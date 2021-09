Apple, Fortnite’ın App Store’a Dönmesine İzin Vermeyecek!

Apple, Epic’in ‘İki yüzlü davranışı’ nedeniyle hukuki savaş sona erene kadar Fortnite’ın App Store’a geri dönmesine izin vermeyecek!

Apple’ın avukatları bu hafta Epic’in avukatlarına verdiği demeçte, Apple’ın yakın gelecekte Fortnite’ın App Store’a dönmesine izin verme planı olmadığını söyledi. Ayrıca Apple, mahkeme kararı “nihai ve temyiz edilemez” olana kadar, yıllar sürebilecek bir süreç olan Epic Games geliştirici hesabının eski haline getirilmesi taleplerini dikkate almayı düşünmüyor.

Apple, Epic CEO’su Tim Sweeney’in Apple’dan Phil Schiller’e e-posta göndermesinden ve ‌Epic Games‌ geliştirici hesabının eski haline getirilmesini istemesinden sonra bu bilgileri ‌Epic Games’‌e sağladı. Sweeney, Epic’in Apple’ın platformlarında ürünler piyasaya sürüldüğünde “ne zaman ve nerede” Apple’ın yönergelerine uyacağını söyledi, ancak Epic’in yalnızca Apple’ın “mahkeme kararının sade diline” uyması ve uygulamaların izin vermesi durumunda Fortnite’ı eski durumuna getireceğini açıklamaya devam etti.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021