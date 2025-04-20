OnePlus, kompakt amiral gemisi segmentinde yeni bir ürünü tanıtacak. Bu ürün ise Çin’de 24 Nisan’da tanıtılacak. Bu cihazın detayları ve teknik özellikleri şimdiden belli. Peki OnePlus 13T neler sunuyor, bu videoda anlattık.

OnePlus 13T, kompakt boyutta amiral gemisi arayanlar için üretilen telefonlardan birisi. Öyle ki 6.32 inç boyutundaki 1.5K çözünürlük sunan ve HDR ile Dolby Vision desteği olan bir ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama, 6100 mAh batarya ve 80W hızlı şarj gibi dikkat çekici özellikleri bulunuyor.

Peki siz OnePlus 13T modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce globale çıkar mı? Eğer globale çıkarsa ve ülkemize gelirse tercih eder misiniz? Kendi görüşlerinizi yorumular kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

https://youtu.be/8eqUUP80pXY

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