Tim Cook: “Epic Games davayı kazanırsa App Store bit pazarı olur”

Tim Cook, teknoloji dünyasının ünlü CEO’larının başında geliyor. Steve Jobs’tan sonra Apple’ın bir numaralı koltuğuna oturan Cook, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Apple’ın patronunun bu seferki açıklamaları ise şirketin devam etmekte olan Epic Games davasıyla ilgili ve yine bir hayli gündemi meşgul edecek cinsten. Epic’in davadaki argümanına karşı çıkmaya devam eden Cook, Epic Games’in olası bir zaferi durumunda çok karamsar bir tablo çizdi. Zira, böyle bir durumda App Store’un kalitesinin büyük bir zarar alacağını ifade eden CEO, uygulama marketinin adeta bir “bit pazarı” olacağını savundu. İşte Tim Cook’un konu hakkındaki sansasyonel açıklamaları…

Tim Cook, Epic Games’i ağır eleştirdi

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Aslında, Apple ve Epic Games arasındaki dava birçok teknoloji severin malumu. Ancak, konuya uzak olan okuyucularımız için kısa bir açıklamada fayda olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Epic’in Fortnite oyunun iOS versiyonunda kendi ödeme sistemini entegre etmek istemesiyle başlayan sürtüşme, Apple’ın oyunu App Store’dan kaldırmasıyla son bulmuştu. Bunun üzerine ise, Epic Games Apple’a dava açmıştı. İşte o günden bu yana iki dev arasındaki sürtüşme devam etmekte…

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İşte Tim Cook’un bugünkü açıklamaları da tam bu konuyla alakalı. Epic Games’in tekelcilik iddialarına karşı çıkan ünlü CEO durumun tam aksini gerçeği yansıttığını düşünmekte. Zira, Cook konu hakkında “Bence Apple’ın bulunduğu hiçbir pazarda tekel değil. Bulunduğumuz her pazarda sıkı bir rekabet var. Hatta bu iddiada bulunanlara akıllı telefon pazarındaki payımızın %20’ye bile ulaşmadığını hatırlatmak isterim. Buna tekelcilik demek ne kadar da akıl işi siz karar verin.” şeklinde konuştu. Buna ek olarak, Epic Games’in Apple’a karşı açtığı davasında iddia ettiği rakamın ise %4o olduğunu hatırlatalım. Cook, App Store’da güvenliği sıkı tutmalarının bir gereklilik olduğu konusuyla devam etti. Ünlü CEO durumu ” App Store’a her hafta en az 100 bin uygulama başvurusu geliyor. Bunların 40 bin civarını çeşitli güvenlik sebeplerinden reddediyoruz.” şeklinde örnekledi.

“Bit pazarı” benzetmesi

Tim Cook konuşmasına Epic Games’in isteklerini yorumlayarak devam etti. Apple’ın bir numarası konu hakkındaki düşüncelerini “Epic Games’in isteğinin ana fikri App Store’daki her uygulamaya geliştiricilerin kendi ödeme sistemlerini yerleştirebilmeleri üzerine kurulu. Bence, böyle bir uygulama App Store’u adeta bir bit pazarına dönüştürür. Bu durumun da kalite ve kullanıcılarımızın memnuniyeti açısından için ne anlama geleceği açık. Bir bit pazarına gittiğinizde oradaki satıcılara ne kadar güvendiğinizi düşünün.” şeklinde açıkladı. Tim Cook konu hakkındaki bu sansasyonel benzetmeyle yetinmedi. Epic Games hakkındaki benzetmelerine devam eden CEO, “Epic Games’in oluşturmaya çalıştırdığı bit pazarı şeklindeki App Store’u bir düşünelim. Bir bit pazarına giden insan sayısı, normal bir pazara kıyasla çok daha az olur. Tabi bu da az sayıda kullanıcının App Store’dan alışveriş yapması anlamına geliyor. Epic’in iddia ettiği gibi uygulama geliştiricileri için iyi bir durum mu bu?” dedi. Cook ,son olarak, Epic Games davasında gerçeğin eninde sonunda ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Epic Games vs Apple davasının detayları

Tim Cook’un yukardaki açıklamalarının temelini oluşturan meşhur davayı gelin biraz daha detaylı inceleyelim. Aslında, 2017 yılında Epic Games CEO’su Tim Sweeney’in App Store; Steam vb.marketlerinin geliştiricilerden aldığı komisyonu çok yüksek bulduğunu söylemesiyle başladı. Sweeney’e göre, bu gibi marketlerin aldığı %30’luk komisyon astronomikti ve %8 gibi bir oran bu marketlerin karlılığı için yeterliydi. Bu açıklamlardan üç sene sonra ise, Sweeney ve Epic Games bu konuşmaları gerçeğe dönüşütürdü. Öyle ki, Epic, Fortinte Chapter 2 Sezon 4 başlangıçıyla kendi ödeme sistemini oyunun iOS versiyonuna dahil etti. Bu tarz uygulamalara izin vermeyen Apple ise geçtiğimiz Ağustos ayında oyunu App Store’dan kaldırdı.

Bu gelişmelerin üzerine, Epic Games’in sıradaki hamlesi ise Apple’a dava açmak oldu. Açtığı davada Apple’ın tekelcilikle suçlayan Epic, Kaliforniya merkezli devin ABD’deki anti-trust (tekelciliğe karşı) yasası olan Sherman Act’i ihlal ettiğini iddia etti. Bundan sonra, Apple ise Epic’in bu iddiasına 8 Eylül’de cevap verdi. Kaliforniyalı şirket, Federal Mahkeme’den Epic’i cezalandırmasını ve tazminat almayı istedi. Dava hala devam etmekte ve henüz herhangi bir sonuca bağlanmamış durumda. Süreç sonuçlanana dek bakalım iki dev marka arasında daha ne gibi atışmalara tanıklık edeceğiz…

Kaynak: TorontoStar, Vox