göndermesinden ve ‌Epic Games‌ geliştirici hesabının eski haline getirilmesini istemesinden sonra bu bilgileri ‌Epic Games’‌e sağladı. Sweeney, Epic’in Apple’ın platformlarında ürünler piyasaya sürüldüğünde “ne zaman ve nerede” Apple’ın yönergelerine uyacağını söyledi, ancak Epic’in yalnızca Apple’ın “mahkeme kararının sade diline” uyması ve uygulamaların izin vermesi durumunda Fortnite’ı eski durumuna getireceğini açıklamaya devam etti.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

Bu ayın başlarında ana hatlarıyla belirtildiği gibi, davaya bakan yargıç, Apple’ın geliştiriciler isterse, geliştiricilerin uygulama içi satın almaların yanı sıra harici ödeme yöntemlerine bağlantılar sağlamasına izin vermesi gerektiğine karar verdi. Apple’ın mahkemenin şartlarını uygulamak için Aralık ayına kadar süresi var ve şirket henüz karara itiraz edip etmeyeceğine karar vermedi ve mahkemenin “meta veri düğmelerinin, harici bağlantıların veya diğer harekete geçirici mesajların” doğrudan satın alma mekanizmalarını nasıl etkilediğine dair ayrıntı vermedi. Yorumlanacak ve yasalaştırılacaktır.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

Apple’a, uygulamaların müşterileri diğer ödeme yöntemlerine yönlendirmesine izin vermek için “yönlendirmeyi önleme” kurallarını değiştirmesi emredilmiş olsa da, karar büyük ölçüde Apple’ın lehineydi ve Apple’ın federal veya eyalet antitröst yasalarına göre bir tekelci olmadığını tespit etti. Bu karardan memnun olmayan Epic, kararı temyiz ederek iki şirket arasındaki hukuki mücadeleyi uzattı. Apple da yargıcın kararına itiraz edebilir, ancak yine de henüz bunu yapmayı seçmedi.

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Apple, Tim Sweeney’nin davanın sonucuyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve Epic’in “geçmişteki ikiyüzlü davranışı” nedeniyle, “şu anda Epic’in geliştirici programı hesabını eski durumuna döndürmemek için takdir yetkisini kullandığını” söyledi. Mahkeme, Epic’in Apple ile olan sözleşmesini ihlal ettiğine ve Apple’ın hesabı feshetmesinin “geçerli, yasal ve uygulanabilir” olduğuna karar verdiği için Apple, ‌Epic Games‌ geliştirici hesabının eski haline getirilmesini reddetme hakkına sahiptir.

Sweeney, iki şirket arasındaki mektupları Twitter’da paylaştı ve daha önce Epic’in, ‌App Store‌ kurallarına uyması halinde ‌App Store’‌a dönmesini memnuniyetle karşılayacağını söylediğinde “Apple yalan söyledi” dedi.

‌Epic Games‌ ayrıca, yasa dışı doğrudan ödeme seçeneğini kullanarak Fortnite uygulamasından elde ettiği gelirden yüzde 30’luk bir kesinti olan Apple’a 6 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Epic, ücreti bu ayın başlarında ödedi.

Kaynak: MacRumors