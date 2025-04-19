Türkiye, bilim ve teknoloji alanında dev bir adım atıyor. İstanbul Tuzla’da kurulacak olan Biyoteknoloji Vadisi, tam 4,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknolo ji Bakanlığı’nın desteğiyle Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) öncülüğünde başlatılan bu dev proje, Biyoteknoloji Vadisi ile Türkiye’yi küresel biyoteknoloji ligine taşımayı hedefliyor. Avrupa ve Asya’nın en büyük biyoteknoloji kümelenmesi olma yolunda ilerleyen bu proje, Türkiye için tarihi bir fırsat sunuyor. Peki, İstanbul Biyoteknoloji vadisi nerede kurulacak, ne yapacak?

İstanbul Biyoteknoloji vadisi nerede kurulacak, ne yapacak?

İstanbul Tuzla’da 2,7 milyon metrekarelik bir alanda kurulan Biyoteknoloji Vadisi, sadece bir sanayi bölgesi olmanın ötesine geçiyor. Araştırma-geliştirme merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, test ve kalibrasyon laboratuvarları, lise ve meslek yüksekokullarıyla donatılacak olan Biyoteknoloji Vadisi, tam entegre bir ekosistem oluşturacak. Bu büyük vizyon, Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki bağımsızlığını güçlendirecek adımların temelini atıyor.

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yerli ve milli biyoteknoloji üretimi için stratejik bir merkez kurduğunu vurguladı. Özellikle pandemi sürecinde önemini bir kez daha gösteren biyoteknoloji sektörünün, Biyoteknoloji Vadisi sayesinde daha da güçleneceği belirtiliyor. Stratejik altyapısı sayesinde, ülkemizin biyoteknoloji ithalatına olan bağımlılığı da önemli ölçüde azaltılacak.

Projede yer alacak Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ise 160 firmaya ev sahipliği yapacak. Biyoteknoloji Vadisi kapsamında oluşturulacak bu özel sanayi bölgesinde, 20 bin kişilik nitelikli bir istihdam sağlanması hedefleniyor. Her yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat yapılması planlanan Biyoteknoloji Vadisi, Türkiye ekonomisine ciddi bir katma değer kazandıracak.

Eğitim ayağı da projenin önemli bir parçası. Biyoteknoloji Vadisi içinde kurulacak okullar ve üniversite işbirlikleriyle, sektöre özel yetkin insan kaynağı yetiştirilecek. Genç bilim insanları ve araştırmacılar için benzersiz fırsatlar sunacak olan Biyoteknoloji Vadisi, aynı zamanda inovatif girişimlerin desteklendiği bir merkez haline gelecek.

İlginizi Çekebilir: Samsung Türkiye telefonlarda ÖTV değişikliği için sinyal verdi!

Biyoteknoloji Vadisi, girişimcilik ekosistemine de önemli katkılar sunması bekleniyor. Kuluçka merkezleri, AR-GE ofisleri ve patent destek birimleri ile yerli girişimlerin uluslararası arenaya açılmasının önü açılacak. Böylece Türkiye’nin dünya biyoteknoloji pazarında söz sahibi olması, Biyoteknoloji Vadisi ile daha güçlü bir şekilde mümkün olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.