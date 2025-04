Post-apokaliptik evrenin en çarpıcı yapımlarından biri olan The Last of Us, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. HBO ve Max platformlarında 13 Nisan 2025‘te prömiyer yapan yeni sezon, ilk sezonun beş yıl sonrasını konu alıyor. Peki, The Last of Us 2. sezon konusu ne ve kadrosu nasıl?

The Last of Us 2. Sezonun Konusu Ne?

The Last of Us ikinci sezonu, ilk sezonun dramatik olaylarının ardından beş yıl sonrasını ele alıyor. Joel ve Ellie, Wyoming’in Jackson kasabasında yeni bir yaşam kurmuşken, geçmişin gölgeleri peşlerini bırakmıyor. Joel‘in, Ellie‘yi kurtarmak için yaptığı seçimlerin sonuçları, ikilinin ilişkisini zorluyor. Bu sezon, Ellie‘nin büyüme süreci, kimlik arayışı ve intikam duygusuyla başa çıkma çabaları ön planda.

Yeni karakter Abby (Kaitlyn Dever), Joel‘in geçmişteki eylemlerinin bedelini ödetmek isteyen bir asker olarak hikâyeye dahil oluyor. Abby‘nin liderliğindeki grup, Joel‘in eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek üzere harekete geçiyor. Bu sezon, intikam, bağışlama ve insan doğasının karanlık yönleri üzerine derinlemesine bir anlatı sunuyor.

The Last of Us 2. Sezonun Kadrosu Nasıl?

The Last of Us ikinci sezonunda, ilk sezondan tanıdığımız Pedro Pascal (Joel) ve Bella Ramsey (Ellie) rollerine devam ediyor. Yeni sezonda kadroya katılan isimler arasında Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Gabriel Luna (Tommy), Rutina Wesley (Maria), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen) ve Jeffrey Wright (Isaac) yer alıyor. Ayrıca, Catherine O’Hara da konuk oyuncu olarak dizide boy gösteriyor.

Yedi bölümden oluşan bu sezon, her hafta pazar günleri HBO ve Max platformlarında yayınlanıyor. Türkiye’deki izleyiciler, Max aboneliği aracılığıyla diziyi takip edebilirler. The Last of Us ikinci sezonuyla, hem oyun hayranlarını hem de dizi severleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

İlginizi Çekebilir: Prens 3. Sezon Yayınlanma Tarihi Belli Oldu! Ne Zaman Geliyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.