Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü konumundaki Tesla, araçlarının kilometre sayaçlarında usulsüzlük yaparak garanti kapsamından kurtulmak ve müşterilerine beklenmedik maliyetler yüklemekle suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz Şubat ayında açılan bir toplu dava, şirketin garanti süresini erkenden sonlandırmak amacıyla araçların katettiği mesafeleri gerçekte olduğundan daha fazla gösterdiği iddiasını taşıyor. Bu vahim iddia, sadece garanti süresinin kısalmasına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda Tesla araçlarının ikinci el piyasasındaki değerini de hızla düşürdüğü belirtiliyor. Bu durum, Tesla kullanıcıları arasında büyük bir endişe ve hayal kırıklığına neden olmuş durumda.

İçindekiler Elektrikli Araç Devi Tesla Kilometre Sayaçlarını Manipüle Ediyor Olabilir

Elektrikli Araç Devi Tesla Kilometre Sayaçlarını Manipüle Ediyor Olabilir

Açılan davaya göre, bir Tesla sürücüsü 2020 model bir Tesla Model Y satın aldıktan kısa bir süre sonra, aracının günlük ortalama sürüş mesafesinde “anormal bir artış” gözlemledi. Sürücü, kendi sürüş alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik yapmamasına rağmen bu durumun yaşandığını ifade ediyor. Süspansiyon tamiri için aracını birkaç kez yetkili servise götüren sürücü, normalde çok daha uzun sürede ulaşması gereken 50 bin mil (yaklaşık 80 bin kilometre) garanti sınırına beklenenden çok daha hızlı bir şekilde ulaştı ve doğal olarak garanti süresi sona erdi. Ancak ilginç bir şekilde, garanti süresi bittikten hemen sonra aracın günlük ortalama kilometre verileri aniden normale döndü ve sürücünün diğer araçlarının geçmiş verileriyle tutarlılık göstermeye başladı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Tesla‘nın kullandığı kilometre sayacı sistemleri, geleneksel mekanik veya elektronik sayaçlardan farklı bir prensibe dayanıyor. İddiaya göre, “Tesla Inc., Tesla araçları tarafından kat edilen gerçek mesafeyi manipüle eden ve yanlış yansıtan, tahmine dayalı algoritmalar, enerji tüketim metrikleri ve sürücü davranış katsayıları kullanan bir kilometre sayacı sistemi kullanmaktadır.” Bu sistemin, Tesla‘nın hem araçların değer kaybını hızlandırmasına hem de garanti sürecinden kaynaklanan mali yükümlülüklerini azaltmasına olanak sağladığı öne sürülüyor. Ayrıca, bu taktiğin kullanıcıları ek garanti paketleri satın almaya teşvik ettiği de iddialar arasında yer alıyor. Açılan toplu davada, benzer sorunlardan mustarip olan farklı Tesla modellerinin sürücüleri de bulunuyor.

İddiaların merkezinde, Tesla araçlarında bulunan kilometre göstergesinin aslında doğrudan bir mesafe ölçüm cihazı olmadığı iddiası yer alıyor. Dava dosyasında atıfta bulunulan bir Tesla patentine göre, araçlardaki kilometre hesaplamasının “yola ve trafik durumuna göre dinamik bir şekilde değişen, elektrik enerjisi tüketimine dayalı bir formül” üzerinden yapıldığı öne sürülüyor. Açılan davaya göre, Tesla‘nın bu patentli sistemi ile araçların gerçekte katettiği mesafeler arasında büyük bir uçurum bulunuyor. Hatta, gerçek veriler ile gösterilen veriler arasındaki farkın yüzde 15 ile yüzde 117 gibi şaşırtıcı oranlara kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Bu ciddi suçlamalar, Tesla için oldukça kritik bir dönemde ortaya çıktı. Şirketin dünya genelindeki satışlarında son zamanlarda bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşte, CEO Elon Musk‘ın tartışmalı davranışları ve bazı söylemlerinin de önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Musk‘ın yönetimindeki tartışmaların ardından Tesla hisseleri yıl başından bu yana önemli ölçüde değer kaybetti. Öte yandan, ikinci el Tesla araçlarının değer kaybı da dikkat çekiyor. Elde edilen verilere göre, Tesla araçları diğer markalara kıyasla çok daha hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Şirketin yaklaşan ilk çeyrek mali raporunun da beklentilerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Aslında Tesla kullanıcılarının kilometre verilerine ilişkin şikayetleri yeni bir durum değil. Geçmişte de birçok kullanıcı, araçlarının gösterdiği kilometre ile gerçek sürüş mesafeleri arasında ciddi farklılıklar olduğunu dile getirmişti. 2023 yılında Reuters tarafından yapılan bir soruşturma ise, Tesla‘nın araçlarının menzil göstergelerini olduğundan daha iyimser gösterecek şekilde “ayarladığını” ortaya koymuştu. Sürücüler, Tesla‘nın vaat ettiği menzil değerlerine ulaşmakta zorlandıklarını belirtmişlerdi.

Hatta geçtiğimiz ay, Tesla‘nın karbon kredisi konusunda da yanlış hesaplamalar yaptığı ortaya çıkmıştı. İddialara göre, kilometre sayacındaki hesaplama hatasıyla bu durumun da bir bağlantısı bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre Tesla, karbon kredilerini yüzde 49’a varan bir sapma ile hesaplıyordu ve bu durum şirketin milyarlarca dolar gelir elde etmesini sağlıyordu. Tüm bu gelişmeler, Tesla‘nın imajı ve müşteri güveni üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

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