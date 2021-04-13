Apple
Tim Cook: “Epic Games davayı kazanırsa App Store bit pazarı olur”
Tim Cook, teknoloji dünyasının ünlü CEO’larının başında geliyor. Steve Jobs’tan sonra Apple’ın bir numaralı koltuğuna oturan Cook, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Apple’ın patronunun bu seferki açıklamaları ise şirketin devam etmekte olan Epic Games davasıyla ilgili ve yine bir hayli gündemi meşgul edecek cinsten. Epic’in davadaki argümanına karşı çıkmaya devam eden Cook, Epic Games’in olası bir zaferi durumunda çok karamsar bir tablo çizdi. Zira, böyle bir durumda App Store’un kalitesinin büyük bir zarar alacağını ifade eden CEO, uygulama marketinin adeta bir “bit pazarı” olacağını savundu. İşte Tim Cook’un konu hakkındaki sansasyonel açıklamaları…
Tim Cook, Epic Games’i ağır eleştirdi
Aslında, Apple ve Epic Games arasındaki dava birçok teknoloji severin malumu. Ancak, konuya uzak olan okuyucularımız için kısa bir açıklamada fayda olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Epic’in Fortnite oyunun iOS versiyonunda kendi ödeme sistemini entegre etmek istemesiyle başlayan sürtüşme, Apple’ın oyunu App Store’dan kaldırmasıyla son bulmuştu. Bunun üzerine ise, Epic Games Apple’a dava açmıştı. İşte o günden bu yana iki dev arasındaki sürtüşme devam etmekte…
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İşte Tim Cook’un bugünkü açıklamaları da tam bu konuyla alakalı. Epic Games’in tekelcilik iddialarına karşı çıkan ünlü CEO durumun tam aksini gerçeği yansıttığını düşünmekte. Zira, Cook konu hakkında “Bence Apple’ın bulunduğu hiçbir pazarda tekel değil. Bulunduğumuz her pazarda sıkı bir rekabet var. Hatta bu iddiada bulunanlara akıllı telefon pazarındaki payımızın %20’ye bile ulaşmadığını hatırlatmak isterim. Buna tekelcilik demek ne kadar da akıl işi siz karar verin.” şeklinde konuştu. Buna ek olarak, Epic Games’in Apple’a karşı açtığı davasında iddia ettiği rakamın ise %4o olduğunu hatırlatalım. Cook, App Store’da güvenliği sıkı tutmalarının bir gereklilik olduğu konusuyla devam etti. Ünlü CEO durumu ” App Store’a her hafta en az 100 bin uygulama başvurusu geliyor. Bunların 40 bin civarını çeşitli güvenlik sebeplerinden reddediyoruz.” şeklinde örnekledi.
“Bit pazarı” benzetmesi
Tim Cook konuşmasına Epic Games’in isteklerini yorumlayarak devam etti. Apple’ın bir numarası konu hakkındaki düşüncelerini “Epic Games’in isteğinin ana fikri App Store’daki her uygulamaya geliştiricilerin kendi ödeme sistemlerini yerleştirebilmeleri üzerine kurulu. Bence, böyle bir uygulama App Store’u adeta bir bit pazarına dönüştürür. Bu durumun da kalite ve kullanıcılarımızın memnuniyeti açısından için ne anlama geleceği açık. Bir bit pazarına gittiğinizde oradaki satıcılara ne kadar güvendiğinizi düşünün.” şeklinde açıkladı. Tim Cook konu hakkındaki bu sansasyonel benzetmeyle yetinmedi. Epic Games hakkındaki benzetmelerine devam eden CEO, “Epic Games’in oluşturmaya çalıştırdığı bit pazarı şeklindeki App Store’u bir düşünelim. Bir bit pazarına giden insan sayısı, normal bir pazara kıyasla çok daha az olur. Tabi bu da az sayıda kullanıcının App Store’dan alışveriş yapması anlamına geliyor. Epic’in iddia ettiği gibi uygulama geliştiricileri için iyi bir durum mu bu?” dedi. Cook ,son olarak, Epic Games davasında gerçeğin eninde sonunda ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.
Epic Games vs Apple davasının detayları
Tim Cook’un yukardaki açıklamalarının temelini oluşturan meşhur davayı gelin biraz daha detaylı inceleyelim. Aslında, 2017 yılında Epic Games CEO’su Tim Sweeney’in App Store; Steam vb.marketlerinin geliştiricilerden aldığı komisyonu çok yüksek bulduğunu söylemesiyle başladı. Sweeney’e göre, bu gibi marketlerin aldığı %30’luk komisyon astronomikti ve %8 gibi bir oran bu marketlerin karlılığı için yeterliydi. Bu açıklamlardan üç sene sonra ise, Sweeney ve Epic Games bu konuşmaları gerçeğe dönüşütürdü. Öyle ki, Epic, Fortinte Chapter 2 Sezon 4 başlangıçıyla kendi ödeme sistemini oyunun iOS versiyonuna dahil etti. Bu tarz uygulamalara izin vermeyen Apple ise geçtiğimiz Ağustos ayında oyunu App Store’dan kaldırdı.
Bu gelişmelerin üzerine, Epic Games’in sıradaki hamlesi ise Apple’a dava açmak oldu. Açtığı davada Apple’ın tekelcilikle suçlayan Epic, Kaliforniya merkezli devin ABD’deki anti-trust (tekelciliğe karşı) yasası olan Sherman Act’i ihlal ettiğini iddia etti. Bundan sonra, Apple ise Epic’in bu iddiasına 8 Eylül’de cevap verdi. Kaliforniyalı şirket, Federal Mahkeme’den Epic’i cezalandırmasını ve tazminat almayı istedi. Dava hala devam etmekte ve henüz herhangi bir sonuca bağlanmamış durumda. Süreç sonuçlanana dek bakalım iki dev marka arasında daha ne gibi atışmalara tanıklık edeceğiz…
Kaynak: TorontoStar, Vox
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, devam eden çip sıkıntısından etkilenmeyecek!
Uzun zamandır TSMC’nin çip konusunda yaşadığı sıkıntılar, akıllı telefon, tablet ve otomotiv sektörlerini oldukça derinden etkiledi. Şirketin tüm siparişlere yetişecek vakti bulunmamakta. Bu nedenle, akıllı cihazlarda, oyun konsollarında ve AMD CPU’larda stok sıkıntısı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, iPhonelar için üretilen yonga setleri, TSMC fabrikalarında üretiliyor. Kullanıcıların aklındaki soru ise TSMC’nin yeni iPhone serisi için çip üretmeye yeterince vakti olacak mı? Mevcut durumda iPhone 13 serisinin önümüzdeki sonbahar mevsiminde çıkması gerekiyor. Ancak bir çip sıkıntısı ortaya çıkarsa serinin lansmanı kış aylarına ertelenebilir.
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iPhone 13 serisi, gelecek aylarda devam edecek olan çip sıkıntısından etkilenecek mi?
Salgın nedeniyle devam etmekte olan tedarik sıkıntıları, firmaları önemli ölçüde etkiledi. Geçtiğimiz sene iPhone 12 serisi, eylül yerine ekim ayında piyasaya çıktı. Hatta birkaç ay iPhone 12 serisi telefon satın almak stok sıkıntısı nedeniyle oldukça zordu. Bunun ardından akıllardaki soru, gelecek iPhone 13 serisinin stok sıkıntısından etkilenip etkilenmeyeceği oldu. MacRumors kaynağına göre Apple her şeye hazırlıklı ve herhangi bir gecikme beklenmiyor. Şirketin etkilenmeme sebeplerinden ilki, Apple’ın salgına karşı adapte olması. Firmaya göre salgın, iPhone bileşen tedarik zincirini artık daha az etkiliyor. İkincisi ise TSMC, Apple A15 Bionic yonga setini mayıs ayında göndermeye hazır olacak. Yani iPhone 13’ün eylül ayında piyasaya sürülmesi oldukça gerçekçi bir hedef.
Yeni iPhoneların, 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ekranlara ve daha dayanıklı arka kapağa sahip olacağı söylenmekte. Ayrıca yeni seri ile birlikte telefonlarda önceki nesile göre farklı renk seçenekleri göreceğiz. Bununla birlikte geçmişte iPhone serisinde bulunan parmak izi sensörünün de geri dönmesi ihtimaller arasında.
Apple’ın yeni akıllı telefon serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde şirket içinden pek çok isim, ekranın üst tarafındaki çentiğin kalkmayacağını doğruladı. Ancak bu çentiğin, daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Şimdi ise ortaya çıkan yeni renderlar, bu tahminlerin doğru olma olasılığını arttırdı. Bununla birlikte, yayınlanan yeni görüntülere göre çentik daha küçük ve çerçeveler de daha ince olacak. Ayrıca bunun doğru olması halinde ekranın kullanılabilen aktif alanı artacak. Apple iPhone 13 serisi, en güncel D-ToF teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, mevcut Face ID bileşenlerinin yerini alacak. Ayrıca yüz tanıma için gerekli alan miktarını da azaltacak.
Paylaşılan görüntü, büyük batarya, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve lightning portun cihazda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca LiDAR sensör, 1 TB depolama alanı seçeneği ve ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram aralığı ile geleceği de belirtiliyor.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 12, 5G desteği sayesinde iPhone 11’den daha çok satıyor!
Kısa süre önce Apple, 2021’in ilk çeyrek mali raporunu paylaştı. Raporda gelirlerin yıllık %21 artışla 111.4 milyara ulaştığı ortaya çıktı. Bu istatistik, Apple‘ın birinci çeyrek gelirinin 100 milyar doları aştığı ilk çeyrektir. Daha da ilginci firma, Çin’de de satış gelirlerini önemli oranda arttırdı. Şirket, bu bölgede yıllık bazdaki gelirini %57 arttırarak büyük bir iş başardı. Bununla birlikte Çin gelirleri, toplam gelirin %19’unu oluşturuyor. Diğer bir deyişle Çinli müşteriler artık Apple ürünlerini daha aktif bir şekilde kullanıyor.
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iPhone 12 serisinin satışları şirket tarafından nasıl değerlendiriliyor?
Cupertino merkezli şirket, şimdiye kadar 100 milyonun üzerinde iPhone 12 modeli sattı. Apple’ın CFO’su Luca Maestri’ye göre yeni iPhone müşterileri arasında iPhone 12, %98’lik paya sahiptir. Aslında Apple’ın iPhone satışları düzenli olarak artmıyor. Bazı dönemlerde firma büyük düşüşler yaşadı. 2017 yılının Ekim-Aralık ayları arasında kırılan rekorun ardından firma düzenli olarak düşüşe geçti. Ancak iPhone 12 serisi ile birlikte bu düşüş devri kapandı ve satışlarda önemli derecede artış görüldü. Bu nedenle, iPhone 12’nin iPhone 6’dan sonra en çok satan Apple telefon olduğunu söylemek mümkün.
Huawei’nin ABD tarafından yasaklanmış olması nedeniyle şirketin pazar payı düşüşe geçti. Apple da Huawei’nin düşen pazar payının bir kısmını kendi hanesine aktardı. Bu nedenle şirket, özellikle Çin bölgesinde önemli satışlara ulaştı. Her ne kadar Huawei uzun zamandır bu ambargolara direniyor olsa da yine de kan kaybetmeye devam ediyor.
Bugün ortaya çıkan verilere göre iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisinden daha fazla satıyor. Bunun asıl nedeni, şirketin yeni seri ile birlikte getirdiği 5G teknolojisidir. Ayrıca yeni iPhone serisi, Beidou navigasyonunu destekleyen ilk akıllı telefon. Bununla birlikte Çin’deki iyi satışların bir başka nedeni de yine 5G’dir. Bu da zamanında Huawei‘nin milliyetçilik ile değil teknoloji ile satış yaptığının kanıtı oldu.
Apple’ın Çin pazarındaki gidişatı nasıl yorumlanıyor?
iPhone 12 serisinde en çok satan cihazlar, Pro ve Pro Max modelleridir. Bununla birlikte “Mini” takısına sahip olan cihaz, serideki en az satış yapan telefon oldu. Serinin Çin satışlarına bakıldığında satış hacmi büyük olmasına rağmen ilk sırayı alamadı. Huawei, %38.3’lük oran ile pazar payında birinci sırada. Apple ise %11.1’lik pazar payıyla beşinci sırada yer alıyor. Huawei ürünlerinin satışları ambargo sebebiyle önemli oranda düştü. Ayrıca çip krizi sebebiyle firma yeterince telefonu piyasaya süremedi. Bu nedenle Huawei’nin yerini Oppo, Xiaomi, Vivo gibi üreticiler aldı. Bununla birlikte Apple da Çin pazarında önemli bir yere kavuştu. Firma, pazar payında beşinci olsa bile en azından artık Çin pazarındaki rekabete dahil olabilecek.
iPhone 12 teknik özellikleri
- Ekran: 6,1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: Geniş açılı 12 MP f/1.6, ultra geniş açılı 12 MP f/2.4, smart HDR 3, gece modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- Batarya: 2815 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: iOS 14
iPhone 12 Pro ve Pro Max teknik özellikleri
- Ekran:
- iPhone 12 Pro: 6,1 inç Super Retina OLED
- iPhone 12 Pro Max: 6,7 inç Super Retina OLED
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: Geniş açılı 12 MP f/1.6, ultra geniş açılı 12 MP f/2.4, telefoto kamera 12 MP f/2.2, TOF 3D LiDAR sensör, smart HDR 3, gece modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- Batarya:
- iPhone 12 Pro: 2815 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: iOS 14
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Akıllı Telefonlar
Microsoft Cortana uygulamasını mobil platformlardan çekti!
Microsoft sesli asistan uygulaması Cortana‘nın fişini çekti. Firma Google Asistan ve Siri‘ye alternatif olması için geliştirdiği, sesli asistan uygulamasını mobil platformlardan kaldırma kararı aldı. Windows işletim sisteminde çalışan bilgisayarlar bu durumdan etkilenmeyecek. Ancak Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için artık uygulamaya erişim artık mümkün olmayacak. Zira Microsoft sesli asistan uygulamasını resmen mobil uygulama mağazalarından çekti.
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Microsoft Cortana uygulamasına veda etme zamanı geldi!
Sesli asistan uygulamaları, son dönemlerde günlük hayatımızın içerisine oldukça yerleşti. Yapay zekayla insanoğlunun doğrudan temas etmesini sağlayan ilk teknolojilerden olan bu uygulamalar, her geçen gün kapasitelerini de arttırıyor. Birçok teknoloji devinin dahil olduğu bu yarışta, öne çıkan iki isim bulunmakta. Bunlardan biri Google Asistan olurken, diğeri de tabi ki de Siri. Google ve Apple tarafından geliştirilen bu iki uygulama, piyasadaki aslan payını almayı başarıyor. Bu iki uygulamayı da Samsung‘un Bixby‘si ve Microsoft‘un Cortana‘sı takip etmekteydi. Kullanıcılarının günlük hayatlarındaki önemli bir dayanağı olan bu uygulamaların popülariteleri de artmaya devam ediyordu. Zira akıllı telefon ve tablet kullanıcıları neredeyse cihazlarına dokunmadan sesli komut ile günlük işlerini idame ettirebiliyorlardı. Ancak görünüşe göre mobil platformlardaki pastanın payından bir uygulama vazgeçti. Microsoft Cortana sesli asistan uygulamasını iOS ve Android yüklü mobil platformlardan çekme kararı aldı. Haliyle bu durum Cortana kullanan akıllı telefon sahiplerini oldukça üzdü.
Firma uygulamayı neden çektiğini henüz açıklamadı. Kısa bir metin yayımlayan firma, sadece bilgilendirme mesajı atmakla yetindi. Ancak ilk gelen bilgilere göre, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bu uygulamanın çok da tercih edilmemesi, bu kararda etkili oldu. 31 Mart tarihinde mağazalardan çıkışını yapan uygulama kullanıcılarına artık “asistanlık” yapamayacak. Zira uygulama içerisinde yer alan listeler ve hatırlatıcılar an itibariyle kullanılamıyor. Cortana için oldukça umutlu ve heyecanlı olan Microsoft‘un bu hamlesi de akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İlk gelen yorumlar, firmanın Cortana‘yı komple iptal edebilme ihtimalinin olduğu yönündeydi. Öte yandan Microsoft hali hazırda bu konunu sinyallerini daha önceden de vermişti. Firmanın resmi forum sayfalarında, asistanın mobil platformlar için 31 Ocak 2021‘de kaldırılacağı ortaya çıkmıştı. Her ne kadar bu konuda resmi bir yalanlama ortaya atılmasa da gelinen nokta dedikodular gerçek çıktı ve Cortana‘ya veda ettik.
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Windows 10 ile çalışan bilgisayarlarda Cortana desteği devam edecek!
Bu kaldırılmanın ardından Cortana‘nın geleceği ile alakalı dedikodular doğal olarak artarken, sesli asistan uygulamasının sadece mobil platformlardan kaldırıldığı öğrenildi. Sesli asistan uygulaması Windows 10 yüklü bütün bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek. Bununla birlikte Microsoft’un ToDo uygulaması da mobil platformlarda yerini korudu. Ayrıca firma, Cortana‘yı bilindiği üzere daha “kurumsal” bir yapıya dönüştürmek istiyor. Teknoloji devi sesli asistan uygulamasının diğer firmalar tarafında da kullanılabilmesi için yeni çözümler geliştiriyor. Her ne kadar bu bilgi şu an için sadece “lafta” kalsa da, Microsoft‘un Cortana‘nın arkasında durduğunun en büyük göstergesi. Firma genel yapı itibariyle mobil platformlardan çekilerek rotasını daha farklı bir yere çevirmişe benziyor. Özellikle kurumsal anlamda geliştirilecek Cortana‘nın yetenekleri şimdiden merak konusu.
Microsoft, şu an için Cortana sesli asistan uygulamasından şu an için vazgeçmedi. 2014 yılında hayatımıza giren uygulama PC ve mobil platformların yanı sıra Xbox oyun konsollarında da yer alıyordu. Ancak an itibariyle sadece PC versiyonu aktif olarak çalışmakta. Teknoloji devi bu teknolojiyi kendi uygulamalarına da entegre etmeye çalışıyor. Firma, sesli asistanını Microsoft 365 uygulamalarının içerisine entegre edecek. Bu sayede Word, Excel, PowerPoint gibi popüler uygulamaları kullanan kişiler daha rahat bir deneyime sahip olacaklar. Ayrıca bu uygulamaları ilk kez kullanan kişilerin de oryantasyon süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Firmanın bu tarz örnekleri arttıracağı tahmin ediliyor. Şimdilik Android ve iOS platformlarından çekilen sesli asistan uygulaması, bakalım önümüzdeki günlerde hangi yeni detaylar ile karşımıza çıkacak. Teknolojinin geliştiği şu günlerde Microsoft‘ta meydanı boş bırakmak istemeyecektir haliyle. Bu nedenle gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.
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