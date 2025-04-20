Star Wars Celebration Japan 2025 etkinliğinde tanıtılan Star Wars Zero Company, hem hikayesiyle hem de oynanış dinamikleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Yeni Star Wars oyunu fragmanı yayınlandı. İşte Star Wars Zero Company fragman ve çıkış tarihi!

Star Wars Zero Company tanıtıldı! İşte fragmanı!

Yeni Star Wars oyunu olan Star Wars Zero Company oyunculara neler sunacak? Star Wars Zero Company, oyuncuları Klon Savaşları dönemine götürüyor. Bu evrende galaksinin kaderi pamuk ipliğine bağlıyken, oyuncular “Hawks” adlı özelleştirilebilir bir paralı asker liderinin yerine geçiyor.

Takımında ise her biri farklı geçmişlerden gelen; bir Jedi Padawan, eski bir Klon askeri, Umbaralı bir keskin nişancı, kaçakçı, Mandalorian ve bir Astromech droid bulunuyor. Bu farklı karakterler sayesinde strateji, kişisel tercihlere göre şekilleniyor.

Star Wars Zero Company fragmanı

Yapımcılar, Star Wars Zero Company oyununu sinematik bir strateji deneyimi olarak tanımlıyor. Permadeath (kalıcı ölüm) ve sınırlı kayıt sistemi gibi zorlayıcı mekanikler sayesinde oyun, klasik strateji severler için ekstra derinlik sunuyor.

Oyuncular, “The Den” adlı üsse dönecek ve burada yeni askerler toplayarak görev planlaması yapabilecek. Lucasfilm’e göre bu üs, şimdiye kadar bir Star Wars oyununda yer alan en büyük harita olma özelliğine sahip. Üstelik Vandor ve Anaxes gibi tanıdık bölgeler de oyunda yer alacak.

Star Wars Zero Company fiyatı ne kadar?

Oyuncular için en merak edilen konulardan biri de şüphesiz Star Wars Zero Company fiyatı. EA’in son dönemdeki politikalarına bakıldığında, oyunun 69,99$ gibi bir fiyatla çıkması bekleniyor.

EA Play Pro aboneleri için bu oyun ilk günden erişilebilir olacak. Henüz resmi sistem gereksinimleri açıklanmasa da, bu düzeyde bir yapımın yüksek donanım ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor.

Star Wars Zero Company ne zaman çıkacak?

Star Wars Zero Company çıkış tarihi ise 2026 olarak açıklandı. Ancak kesin bir gün henüz netleşmiş değil. Strateji oyunlarına ilgisi olan ya da Star Wars evreninde farklı bir hikâyeye dalmak isteyenler için Star Wars Zero Company, büyük bir fırsat olabilir.

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